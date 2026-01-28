¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ä¥í¥Æ¥Ã¥¯¤Ø¤Î½Ð»ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ
¡ÖºÙË¦ºîÀ½¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ªµ»½ÑÊ¬Ìî¤Ø¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼ÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥³¥ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ä¥í¥Æ¥Ã¥¯¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝß·¿µ°ìÏº¡Ë¤Ø¡¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖNikon-SBI Innovation Fund¶¡×¢¨¤ò²ð¤·¤Æ½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ä¥í¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥²¥Î¥àÊÔ½¸µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢¸¦µæ»Ù±ç¤äÉÊ¼ï²þÎÉ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢ÆÁÅçÂç³ØÈ¯¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥³¥ó¤ÏËÜ½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½¾ÍèÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¸²Èù¶À¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤¿´Ñ»¡¡¦»£Áü¡¦É¾²Á¡¦²òÀÏµ»½Ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖºÙË¦ºîÀ½¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ªµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ»½Ñ¤Î¿¼²½¤ä¥·¥Ê¥¸¡¼ÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ä¥í¥Æ¥Ã¥¯¤Î³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2206/127216/127216_web_1.png
¢¨¡¡Nikon-SBI Innovation Fund¶¡§ ¥Ë¥³¥ó¤ÈSBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É
https://www.jp.nikon.com/company/news/2023/1101_01.html
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.jp.nikon.com/company/news/2026/0128_01.html
¡Ê2023Ç¯11·î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡ËSBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É2¹æ¤ò¶¦Æ±ÀßÎ©
https://www.jp.nikon.com/company/news/2023/1101_01.html
