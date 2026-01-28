地域展開の全国八番目のエリアとして、富山に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ富山」を1月28日にグランドオープン
～富山版オリジナルの「えっらいいいかも！」機能を搭載。
富山の人々が、働きたい会社と出会える求人・転職メディアを目指します！～
地域のイノベーションを加速するインターネットベンチャー、インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、富山エリア・富山企業に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ富山」を、2026年1月28日（水）にグランドオープンしました。なお、ジョブアンテナ富山には富山に拠点を持つベンチャー企業から富山の地元企業まで、本日時点で30社以上の企業情報・100件以上の求人情報が掲載されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340066/images/bodyimage1】
ジョブアンテナ富山：https://toyama.jobantenna.jp/
■ジョブアンテナの地域展開について
ジョブアンテナは、豊富な求人数と双方向なマッチング機能を併せ持つ「地域に特化した求人マッチングサービス」です。掲載求人も登録会員も地域に特化されていることから、採用のミスマッチが起こりにくいのが特徴です。マッチングには、気になる企業や求職者にサインを送り合う「いいかも！」機能を取り入れており、「攻めの採用」により費用対効果の高い採用活動を可能にします。
2016年からの沖縄におけるサービス運営で明らかになったことは、全国規模の求人サービスは機能・情報量ともに豊富な一方で、地域の企業や求職者にとっては普段使わない機能なども搭載されており、検索結果にはノイズも含まれることから、狙いの企業や求人に辿り着くまでに「応募のミスマッチ」が発生しているということでした。また、地域の求人サービスの傾向としては、求人誌面を基にしたページ構成が主流であることから情報発信も一方通行になりがちで、双方向性を有した求人マッチングサービスは多くないという実態がありました。
このような地域の求人市場の課題を解決するべく、インタラクティブは2021年から北海道へ進出し、北海道新聞社とともに道内企業に特化してサービスを開始しました。2022年からは「地方の企業と人を結ぶプラットフォーム」をコンセプトに全国展開を進め、福岡を皮切りに熊本・京都・鹿児島・愛媛において各地域の求人・転職メディア市場に参入し、現地にてジョブアンテナを立ち上げ提供を行っています。
ジョブアンテナの登録会員数は、沖縄・北海道・福岡・熊本・京都・鹿児島・愛媛の七拠点合計で12万人を突破しています。また、延べ3,500社以上の企業様から利用いただくとともに、沖縄でのサービスインから累計で25万件以上のマッチング*1創出に成功しており、「地域の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」として求職者に活躍できる場の紹介を着実に広げています。そして、各進出エリアにて会員・企業の獲得に取り組みながら、別の新たな地域でもジョブアンテナを展開するべく準備を進めてきました。
*1：求職者からの応募件数および「お互いにいいかも」の成立件数を合算
■富山市場への参入理由について
第二次産業のウエイトが大きい富山は、医薬品関連の製造業をはじめ、金属機械や化学、繊維、エレクトロニクスなど、多彩な産業が立地しており、全国的なトップ企業からオンリーワン企業、幅広い地場商社などが数多く集積しています。また、富山には様々な分野で活躍するベンチャー企業が存在しており、特にヘルスケア分野やITを活用した農業分野などが注目されるなど、地域経済の活性化や新たな雇用創出を図っています。
