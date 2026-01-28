2026年、千年に一度の「お風呂の年」日本のお風呂文化を未来へつなぐ全国横断プロジェクト～協賛パートナー企業が続々決定、本格始動！～

「2026 お風呂の年プロジェクト」実行委員会

「2026 お風呂の年プロジェクト」実行委員会は、2026年を「千年に一度のお風呂（026）の年」と位置づけ、本日1月26日(月)より、日本独自のお風呂文化を国内外へ発信・啓発する「2026 お風呂の年プロジェクト」（特別協賛：大塚製薬株式会社）を正式に開始いたしました。本プロジェクトは、銭湯、サウナ、温浴施設など、従来は業態ごとに分かれていた関連団体が「お風呂の年」という共通項のもとに一丸となって取り組む、日本初の横断的プロジェクトです。このプロジェクトはお風呂を通して、日本の人たちに笑顔を届けることを目指しています。現在、多くの企業様、団体様にご参画いただいておりますが、本日よりプロジェクトの本格始動に伴い、共に活動を推進していただける協賛パートナー企業様を追加募集いたします。

■ 千載一遇の好機。「お風呂の年」が持つ歴史的意義

2026年は「026(おふろ)」と読める、千年に一度の巡り合わせの年です。この歴史的な節目を起点に、日本独自の入浴文化を再発見し、次世代、そして世界へとつないでいくための全国横断プロジェクトを立ち上げました。お風呂は、日本人の暮らしに深く根ざしてきた文化です。身体を清め、心を整え、人と人との距離を縮め、日常に安らぎと幸福をもたらしてきました。本プロジェクトでは、お風呂を単なる生活習慣としてではなく、健康、ウェルビーイング、観光、教育、地域活性といった文脈で捉え直し、社会全体でその価値を再認識し、文化として未来へ継承していくことを目指しています。

■ 日本初。業態・地域を超えた“オールお風呂ニッポン”の取り組み

本プロジェクト最大の特徴は、日本のお風呂文化を支える主要団体が、競合関係や業態の垣根を越えて賛助団体として一斉に参画している点です。

● 銭 湯：全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会

● サ ウ ナ：公益社団法人 日本サウナ・スパ協会

● 温浴施設：一般社団法人 温浴振興協会、一般社団法人 ニッポンおふろ元気プロジェクト、全国温浴施設協会

全国規模・業界横断で推進する取り組みは日本初となり、一過性のイベントではなく、一年を通して生活者の行動変容を促し、文化として残すことを重視しています。

■ 協賛・参画企業について（追加募集のご案内）

本プロジェクトには、すでに多くの企業・団体より多大なるご賛同をいただいておりますが、現在は、企業様からのご要望が多いブロンズプランに特化してパートナー企業を追加募集しています。本プランは、公式ロゴ使用や公式サイトでの社名掲出及びプロジェクトツール（お風呂読本、AI動画）への広告掲出が可能です。

また、全国規模のネットワークを活用した、サンプリングなどのプロモーションについてもご相談いただけます。「お風呂」という、健康・癒やし・家族の団欒を象徴するテーマを通じて、マーケティングやブランドストーリーの向上にぜひご活用ください。

＜「ブロンズ」プラン協賛特典＞

１. 公式ガイドブック「お風呂読本」に記事広告掲載

期間中、多くのお風呂好きが手に取る「お風呂読本」に貴社の商品、イベントなどの記事広告を掲載いたします。内容についてはご相談しながら、ターゲットに最適な記事を作成いたします。

「お風呂読本」 知りたい！ 日本のお風呂BOOK

仕様：A5 サイズ 本文28P（予定）／部数：20 万部（予定）

発行：2026 年7 月予定／配布：賛助団体各施設他

２. 公式サイトに貴社特設ページ掲出

「お風呂読本」記事広告の内容をサイトにも掲載。貴社サイトへリンクし、公式SNS からもPR を行います。

３. AIキャラクター動画に貴社広告を表示（1か月間）

オリジナルキャラ「あたたまる」がお風呂の楽しみ方を楽しく紹介するAI キャラクター動画に、貴社のぶら下がり広告を掲出します。※公式サイト掲載のみ

■ プロジェクト概要

名 称： 2026 お風呂の年（にーまるにーろく おふろのとし）

主 催：「2026 お風呂の年プロジェクト」実行委員会 (全国温浴施設協会／有限会社ライフラボ／株式会社アクト企画室)

実施期間： 2026年1月26日（月）～11月26日（木）

※2026年の1年間が「お風呂（026）の年」ではありますが、本プロジェクトの実施期間は上記となっています。

公式サイト： https://www.2026ofuro.jp/

賛助団体： 全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会（銭湯）、公益社団法人日本サウナ・スパ協会（サウナ等）、一般社団法人温浴振興協会（温浴施設）、一般社団法人ニッポンおふろ元気プロジェクト（温浴施設）、全国温浴施設協会（温浴施設）

後 援： 一般社団法人日本リラクゼーション業協会、日本サウナ学会、フィンランド政府観光局、日本浴用剤工業会、産経新聞社

特別協賛： 大塚製薬株式会社

協 賛： アース製薬株式会社、株式会社クレバリーホーム、株式会社コーケン、株式会社JTB、Senon株式会社、ヤマコー株式会社

＜「2026 お風呂の年」ロゴ＞＜「2026 お風呂の年」ポスター＞

＜「2026 お風呂の年プロジェクト」 キャンペーン＆プロモーション＞

◆ 日本記念日協会に「2026年＝お風呂の年」を登録

一般社団法人 日本記念日協会により、史上初となる“記念年”として登録されました。これまでに2,600件以上の“記念日”が登録されていますが、“一年を通した記念年”は今回が初めてです。

＜「2026 お風呂の年プロジェクト」キックオフミーティング／「2026 お風呂の年」記念年登録証授与式の様子（2025年11月26日）＞

◆「 2026 お風呂の年」プレゼントキャンペーン

各協賛企業のプレゼントを用意して、「お風呂」のすばらしさを再発見する、また季節ごとの健康知識が身につくようなアンケート／クイズを展開。ユーザーの「お風呂」への理解を促進し、お風呂の良さを実感する機会とします。公式サイトからご応募いただけます。

【応募期間】

第1期：1月26日(月)～4月13日(月) ／ 第2期：4月14日(火)～6月29日(月)

第3期：6月30日(火)～9月14日(月) ／ 第4期：9月15日(火)～11月26日(木)

【賞品概要】 ※第1期：1月26日(月)～4月13日(月)

「お風呂ライフ充実」賞 抽選で126名様

・ポカリスエット900ml ×1ケース（12本入り）（大塚製薬株式会社）

・入浴剤アソートセット（アース製薬株式会社）

＜「お風呂ライフ充実賞」賞品イメージ＞

※入浴剤の景品はイメージです。画像の品から変更の可能性がございます

提供：大塚製薬株式会社、アース製薬株式会社

◆ 千載一湯（せんざいいちゆ）！ 026♨スタンプラリー ＜2026年2月より順次展開予定＞

全国の参加施設を巡って、スタンプをゲット。抽選で、素敵な賞品が当たります。

「千載一湯♨026スタンプラリー」のアプリをダウンロードしてご応募いただけます。

【応募期間】 2月26日(木)～11月26日(木) ※予定

抽選は期間中全部で3回（5/26・8/26・11/26）開催します。

【スタンプ設置箇所】

キャンペーン参加の全国のお風呂関連施設（銭湯・温浴施設・サウナ・温泉旅館など）

※期間中、設置個所は順次拡大していきますので、詳細はアプリをダウンロードしてご確認ください。

【賞品概要】

・抽選プレゼント… 施設を5箇所訪問すると（スタンプ5個）、1口応募可能

「ReFa／リファビューテックドライヤー」スマートダブル（ホワイト）…26名様

※2/26～5/26の応募が対象（第2回、第3回には賞品を変更予定）

・参加者全員プレゼント…アプリをダウンロードしていただくと、「あたたまる」のオリジナル壁紙をプレゼント

・Wチャンスプレゼント（抽選で外れた方対象）…2026 お風呂の年オリジナルグッズ（ステッカー・タオル他を予定）…126名様

＜「千載一湯！ 026 ♨スタンプラリー」ポスター＞

◆ AIキャラクター動画「お風呂の楽しみ方 “How to enjoy Japanese baths”」

お風呂マナーを再確認したいユーザーや外国人に向けた、日本のお風呂文化を楽しく優しく紹介する動画。オリジナルキャラクター、カピバラの「あたたまる」を活用したショートムービーです。賛助団体の「お風呂関連施設」（温浴施設、銭湯、サウナ、温泉、宿泊施設等）で展開。

言語：日本語、英語、韓国語、簡体字、繁体字 尺数：20 秒×５本

内容：１.お風呂は、はだかで入ります／２.お風呂に入る前は、かけ湯をしましょう／

３.お風呂は、静かに入りましょう／４.浴衣を粋に着ましょう／５.お風呂の前後で、水分・電解質を補給しましょう

＜AIキャラクター動画「お風呂の楽しみ方 “How to enjoy Japanese baths”」＞

◆「 お風呂あるあるかるた」 ＜2026年7月展開予定＞

お風呂の良さ、楽しさを日本ならではのかるたで表現。お風呂のさまざまなシーンで起こる「そうだよね、あるある…」を楽しんでもらいつつ、お風呂のマナーや文化、歴史を子どもも大人もみんなで楽しく学ぶことができるオリジナルかるたです。

◆「 お風呂読本」 お風呂大好きBOOK ＜2026年7月展開予定＞

「若者のお風呂離れ」も言われる中、お風呂の良さ、楽しさを再認識できるような冊子を作成。お風呂の歴史、豆知識だけでなく、キャンペーンコピー「みんなみんなお風呂大好き」を体現するような内容を予定しています。