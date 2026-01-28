腹腔鏡機器市場は2033年に450億6000万米ドル規模へ到達、CAGR11.32%で拡大する低侵襲手術需要・先進医療技術革新・病院設備高度化が牽引する成長展望
腹腔鏡機器市場は、低侵襲医療技術の進展と外科手術の高度化を背景に、今後も力強い成長が見込まれています。市場規模は2024年の171億6,000万米ドルから2033年には450億6,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は11.32%に達すると見込まれています。腹腔鏡機器は、術中の出血抑制や身体への侵襲低減を可能にし、患者の回復期間短縮や医療コスト削減に寄与する重要な医療機器として位置付けられています。
これらの機器は、高い操作精度と視認性を提供することから、外科医や医療従事者の間で広く採用されています。特に、体内環境の安定維持を必要とする高度な手術において、腹腔鏡機器は不可欠な役割を果たしており、手術品質の向上と医療安全性の強化に貢献しています。
市場ダイナミクス：成長を後押しする要因
腹腔鏡機器市場の成長を支えている主な要因の一つが、政府による好意的な医療政策および規制環境です。多くの国において、低侵襲手術の普及を促進する法制度や償還制度が整備されており、これが腹腔鏡関連デバイスの導入を後押ししています。特定地域では、腹腔鏡下パワーモルセレーターなどの機器に対する償還制度の充実が、製品需要の拡大に直接的に寄与しています。
さらに、世界的な高齢化の進展と医療技術の進歩により、エネルギーシステムを統合した先進的な腹腔鏡機器が、より手頃な価格で提供されるようになっています。これにより、肥満治療手術をはじめ、胃バイパス術、スリーブ胃切除術、胆膵転換術など、幅広い外科領域での応用が進んでいます。加えて、医療機器に対する認知度の向上や、メーカー間の共同研究・技術提携の活発化も、市場の成長基盤を強化しています。
市場成長を制約する要因
一方で、腹腔鏡機器市場は複数の課題にも直面しています。その中でも特に大きな制約要因となっているのが、専門的な技術を有する外科医の不足です。腹腔鏡手術は高度なトレーニングと熟練した操作技術を必要とするため、対応可能な医師が限られており、特に新興国や地方医療機関では導入障壁となるケースがあります。
また、低侵襲である一方で、感染症、出血、臓器損傷などの合併症リスクが完全に排除されているわけではありません。これにより、患者や医療提供者の中には、従来の開腹手術を選好するケースも存在します。さらに、腹腔鏡手術は一部の国や地域において、公的・民間保険による償還水準が開腹手術よりも低い場合があり、医療機関側の導入インセンティブを弱める要因となっています。
新興国市場における成長機会
腹腔鏡機器市場における大きな成長機会は、新興国の医療市場に存在しています。特に、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカを含むBRICS諸国では、経済成長とともに医療インフラ整備が急速に進展しています。公的および民間投資の拡大、貿易障壁の緩和、患者人口の増加、医療関連コストの上昇といった要因が、外科医療需要を押し上げています。
これらの国々では、高品質かつ比較的低コストで外科治療を受けられる環境が整いつつあり、医療ツーリズムの拡大も腹腔鏡機器需要を後押ししています。その結果、多くの腹腔鏡機器メーカーが中東、中南米、アジア地域への事業展開を進めており、市場拡大の余地が広がっています。
