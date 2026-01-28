「こんなことまでわかるの？」と話題の「まるわかり手相」が特別価格！ハズレなしのルーレットくじも！ザッパラスグループが手掛ける占いの店『cocoloni占い館』立川店が2周年キャンペーンを開催！

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）が運営する占いの店『cocoloni占い館』立川店が、2026年1月28日（水）に2周年を迎えました。それを記念して2026年1月28日（水）より2周年キャンペーンを開催いたします。

■『cocoloni占い館』立川店2周年キャンペーン

2026年1月28日（水）から2月3日（火）までの期間、開店2周年を記念したキャンペーンを開催いたします。日頃ご利用いただいている皆さまへの感謝の気持ちを込め、SNSで話題沸騰中の人気メニュー「まるわかり手相」を2周年特別価格でご提供するほか、最大3,300円相当が当たるハズレなしのルーレットくじ、SNS投稿特典など、初めての方もリピーターの方もお楽しみいただける内容をご用意しております。

- キャンペーン詳細：https://honkaku-uranai.jp/store/event/t_2ndaniversary.html

【キャンペーン内容】

- 「まるわかり手相」が2周年特別価格！- SNS投稿で次回鑑定500円OFF！- 最大3,300円相当が当たる！ハズレなしのルーレットくじ！

■ SNSで話題沸騰中「まるわかり手相」が2周年特別価格！

「まるわかり手相」は、てのひらから性格・才能・本質・恋愛・仕事・金運の傾向、そして今後の転機やタイミングまでを読み解く人気メニューです。鑑定後には、世界でひとつだけの“てのひらカルテ”をお渡しします。通常・会員価格3,300円（税込）のところ、キャンペーン期間中は会員特別価格2,200円（税込）でご利用いただけます。

※キャンペーンご利用には無料会員登録が必要です

※2周年特別価格でのご提供は立川店限定になります

【実際の鑑定風景】

YouTubeで「まるわかり手相」の鑑定の様子をご覧になれます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Gx0ocgt6BaA ]

■SNS投稿で次回鑑定500円OFF！

「まるわかり手相」鑑定後にお渡しする“てのひらカルテ”の画像をSNSに投稿していただいた方には、次回来店時に使える鑑定500円OFF特典をプレゼント。ご来店時に投稿画面をスタッフへご提示ください。

■ ハズレなし！最大3,300円相当が当たるルーレットくじ！

キャンペーン期間中にご来店いただいたお客様への特別な特典として、その場でハズレなしのルーレットくじに挑戦いただけます。期間中であれば、何度でもルーレット企画にご挑戦いただけます。

【当選特典】

- 鑑定20分無料（3,300円相当）

当日の鑑定料金から20分相当額を無料とさせていただきます。

- 鑑定料金1,000円OFF

当日の鑑定料金から1,000円を割引させていただきます。

- 鑑定料金500円OFF

当日の鑑定料金から500円を割引させていただきます。

- 次回使える500円OFFクーポン

次回の鑑定にご利用いただける割引券を進呈いたします。

※20分以上の鑑定をお申し込みいただいた方は、期間中何度でもルーレットくじにご参加いただけます（1日1回まで）

※「当日」と記載のある特典は、当日の鑑定のみ有効です

※次回の鑑定でご利用いただける特典は「次回使える500円OFFクーポン」のみとなります

※割引額が鑑定料金を上回る場合でも、差額の返金・繰り越しはできません

※2026年1月26日までに次回予約をされた方は、次回予約割引との併用が可能です

※「まるわかり手相」をお申し込みの場合、ルーレットくじ対象外となります

※キャンペーンご利用には無料会員登録が必要です

※ルーレットくじは立川店限定になります

■『cocoloni占い館』とは

占いの店『cocoloni占い館』は、cocoloniのサービスとしては初のリアル店舗として2024年1月28日に東京・立川に1号店を出店。続く、2024年5月には埼玉・川越に2号店をオープン。「占い＝怪しい」を「占い＝楽しい」へ！という思いのもと、安心・安全・高クオリティな占いをお届けする一つの拠点として、現在の占いへのニーズや現代人のライフスタイルに合った占いの店を目指し、親しみやすい店舗設計や空間づくり、サービス提供を行っております。また、鑑定料金は事前決済で10分1,100円～（会員価格）とし、予約無しで「気軽にぷらっと占い」をコンセプトに店舗を拡大中です。西洋占星術、四柱推命、タロットカード、ルノルマンカードなど、多彩な占術をもった占い師が所属し、対面ならではの臨場感あふれる占いを体験いただけます。

- 公式HP：https://honkaku-uranai.jp/store/

【立川店 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5725/table/745_1_247b2d1dc22ad06de7f0f09002187145.jpg?v=202601280151 ]

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com