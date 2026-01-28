あいみょん、長岡亮介、會田茂一（アイゴン）ら結成のバンド「OJAMASHIMA’s（おじゃましまーず）」の初ライブ音源をオンエア！　ライブ後のアフタートークもお届け。

株式会社J-WAVE

OJAMASHIMA’s（おじゃましまーず）初ライブの様子

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週土曜22:00～22:54に放送中、新しいカルチャーが生まれる場所から、ペトロールズ・長岡亮介がナビゲートするラジオ番組『CITROEN FOURGONNETTE』。

今週1月31日（土）の放送では、Vo, Acg, Tambにシンガーソングライターのあいみょん、Eg, Baに長岡亮介、Acg, Sg, Baにギタリスト／音楽プロデューサーの會田茂一（アイゴン）、Accにアコーディオン奏者の佐藤芳明、Percに打楽器奏者の三星章紘という実力派ミュージシャンによって2025年に結成されたバンド「OJAMASHIMA’s（おじゃましまーず）」が、1月15日（木）に開催した初ライブの音源をオンエアします。

さらに番組では、ライブ直後に収録した、あいみょん、會田茂一（アイゴン）、長岡亮介の3人による貴重なアフタートークもお届け！

今回の初ライブは、赤坂COUNTRY HOUSEにて開催され、販売されたチケットはわずか2席のみ。幸運にもその場に立ち会えた観客の前で披露された、特別なライブの空気感を、ぜひオンエアで体感してください。

また番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260131220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260131220000)

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：CITROEN FOURGONNETTE

放送日時：1月31日（土） 22:00～22:54

ナビゲーター：ペトロールズ・長岡亮介

番組サイト： https://www.j-wave.co.jp/original/fourgonnette/

番組X(旧twitter)：https://x.com/fourgonnette813

ハッシュタグ：#FOURGONNETTE