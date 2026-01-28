【23期連続受賞】CX改善プラットフォーム「SiTest（サイテスト）」がITreview Grid Award 2026 Winterで「Leader」「High Performer」2部門同時受賞
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹）が提供するノーコードサイト改善・ CX 改善プラットフォーム「 SiTest（サイテスト） 」は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO 黒野 源太）運営の IT 製品レビュープラットフォーム 「 ITreview（アイティレビュー） 」において、2026年1月に発表された「 ITreview Grid Award 2026 Winter 」におけるヒートマップツール、AB テストツールの計2部門で「 Leader / High Performer 」を受賞いたしました。
ご利用いただいているお客様に顧客満足度、認知度ともに優れた製品であるとご評価いただいたおかげで「 ITreview Grid Award 」につきましては「 High Performer 」での選出も含め23期連続となり、今期も「ヒートマップツール部門」において最高位である「 Leader 」を獲得いたしました。
受賞部門の詳細は下記の通りです。
【受賞部門】
・ ヒートマップツール部門にて「 Leader 」受賞
・ AB テストツール部門にて「 High Performer 」受賞
今後もお客様のご期待に応えられるよう邁進してまいります。
■ ITreview Grid Award 2026 Winter について
ITreview では、ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスについて集まったユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「 ITreview Grid（アイティレビュー グリッド）」を展開しています。
本アワードでは、ITreview に集まった約15.1万件のレビューをもとに、同一カテゴリーの中で顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「 Leader 」として表彰、バッジを発行しています。
ITreview の「 Leader 」は、既に多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号とされております。
本アワードの詳細は下記専用ページをご確認ください。
URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html
SiTest の受賞カテゴリ－
ヒートマップツール：https://www.itreview.jp/categories/heat-map
AB テストツール：https://www.itreview.jp/categories/ab-test
■「 SiTest 」について
「 SiTest（サイテスト）」は、ヒートマップ・ A/B テスト・パーソナライズ・ EFO ・ポップアップなど、ウェブサイトの解析・改善に必要な機能を備えたノーコードサイト改善・CX（顧客体験）改善プラットフォームです。さらに AI （人工知能）による解析データの集計レポートを出力でき、解析から発見した課題を A/B テストやパーソナライズ機能を用いてノーコードで迅速に改善することが可能です。ウェブサイト全体の CX 向上を一気通貫で支援する国産のオールインワンプラットフォームです。
サービスサイト：https://sitest.jp/
■ SiTest 関連プロダクト
・ステップ型 EFO（エントリーフォーム最適化）ツール「 SiTest SMART フォーム」：https://sitest.jp/lp-smartform/
・スワイプ型ランディングページ作成サービス「 SwiPage 」：https://swipage.jp/
・次世代エンゲージメントソリューション「 SiTest Engage 」：https://engage.sitest.jp/lp/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
当社のビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」テックカンパニーであることです。また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業部（ AI を搭載しコンバージョン率を向上させるための CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」等を展開する SaaS、インターネット広告運用代行）とテクノロジー事業部（スポーツデータメディア「 SPAIA 」やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」、AI を用いた開発、DX 開発）などデータ解析力と開発力を強みとした幅広い事業を展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
