製薬企業向け「アドバイザリーボード運営支援パック」提供開始

株式会社Ｊストリーム

株式会社Ｊストリーム（東証グロース：4308 代表取締役社長：石松 俊雄、以下Ｊストリーム）は、製薬企業のメディカルアフェアーズ部門向けに「アドバイザリーボード運営支援パック」の提供を開始しました。本パッケージは、準備から運営、議事録作成までを一括で支援、AIと専門スタッフによる高精度な話者識別議事録を最短2営業日で納品します。ＪストリームとＪストリームグループのクロスコ株式会社が連携し対応するため、複数の業者へ外部委託する煩雑さがなく、運営負担の低減に貢献します。

背景

製薬企業のメディカルアフェアーズ部門は、医薬品の適正使用や情報提供活動の質を高めるため、「アドバイザリーボード」と呼ばれる、専門医や患者団体などから科学的・医学的知見や臨床現場の情報を収集し、医薬品開発や医療戦略の意思決定に役立てる会議を実施しています。販売促進とは切り離された環境で、専門家同士の議論を通じて新たな視点や洞察を得ることは、製薬企業にとって重要な取り組みです。

メディカルアフェアーズ部門の人材には高度な専門知識やコミュニケーション能力が求められます。一方で、アドバイザリーボードの開催には、会場や機材の手配、音響対応、議事録作成など、本来の専門性と異なる業務が伴います。「アドバイザリーボード運営支援パック」はこうした業務を一括して対応し、本来業務に集中できる環境を提供します。

「アドバイザリーボード運営支援パック」4つの特長

1. 会場・機材・音響の手配など、議論に集中できる環境を準備

参加者利便性等をふまえた会場選定から、音響・映像機材の手配、スクリーンやマイクの設置までを一括で対応します。事前のヒアリングを通じて、議論に集中できる環境を整え、運営負担を低減します。

2. 専門スタッフによる当日対応と確実な音声収録

当日は、製薬業界のイベント運営に精通したスタッフが現場を担当。参加者の発言を確実に記録するため、複数マイクによる音声収録を実施し、議論のニュアンスを漏れなく残します。

3. AIによる議事録自動生成と専門スタッフによる校正

収録した音声データをAIで文字起こしし、専門スタッフが内容を確認・校正します。話者判別、医学・薬学用語、要約にも対応し、精度の高い議事録を作成します。

文字起こしには、クロスコ株式会社の最新のAI技術を搭載した高精度な字幕サービス「AIジマック」を使用。さらに議事録で話者判別を必要とする場合は、正確性を期すために収録時にカメラで映像も収録し校正時に突き合わせて、話者の確認を行います。

AIジマック詳細 https://www.crossco.co.jp/services/jimac

4. 議事録を最短2営業日で納品

スピードと正確性を両立させた議事録（文字起こしデータ）および録音データは最短2営業日で納品。迅速な情報共有を実現し、次のアクションを円滑にします。

ご利用料金

・基本パック：350,000円（税別）～

会場手配から文字起こし内容校正まですべてお任せのパック

※参加人数10名まで、会議は2時間以内を想定 ※話者判別・議事録要約はオプション提供

・LITEパック：200,000円（税別）～

音声収録と文字起こしデータ納品を中心とするお手軽パック

※参加人数10名まで、会議は2時間以内を想定 ※文字起こし内容校正・話者判別・議事録要約はオプション提供

医薬・医療業界向けソリューションについて

Jストリームは、製薬企業様向けに数多くの医療系Web講演会開催を支援し、講演会後の視聴データ分析やeディテール連携まで、情報提供の質と効率を高めるソリューションを提供しています。さらに、メディカルアフェアーズ活動領域にも対応し、医薬・医療業界の課題解決をトータルで支援します。

医薬・医療業界向けソリューション詳細

https://www.stream.co.jp/solution/industry/pharma_lifescience/

株式会社Ｊストリーム（東証グロース：4308)について

Jストリームは1997年の設立以来、動画配信を主軸に事業展開を続けております。

自社で保有・運営する独自のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）を活用した動画配信に加え、これまで積み上げてきたノウハウを活かした動画の企画・制作・運用やWebサイト制作、システム開発、動画広告による収益化支援まで総合的なサービスとソリューションを提供することで、年間1,200社・10,000案件以上の企業活動における動画活用を支援しています。

社名（商号） ： 株式会社Ｊストリーム （英語表記：J-Stream Inc.）

設立 ： 1997年5月

代表者 ： 代表取締役社長 石松 俊雄（いしまつ としお）

URL ： https://www.stream.co.jp/