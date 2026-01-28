伊藤健太郎サード写真集が発売決定！ 沖縄を舞台に素の表情が満載の先行カットを大公開。写真集お渡し会イベントや購入特典の内容も解禁!!
伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）
ドラマ「略奪奪婚」（テレ東系）「北方謙三 水滸伝」（WOWOW）に出演する俳優・伊藤健太郎が3月10日（火）に4年振りに写真集を発売する。
今回、写真集のロケ地に選んだのは、趣味のサーフィンを心ゆくまで楽しめる「沖縄」。澄み渡る青い空と海を舞台に、少年のような屈託のない笑顔から、沖縄料理を頬張る等身大の姿、そして夜のベッドルームで見せる大人の色気まで――。
伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）
今の伊藤健太郎のすべてをぎゅっと詰め込めこみ、ページをめくるたびに、まるで隣で一緒に旅をしているような気分になれる最高の1冊となっている。
伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）
伊藤健太郎プロフィール
1997年6月30日生まれ。東京都出身。
出演作：大河ドラマ「光る君へ」、ドラマ「未恋～かくれぼっちたち～」「彼女がそれも愛と呼ぶなら」、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」など。
公式X
写真集の発売に先駆け、公式SNSを開設！
X：＠kentaro_photo26(https://x.com/kentaro_photo26?s=21)
発売記念イベント、開催予定！
3月14日（土）、都内にてお渡し会イベントを実施予定です。詳細は決定次第TOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）でお知らせします。
購入者特典、決定！
■特典内容１.：限定表紙版
【対象店舗】
a)Amazon
https://www.amazon.co.jp/
b)楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18517608
※限定表紙版の表紙カバー絵柄は、Amazon・楽天ブックス同様となります
※表紙カバー以外は、通常版と同じ内容となります
■特典内容２.：伊藤健太郎直筆サイン入り写真集
【対象店舗】
セブンネットショッピング
https://7net.omni7.jp/detail/1107682379
※直筆サイン入り写真集のお届けは発売日以降となります
＜注意事項＞
※1月28日現在
※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※在庫状況は店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。
※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。
※限定表紙版および特典付き販売店は、追加になる場合がございます。
【商品概要】
伊藤健太郎写真集「JUNCTION」
●発売日：2026年3月10日（火）※一部発売日が異なる地域がございます
●定 価：3,850円
●発 行：東京ニュース通信社
全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■公式X
@weekly_tvguide＜https://x.com/weekly_tvguide＞
■公式インスタグラム
@weeklytvguide＜http://instagram.com/weeklytvguide/＞