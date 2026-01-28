伊藤健太郎サード写真集が発売決定！ 沖縄を舞台に素の表情が満載の先行カットを大公開。写真集お渡し会イベントや購入特典の内容も解禁!!

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などを発行する株式会社東京ニュース通信社は、伊藤健太郎写真集「JUNCTION」を3月10日（火）に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）

ドラマ「略奪奪婚」（テレ東系）「北方謙三 水滸伝」（WOWOW）に出演する俳優・伊藤健太郎が3月10日（火）に4年振りに写真集を発売する。

今回、写真集のロケ地に選んだのは、趣味のサーフィンを心ゆくまで楽しめる「沖縄」。澄み渡る青い空と海を舞台に、少年のような屈託のない笑顔から、沖縄料理を頬張る等身大の姿、そして夜のベッドルームで見せる大人の色気まで――。

今の伊藤健太郎のすべてをぎゅっと詰め込めこみ、ページをめくるたびに、まるで隣で一緒に旅をしているような気分になれる最高の1冊となっている。

伊藤健太郎プロフィール

1997年6月30日生まれ。東京都出身。

出演作：大河ドラマ「光る君へ」、ドラマ「未恋～かくれぼっちたち～」「彼女がそれも愛と呼ぶなら」、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」など。

公式X

写真集の発売に先駆け、公式SNSを開設！

X：＠kentaro_photo26(https://x.com/kentaro_photo26?s=21)

発売記念イベント、開催予定！

3月14日（土）、都内にてお渡し会イベントを実施予定です。詳細は決定次第TOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）でお知らせします。

購入者特典、決定！

■特典内容１.：限定表紙版

【対象店舗】

a)Amazon

https://www.amazon.co.jp/

b)楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18517608

※限定表紙版の表紙カバー絵柄は、Amazon・楽天ブックス同様となります

※表紙カバー以外は、通常版と同じ内容となります

■特典内容２.：伊藤健太郎直筆サイン入り写真集

【対象店舗】

セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/detail/1107682379

※直筆サイン入り写真集のお届けは発売日以降となります

＜注意事項＞

※1月28日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※在庫状況は店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※限定表紙版および特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

【商品概要】

伊藤健太郎写真集「JUNCTION」

●発売日：2026年3月10日（火）※一部発売日が異なる地域がございます

●定 価：3,850円

●発 行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



