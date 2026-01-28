【神奈川県寒川町】主夫が長期入院して気が付いた！家族が家事に向かうコツ～みんなで支えあい、楽しく働き続ける社会へ～
男女共同参画オンライン講座チラシ
男女共同参画オンライン講座
家族が家事に向かうコツ
申込はコチラ :
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/143219-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voZHuPTdfqR%2B5O3BB%2BFN7Gi4KMXGdBKterQfdrrJ0c3uG181qCk0pIgSKGbOsEub4o6v%0D%0A1FXxyDAFxZyLsivuQaZ7O%2F4En5FmVujsdZyWEXYYEQ%3D%3DTCIN1DIRdKA%3D%0D%0A.lnijur8VmaidTyhfiM3l2sqMB1eEHAxRLeTIXHTRZ7Y%3D
町HPはコチラ :
https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/chomin/chominmadoguchi/sodan/event/14209.html
男女共同参画オンライン講座では、家事に向かうためのコツを学ぶ機会を提供し、参加者の皆様に新たな気づきを得ていただければと考えております。家庭内での協力的な役割分担について考え直す機会を持ち、互いに尊重し合う社会の実現をめざします。
YouTube配信のため、期間内であればお好きなタイミングで視聴することができます。
【日時】令和8年２月13日（金）12時00分～２月26日（木）17時00分
【会場】 YouTubeによる動画配信（事前申込制）
【講師】家事ジャーナリスト/スーパー主夫/社会福祉士/佛教大学非常勤講師
山田 亮 氏
【対象者】関心のある方
【定員】なし
【参加費】無料
【託児】なし
【申込方法】e-kanagawaの電子申請または電子メールにより申込み
【申込期間】令和８年２月９日（月曜日）まで
