大企業向けAIコンタクトセンターソリューションを提供する株式会社OPERA TECHが、2025年6月に9,000万円の資金調達を実施

大企業向けAIコンタクトセンターソリューション「OPERA Contact」を提供する株式会社OPERA TECH（本社：東京都港区、代表取締役：森川馨太、以下「当社」）は、日本を代表する著名なエンジェル投資家を中心に、2025年6月に総額9,000万円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

投資家一覧

エンジェル投資家｜有安 伸宏氏

元パーソルホールディングス 代表取締役副社長｜高橋 広敏氏

元楽天グループ 副社長執行役員｜古橋 洋人氏

元メルカリ CTO・VP of Engineering｜柄沢 聡太郎氏

元WiLパートナー、MSquared｜久保田 雅也氏

AnotherBall 共同創業者・CTO｜島田 達朗氏

OMAKASE 創業者、Boost Capital 創業パートナー｜高橋 健太氏

終活ねっと 創業者、Pacific Meta 創業者・CEO｜岩崎 翔太氏

Robust Intelligence 共同創業者、AIガバナンス協会 代表理事｜大柴 行人氏

他、著名エンジェル投資家2名

OPERA TECHでは、金融業界・通信業界・インフラ業界をはじめとした、大規模なコンタクトセンターを有する大企業への本格実装・導入が進んでおります。今回の資金調達により、プロダクト開発体制および導入支援体制を強化し、慢性的な人手不足、コスト増大、応対の属人化といった、コンタクトセンター業界が抱える構造的課題の解決に貢献してまいります。

資金調達の背景と目的

コンタクトセンター業界が抱える構造的課題

コンタクトセンター業界は現在、以下のような深刻な課題に直面しています。

- 慢性的な人手不足：オペレーター採用難による業務逼迫- コスト増大：人件費・採用費の高騰- 応対の属人化：ベテラン依存による応対のばらつきAI活用における真の課題は「業務理解に基づいた設計、実装、インフラ・セキュリティ」

AI技術の進化が著しい一方で、特に大企業顧客様への実装・導入を通じて明らかになってきているのは、AI活用の成否を分ける要因は、技術そのものというより、業務理解に基づいた設計力・実装力、そしてインフラ・セキュリティにあるという事実です。当社は、業界トップレベルの大企業向けのコンサル力、および実装・技術力を用いて、「OPERA Contact」のAI実装・導入を進め、コンタクトセンター業界が抱える構造的課題の解決を実現しています。

OPERA Contactと今後の展開

本資金調達により、金融業界・通信業界・インフラ業界をはじめとした大規模なコンタクトセンターを有する大企業への「OPERA Contact」の本格実装・導入を加速させてきました。今後、「OPERA Contact」のプロダクト群の具体的な内容も順次一般公開してまいります。

出資者からのコメント

有安 伸宏氏｜起業家・エンジェル投資家。クックパッドへの事業売却後、日米スタートアップ140社へ出資。過去の投資先はマネーフォワード、キャディなど。有安 伸宏氏

ほぼ即決に近い形で4,000万円を出資させていただきました。時価総額1兆円を超えるスタートアップが米国で複数生まれていることが示す通り、コンタクトセンターAIは極めてホットな領域。日本市場単体で見ると、言語や商習慣の違いといった参入障壁は一定程度あるものの、グローバルプレイヤーの本格参入と国内スタートアップの急成長の両方が直近3年で確実に起こると見ており、その前提は今も変わっていません。普段は、競争が激しすぎない（競争が本格化する前に市場シェアを拡大でき、MOATをある程度構築できる）領域・タイミングの会社に投資することが多いのですが、今回は「一定以上の激しい競争が起きる」ことを前提とした仮説のもとで出資を決めました。

その最大の決め手は、経営チームの強さです。大手金融機関を含む大企業向けコンサルティング経験豊かな森川さんと、大企業向けのAI実装経験を有する機械学習エンジニアである國井さん。二人のケイパビリティの確かさ、そして仲の良さ（スタートアップでは本当に重要です）は、100社に1社出会えるかどうかというレベルの希少性を感じました。OPERA TECHが、AIネイティブなスタートアップとして顧客企業の課題解決事例を積み上げ、国内市場におけるリーディングカンパニーへと成長していくことを、強く期待しています！

高橋 広敏氏｜元パーソルホールディングス代表取締役副社長、元インテリジェンス代表取締役社長。現在はAMA Whiskey & Co代表取締役会長、グロービング社外取締役。高橋 広敏氏

AI × コンタクトセンターは大きな事業展開が期待できる領域ですが、経営陣との対話に際し、彼らの歩み方の堅実さと柔軟な構想力に魅力を感じ、参画させていただきました。2026年の成長に期待しています。

古橋 洋人氏｜元楽天グループ副社長執行役員。日本銀行、マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナーを経て、楽天モバイル常務・CSO、楽天シンフォニー社長・COOを歴任。古橋 洋人氏

AI × コンタクトセンターというホットな領域に挑むOPERAは、経営陣が魅力です。森川さん、國井さんの先を見据える目・直観、そして現実を踏まえた強い実行力と柔軟性が、最初にお会いして議論した時からビシバシ伝わってきました。AIは実装力が求められるフェーズにあり、OPERAはその点で非常にフィットしていると思います。これから思う存分挑戦してほしいと、心から応援しています。

柄沢 聡太郎氏｜元メルカリCTO・VP of Engineering。50名規模から1,000名規模への成長を技術責任者として牽引。現在はAlmoha共同創業者・CEO。柄沢 聡太郎氏

森川さん、そしてCTOの國井さんお二人の人柄と情熱に触れ、ご支援させていただくことになりました。AI全盛期の今、人材不足やテクノロジー導入が進みにくいコールセンター領域において、最先端の技術を実ビジネスへと落とし込むOPERAの課題解決力、そして高い実行力に、大いに期待しています！

久保田 雅也氏｜伊藤忠商事、リーマン・ブラザーズ、バークレイズを経て、日米VCのWiLパートナー。現在はCoalis GPおよびエンジェルファンドMSquaredを運営。久保田 雅也氏

コンタクトセンター系は米国で生成AIが真っ先にマーケットフィットした領域ゆえ、良い機会があれば投資したいなと思っていました。OPERAに出会えて、この挑戦にご一緒できて、幸運に思います。米国で起きたことがそのまま日本で再現されることはほとんどないですが、現場・商習慣・意思決定構造まで泥臭く踏み込むOPERAのアプローチは、日本発で勝ちにいける形だと感じています。

島田 達朗氏｜慶應義塾大学在学中にSansan「Eight」を立ち上げを経験後、コネヒト（ママリ）を創業し、KDDIへ売却。その後PRISM Projectを共同創業し、ソニーへ売却。現在はAnotherBallの共同創業者・CTO。島田 達朗氏

CTOの國井さんとは、2018年にポーランドで開催されたハッカソンで出会いましたが、巡り巡ってこうして支援できることをとても嬉しく思っています。AIやコールセンターという事業領域ももちろん魅力的ですが、私にとって何よりの魅力は、森川さんと國井さんという創業者チームそのものです。日本にとどまらず、世界を舞台に挑戦されるお二人のこれからが、本当に楽しみです。

高橋 健太氏｜マッキンゼー、MBKパートナーズを経てOMAKASEを創業しGMOへM&Aにて譲渡。その後、個人にてプライベートエクイティ投資を2件実行。マサチューセッツ工科大学大学院にて2025年5月にMBA取得を経て、現在はBoost Capital 創業パートナー。高橋 健太氏

経営陣の思考力、柔軟性、機動力など、あらゆる点において非常に魅力的であり、創業前に話を伺っていた時から、すでに何か投資の話があればぜひ参画したいと考えておりました。そこにさらに、AIを活用した市場ポテンシャルの大きい領域での事業であり、ビジネスモデルも堅実かつ可能性が大きいものであったため、即決で出資の決断をいたしました。今後のサービスの展開を非常に楽しみにしております。

岩崎 翔太氏｜東京大学在学中に株式会社終活ねっとを創業しDMMへM&A。現在はブロックチェーン領域のコンサル・マーケ支援企業Pacific Metaの創業者兼CEO。岩崎 翔太氏

森川代表は、能力はもちろん、お人柄もとても素晴らしく、これからさらに大きく活躍される経営者になっていかれると感じています。日々のコミュニケーションにおいても、一つひとつのやり取りが丁寧で、安心感があり、学びになることが多いです。私自身、同世代ということもあり、森川代表がこれからどのような経営者として成長されていくのかを近くで見たいと思い、応援の気持ちを込めて株主としてご一緒させていただきました。

大柴 行人氏｜ハーバード大学在学中にAIセキュリティ企業Robust Intelligenceを米国で共同創業し、Ciscoへ売却。現在はCisco本社でAIチームを率いる。AIガバナンス協会代表理事。大柴 行人氏

代表の森川とは10年来の親友であり、これまでお互いのキャリアやビジョンの変遷を近くで見てきました。今回、彼が率いるOPERA TECHに、出資者として、そしてAIの未来を共に信じる戦友として参画できることを心から嬉しく思います。今後のさらなる挑戦を心から応援しています。馨太がんばれ！

株式会社OPERA TECH 経営陣からのコメント

森川 馨太氏｜トロント大学 経済学・統計学部を卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニー東京オフィスに新卒入社。入社から3年でエンゲージメント・マネジャーに就任。主に金融業界を中心に、ソフトウェア領域における新規事業開発・プロダクトマネジメント、ならびに事業戦略立案やデューデリジェンス（DD）案件を担当。また在籍中には、金融機関におけるコールセンター改革プロジェクトも経験。マッキンゼーロンドンオフィス移籍後、シニアマネジャー就任。その後、國井とともにOPERA TECHを共同創業、代表取締役社長に就任。代表取締役社長・共同創業者｜森川 馨太

実は、実際に資金調達を実施させていただいた時期から、本プレスリリースまでに半年ほどのギャップがあります。その中で改めて感じているのが、「OPERAの強みの一つは、株主陣」という点です。

参画いただいた株主の方々は皆、「起業家・投資家・事業家・技術者として心から尊敬できる」と思える方々です。OPERAの事業が順調に成長しているのも、株主の皆様のご尽力により支えられています。心より感謝申し上げます。



そして、顧客企業の皆様。AIは「火」や「電気」に匹敵する技術です。今後、人類の行動様式は、AIによって根本的に再定義されていくでしょう。そしてそれは、大企業の皆様、さらにはその先にいらっしゃる顧客・消費者の皆様の行動様式にも大きな影響を与えるでしょう。最先端の技術で何ができるのか、世界では何が起きているのか、それを目の前の事業・システムに落とし込むと、どう変わるのか。我々は、OPERA Contactとして、AI、そしてAIエージェントの設計から実装まで、伴走させていただきます。



OPERAは、メンバー・経営陣・株主一同、「クライアントファースト、ユーザーファースト」を心がけてまいります。引き続き、ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

國井 清人氏｜英インペリアル・カレッジ・ロンドン コンピュータサイエンス修士、エジンバラ大学卒業。QuantumBlack（現マッキンゼー傘下）にて、機械学習・ソフトウェアエンジニア。売上数兆円単位の上場企業から、急成長中のシリコンバレーのテック系企業含め幅広い顧客のシステム・ツール構築を経験。オープンソースライブラリKedro (Linux Foundationに寄付)の初代コントリビューター。森川とともにOPERA TECHを共同創業し、CTOとしてプロダクト開発を統括。取締役CTO・共同創業者｜國井 清人

このたび多くの素晴らしい投資家の皆さまにご参画いただき、大変心強く感じています。

加えて、技術・ビジネス双方に強い仲間が集まっていることが、私たちの最大の武器だと感じています。今回の調達を機に、採用と体制強化を一気に進め、最先端のAIエージェント開発で業界をリードするプロダクトへ進化させてまいります。

会社概要

