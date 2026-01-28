株式会社美想空間、シンガポールで住宅リノベーションの請負事業を開始 ― 日本人プランナーによる設計・監理で「日本品質」を海外へ ―
株式会社美想空間（本社：日本、代表取締役：鯛島 康雄）は、創業20年にわたり日本国内で培ってきたリノベーションの設計・施工監理ノウハウを活かし、シンガポールにおいて住宅・店舗・オフィスのリノベーション事業を開始しました。
近年、シンガポールに居住する日本人や日系企業関係者の増加に伴い、住まいに対する品質や進め方への不安の声も増えています。海外リノベーションでは、言語や文化、施工基準の違いから「要望が正しく伝わらない」「完成後にイメージと違う」「費用感が見えないまま話が進む」といった課題が生じがちです。
そこで美想空間では、日本で当たり前とされている〈要望の整理〉〈設計意図の言語化〉〈曖昧にしない確認プロセス〉をそのままシンガポールでも実行することで、こうしたズレを未然に防ぎ、「日本品質リノベーション」という新たな選択肢を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340135/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340135/images/bodyimage2】
本サービスの最大の特徴は、日本人プランナーが設計から施工監理までを一貫して担い、現地の信頼できる施工会社と連携する点にあります。
実際の工事は、HDB（住宅開発庁）認可およびBizSafe5認証を取得した現地施工会社 Alpha iDesign（Alpha Engineering & Supplies Pte Ltd）が担当し、日本人担当者が現場と施主の間に立って進行管理・品質確認・報告を行います。また、初回から日本人プランナーが同席するオンライン相談を実施し、対応可能な範囲や進め方、概算の費用感を事前に整理。部分改修からフルリノベーションまで柔軟に対応します。
2007年の創業以来、日本国内で約200件以上の実績を積み重ねてきた美想空間は、今後もシンガポールにおいて、日本基準の品質と納得感のある住まいづくりを通じ、海外でも安心してリノベーションを進められる環境づくりに貢献してまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社美想空間
代表取締役：鯛島 康雄
事業内容：住宅・店舗・オフィスのリノベーション設計・施工監理
公式サイト：https://bisoukuukan.com/singapore/
コーポレートサイト：https://corp.bisoukuukan.com/
