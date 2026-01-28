軽量化、電動化、プラットフォーム革新に牽引され、世界の自動車シャシー市場は2035年までに4,669億米ドルに達する見込み。
市場評価と成長見通し
世界の自動車シャシー市場は、2025年に1,659億米ドルと評価され、2035年までに4,669億米ドルに達すると予測されています。予測期間である2026年から2035年にかけて、年平均成長率（CAGR）10.9%という力強い成長が見込まれています。この力強い成長軌道は、自動車業界が性能、安全性、および規制要件を満たすために、先進的な車両アーキテクチャ、電動化、および構造軽量化への移行を加速させていることを反映しています。
現代自動車の構造的基盤
自動車シャシーは車両の基礎となるフレームワークであり、サスペンション、ステアリング、ブレーキ、パワートレインの取り付けなど、重要なシステムを統合しています。車両の技術がますます複雑化するにつれて、シャシーの役割は基本的な構造部品から、乗り心地、安全性、エネルギー効率、および走行性能に直接影響を与える高度に設計されたシステムへと進化してきました。
世界的な車両生産の増加と、より安全で燃費効率の高い車両に対する消費者の需要の高まりは、乗用車、商用車、および新たなモビリティプラットフォームにおける高度なシャシーシステムへの需要を支え続けています。
電動化とプラットフォームベースの車両設計が需要を牽引
自動車シャシー市場の成長を牽引する最も重要な要因の一つは、電気自動車（EV）の急速な普及です。従来のガソリンエンジン車とは異なり、EVはバッテリーパック、電動パワートレイン、および新しい重量配分パターンに対応するために、再設計されたシャシーアーキテクチャを必要とします。これにより、スケートボード型およびモジュール型シャシープラットフォームの開発が進み、自動車メーカーは単一の構造基盤から複数の車両モデルを開発できるようになりました。
これらの次世代シャシー設計は、製造効率を向上させ、開発コストを削減し、製品投入までの時間を短縮するため、世界中の自動車メーカー（OEM）にとって戦略的な優先事項となっています。
軽量素材と高度なエンジニアリングが勢いを増す
燃費向上とEVの航続距離延長のために車両重量を削減する動きは、シャシー製造における軽量素材の使用を加速させています。高強度鋼、アルミニウム合金、および先進複合材料は、従来の材料に取って代わりつつあり、安全性や耐久性を損なうことなく、優れた強度対重量比を提供しています。
同時に、コンピュータ支援エンジニアリング、シミュレーションツール、および製造技術の進歩により、衝突性能、構造剛性、および騒音・振動・ハーシュネス（NVH）特性を向上させる、より複雑なシャシー設計が可能になっています。安全規制と性能への期待がイノベーションを促進
主要自動車市場における厳格な車両安全規制は、シャシー設計におけるイノベーションをさらに加速させています。衝突安全性基準の強化や歩行者安全基準の導入により、衝撃エネルギーをより効果的に吸収・分散できる構造的に最適化されたシャシーシステムが求められています。
同時に、特にプレミアムカーや高性能車セグメントにおいて、乗り心地、ハンドリング、走行安定性の向上に対する消費者の期待が高まっていることも、メーカーが高度なサスペンション統合技術やアダプティブシャシー技術への投資を促す要因となっています。
