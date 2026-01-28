フィルム熱収縮試験機の世界市場2026年、グローバル市場規模（液体加熱方式、空気加熱方式）・分析レポートを発表
2026年1月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「フィルム熱収縮試験機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、フィルム熱収縮試験機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界のフィルム熱収縮試験機市場規模は2024年に約44.3百万米ドルと評価されています。今後も需要は安定的に拡大すると見込まれており、2031年には約57.4百万米ドル規模へと成長する予測です。レビュー期間中の年平均成長率は約3.8%であり、包装や品質評価分野を中心に堅調な市場成長が期待されています。
本レポートでは、米国の関税制度を含む政策環境と、各国における国際的な政策対応をあわせて分析しています。これにより、競争環境の変化、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性と耐性について総合的な評価が行われています。
________________________________________
製品概要と技術特性
フィルム熱収縮試験機は、各種フィルム材料が加熱収縮する過程における性能や寸法安定性を評価するための高精度測定装置です。加熱温度、加熱時間、加熱方式などの条件を制御することで、熱収縮フィルムが実際の使用環境下でどのように挙動するかを再現します。
本装置は、プラスチックフィルムの熱収縮力、冷収縮力、熱収縮率を高い精度で測定できる点が特長です。そのため、包装材料の品質評価や製品設計の最適化において重要な役割を果たしています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界のフィルム熱収縮試験機市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から詳細な調査を行っています。メーカー別、地域別および国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、競争状況や需給動向、市場ニーズの変化要因を明確化しています。
市場は継続的に変化しているため、競争環境、供給と需要のバランス、需要を左右する主要因についても検討されています。さらに、主要企業の企業概要、製品事例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
2020年から2031年までの期間について、消費金額、販売数量、平均販売価格を基にした市場規模と将来予測が示されています。これらの指標は世界全体に加え、地域別および国別にも整理されており、市場構造の変化を詳細に把握することが可能です。
また、タイプ別および用途別の市場規模と成長動向についても、数量と金額の両面から予測が行われており、今後の需要分布を多角的に理解できる内容となっています。
________________________________________
調査目的と競争環境
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、フィルム熱収縮試験機市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、ならびに市場競争に影響を及ぼす要因を分析することです。
競争環境の分析では、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向などを基に、各企業の市場での位置付けが整理されています。
________________________________________
主要企業と市場区分
本調査で取り上げられている主な企業には、Rhopoint Americas、Labthink、IDM Instruments、VTS-Testing Equipment、Saicheng Instrument、Pubtester Instruments、GBPI Testing Instrumentsが含まれます。
