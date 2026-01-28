クロス・プロップワークス『SNS利用実態調査レポート（2025年11月）』公開

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社である株式会社クロス・プロップワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川崎 恒平）は、全国の15～79歳の男女2,903名を対象に実施した調査にもとづいて編纂した『SNS利用実態調査レポート（2025年11月）』をリリースしました。

本調査は、SNS利用動向の変化を継続的に捉えることを目的に年4回実施している定点調査です。「各SNSプラットフォームの利用率」、「購入行動の違い」といった従来の設問のほかに、今回は「SNS広告に対する意識」や「SNSを利用する目的」など、ユーザー心理に迫る設問も追加しました。年代別・性別ごとの詳細な利用動向を網羅した内容となっています。

【主な調査結果のサマリー】

●SNS経由の購入経験率、全プラットフォームで上昇。Instagramは33.6%に

各SNSを利用していると答えた人を対象に、SNSをきっかけとした購入経験を聴取した。その結果、購入経験率は、Instagram（33.6%、前回比+5.7pt）、TikTok（32.9%、同+4.4pt）、X（30.7%、同+3.4pt）、YouTube（29.3%、同+3.7pt）と、2025年8月の調査から軒並み上昇していることがわかった。SNSが「買うきっかけ」を生むメディアとしての存在感を高めている。

●購入の決め手、SNS特性で明確な違い。TikTokは「おすすめ」、他SNSは「フォロー中」

購入を決定した情報源として、TikTokでは「おすすめに表示された投稿」（47.2%）が最多であった。一方、Instagram（50.1%）、X（47%）、YouTube（50.5%）では「フォローしているアカウントの投稿」が最も影響を与えており、プラットフォームの特性に応じた購入導線の違いが明確になった。LINEでは「企業公式アカウントの配信」（48%）と「クーポン」（38.5%）が上位を占め、ダイレクトなアプローチが有効であることがわかった。

●SNSを利用する目的は「暇つぶし」が最多。何気ない閲覧が購入につながる時代に

利用目的は全SNSで「暇つぶし・なんとなく」が最多であり、YouTubeでは53.9%、TikTokでは50.4%にのぼった。明確な購入目的がなくても、フィードを眺める中で自然と商品に出会い、購入に至るケースが増えていることが、購入経験率の上昇からもうかがえる。

このほかにも、「SNSを利用する時間帯」「購入した商品・サービスのカテゴリ」「AIを活用したSNSアカウント検索の実態」といった、プラットフォームごと・男女年代別の詳細データなど、SNS運用におけるマーケティング施策の企画・立案に役立つ定量データを多数収録しています。

SNS戦略や販促施策の検討に、ぜひ本調査レポートをお役立てください。

【このような方におすすめ】

●SNSマーケティング、運用担当者

●企業公式SNSアカウントの運用に関心がある方

●SNSを活用して売上を伸ばしたい方

レポートのダウンロードはこちら :https://service.kwlg-box.jp/whitepaper/OG_O5Ec6/LLiLGS4H

■調査概要

調査機関（調査主体）：株式会社クロス・プロップワークス

調査手法：インターネットリサーチ

調査地域：全国47都道府県

調査対象：男女15歳～79歳、日常的にSNSを利用している方

調査期間：2025年11月19日（水）～2025年11月20日（木）

有効回答数：2,903名

■会社概要

会社名：株式会社クロス・プロップワークス

代表者：代表取締役社長 川崎 恒平

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立：2015年4月

主な事業：リサーチビジネス支援、品質検証・テストサービス、SNS運用支援やWebサイト運用サービス、社内情報システム運用支援などといった各種BPO業務

URL：https://www.propworks.co.jp/

会社名：株式会社クロス・マーケティンググループ （東証3675）

代表者：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立：2013年6月

主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL：https://www.cm-group.co.jp/