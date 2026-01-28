【NANGA】CORDURA(R) DENIMを採用した新作ウェアが登場！

株式会社ナンガ

NANGA（ナンガ）は、ブランド初となるデニムウェアをはじめとした新作を、2026年2月6日（金）より発売いたします。

デニムウェアには、インビスタ社のCORDURA(R) DENIMを採用。日常に馴染む風合いでありながら、アウトドアフィールドでの使用にも耐えうる高い耐久性と耐摩耗性を備え、タウンユースからアクティブなシーンまで幅広く対応します。

ジャケットは、従来のトラッカー型ではなくフロントジッパー仕様のドリズラー型を採用し、着脱のしやすさと軽快な着用感を意識した設計に。ボトムスはイージーパンツ仕様で、動きやすさとリラックス感を両立しています。

また、肌離れの良い塩縮加工コットンや、ナイロンとコットンの混紡糸を高密度に織り上げた生地など、新たな素材を用いたカジュアルウェアも登場。

フィールドで培った視点を日常へと落とし込んだ、機能性と実用性を兼ね備えたナンガらしいラインナップとなっています。

ラインナップ

DENIM BLOUSON

コーデュラ糸を使用し、デニムをよりタフに

カジュアルアイテムの代表格であるデニムを、ナンガ視点で企画。アウトドアやレジャーでも使えるよう、インビスタ社のコーデュラ(R)⽷を使用して生地の強度を高めて、ジップアップブルゾンに仕立てました。マチ付きのポケットはキャンプでも活躍します。

DENIM PANTS

デニムパンツをアウトドアの視点で再構築

コーデュラ(R)⽷を使用することで、強度を高めたデニムパンツです。アウトドアユースを考慮したイージーパンツ仕様で、いわゆる5ポケットのジーンズ以上の動きやすさを目指しました。長期間使用することで、エイジングも楽しんでいただけます。

DENIM SHORT PANTS

動きやすさとタフさを追求したデニムショーツ

クライミングパンツのデザインをベースとした、デニムのイージーショーツ。股下にガゼットを設けることで脚の可動域を広く取りました。摩耗や引き裂きに対して高い強度を持つコーデュラ(R)⽷を使用しているので、アウトドアシーンでもタフに着用できます。

DENIM WORKJACKET W

ヴィンテージワークの空気感を今の気分で

インビスタ社のコーデュラ(R)⽷を採用し、強度を高めたナンガのデニム。ウィメンズのデニムジャケットは、本格的なワークテイストのデザインです。着丈はやや短めで、身幅にゆとりがあるため、幅広いコーディネートに対応。季節問わず着用できます。

DENIM WIDESTRAIGHT PANTS W

シルエットが美しいハイウエストタイプ

ワークジャケットとセットで楽しめる、ワイドストレートデニムです。ウエストはドローコードで締めることができるので、ベルトレスでも着用可。ハイウエスト×程よいゆとりで、Tシャツをインするだけでこなれた印象に。街でもフィールドでも頼れる一本です。

DRY COTTONFIELD SHORT PARKA

天然素材ならではの心地よいライトアウター

軽量で耐久性のあるコットンポプリン生地を用いた、ショート丈パーカです。袖口のベルクロやポケット、立体的なフードなどミリタリー由来の意匠を取り入れつつ、アウトドアと街での使い勝手を考えてモディファイ。素朴で飽きがこず、長く付き合える一着です。

DRY COTTONEASY CARGO PT

ディテールと風合いを楽しむカーゴパンツ

軽やかさとドライなタッチが魅力のコットンポプリンで仕立てたカーゴパンツです。ウエストは平ゴム＋スピンドルのイージー仕様ながら、つくりは本格派。ウエストと裾のダーツ、膝のタックで立体的なパターンを形成し、動きやすさを追求しました。

N/C POPLINNO COLLAR COAT W

エレガントさとカジュアルさを両立

通気性と肌触りを兼ね備えた、コットン×ナイロンのポプリン生地を使用したノーカラーコートです。横畝のある平織り生地は、なめらかで上品な光沢感。ミニマムなデザインが、生地のドレープの美しさを引き立て、きれいめにもカジュアルにも馴染みます。

N/C POPLINWIDE PANTS W

リラックス気分に馴染む、アンクル丈ワイドパンツ

春夏に心地よいコットン×ナイロンのポプリン生地で仕立てた、ウィメンズワイドパンツです。腰まわりにツータックを入れつつ、全体はゆったりとしたリラックスシルエットに。足首がのぞくアンクル丈で軽快さをプラスし、自然なスタイルアップも叶えます。

MINI PLAIDCAMP SHIRT

人気のキャンプシャツを爽やかにアレンジ

収納力たっぷりでアウトドアに重宝するキャンプシャツです。クラシックさも感じますが、シルエットは現代的でほどよくゆとりを持たせました。素材は軽量で速乾、洗濯もしやすいポリエステル素材。不規則で奥行きのあるチェック柄がアクセントを与えてくれます。

MULTI STRIPEW PK BOX SHIRT

爽やかで大人っぽい、オリジナルのストライプ柄

往年のワークシャツを思わせるボックスシルエットの一枚です。両胸にベルクロ留めのフラップポケット、さらにウエストにはスリットポケットを配して収納力も十分。軽量で速乾性のあるポリエステル生地が、アクティブなシーンも快適にサポートしてくれます。

NANGA（ナンガ）とは

新作コレクションを見る :https://store.nanga.jp/collections/new-arrivals

1941年に布団の産地からスタートしたダウンメーカー。

社名の「ナンガ」はヒマラヤ山脈にある「ナンガ・パルバット」に由来しています。

ナンガ・パルバットは標高8126mと世界で9番目に高く、別名「人喰い山」とも恐れられ、今までにたくさんの遭難者を出してきた登頂が困難な山のことを指し、その社名には創業者横田晃の「困難だからこそやってやろう、みんなが登らんとこを登ったろう」という思いが込められています。

【会社概要】

社名 株式会社ナンガ （NANGA Co.,Ltd.）

本社所在地 〒521-0223 滋賀県米原市本市場182-1

設立 1993年（平成5年）

代表者 代表取締役 横田 智之（よこた ともゆき）

事業内容 アウトドア製品・アパレル製品の企画、開発、生産、販売

クレジット表記／掲載用お客さまお問合せ先

株式会社ナンガ カスタマーサービス

受付時間 9:00-17:00（土日・祝日を除く）

