【神奈川県寒川町】平和語り部講演会～地球を救え～参加者募集中！

寒川町役場
寒川町では、町民の皆様に戦争の悲惨さや平和への理解を深めていただくため平和語り部講演会を開催します。
平和語り部のお母様の被爆体験を通して原爆がいかに残酷な行為であったか、平和の意義を再確認し、未来に向けてどのように行動すべきかを考える機会となりますように。貴重なこの機会に、ぜひお越しください。
平和語り部講演会～地球を救え～_チラシ
平和語り部講演会～地球を救え～
イベント概要
【日時】令和8年2月６日（金曜日）15時00分～16時30分
【会場】寒川町役場東分庁舎２階会議室
【講師】山本 緑さん（座間市原爆被災者の会）
【対象者】町内在住・在勤・在学
【定員】25名（先着順）
【参加費】無料
【申込方法】町民窓口課へ電話または直接
【申込期間】令和８年２月５日（木曜日）まで
【申し込み・問い合わせ先】
寒川町 町民窓口課 相談・人権担当
電話：0467-74-1111(内線473)
