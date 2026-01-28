CAGR53％超の成長市場：世界水電解装置産業が本格離陸する理由
水電解装置とは何か？―脱炭素時代の水素供給を支える中核技術
水電解装置とは、水を電気分解することにより水素と酸素を生成する装置である。中でも再生可能エネルギーを用いて生成される水素は「グリーン水素」と呼ばれ、カーボンニュートラルの実現に向けた鍵技術として注目されている。水電解技術にはアルカリ型、PEM（プロトン交換膜）型、SOEC（高温固体酸化物型）などの方式が存在し、それぞれに用途と特性が異なる。これらの装置は、製造業、輸送、電力貯蔵、化学品製造など幅広い産業領域における脱炭素化を支援する装置として、今後の社会インフラに不可欠な技術基盤となることが見込まれている。エネルギー転換が加速する中、再生可能エネルギー由来の電力と水電解装置の連携は、グリーン水素の大規模導入を可能にする鍵である。
急拡大する市場規模―なぜ今、水電解装置が注目されているのか？
グリーン水素への期待の高まりと共に、水電解装置市場の成長は著しく、近年では年間を通じて非常に高い成長率を維持している。この背景には、各国政府による脱炭素化政策の推進や、重工業・化学分野でのクリーン水素需要の拡大がある。特に欧州やアジアでは、再エネ比率の向上と水素インフラの整備が進む中、産業用途・交通用途の水素消費が本格化している。また、サプライチェーン全体の脱炭素化を目指す企業の間でも、水電解装置の導入が加速しており、従来の試験的利用から、実用段階へのシフトが明確に見られる。水電解装置はその装置単価の高さからも、ニッチながら戦略的価値の高い市場となっており、各国・各企業が先行投資を強化する領域として成長が期待されている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界水電解装置市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/190854/water-electrolysis-equipment）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが53.2%で、2031年までにグローバル水電解装置市場規模は290.5億米ドルに達すると予測されている。
図. 水電解装置世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340229/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340229/images/bodyimage2】
図. 世界の水電解装置市場におけるトップ34企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
市場構造と企業競争―グローバルプレイヤーが形成する高集中型業界とは？
水電解装置業界は現在、技術開発力と製造実績に秀でた限られた企業群によって構成されている。市場では欧州・北米・中国のプレイヤーが台頭しており、例えばドイツのThyssenKrupp NuceraやSiemens、米国のCummins AcceleraやPlug Power、中国のPERIC Hydrogen Technologiesや中車時代電気（Zhuzhou CRRC Times Electric）などが主要企業として存在感を示している。これらの企業は、製品技術の差別化に加え、大規模プラント建設の実績、制御システムとの統合性、メンテナンス体制などトータルソリューションで競争を展開している。市場集中度は高く、上位企業による寡占状態が進行しており、今後も資本力・技術力のある企業にシェアが集約される傾向が強まると見られる。一方で、新興技術やローカルニーズに対応できるベンチャー企業の参入も見られ、イノベーションを促進する要因ともなっている。
