矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.245 2月4日（水）【病院ＤＸシリーズ】 今後進む病院DX～患者業務のDX化による病院業務効率化～ ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.245 ）【病院ＤＸシリーズ】 今後進む病院DX～患者業務のDX化による病院業務効率化～を2月4日にオンラインライブ配信いたします。
今後さらなる人手不足が進む中で、病院もいよいよ対患者業務の効率化・DX化を進める必要性が出てきています。
本セミナーでは、株式会社レイヤード 代表取締役社長 毛塚 牧人氏をお迎えし、予約や問診業務、患者説明（IC）業務など、医療DXにより大幅に効率化できる領域について、解説を頂きます。また、病院内で医療DXに取り組むうえでのプロジェクトの進め方や注意点・失敗例などについてもご説明いただきます。
【セミナー概要】
14:30～15:20 【病院ＤＸシリーズ】 今後進む病院DX～患者業務のDX化による病院業務効率化～
1．病院経営を取り巻く課題と今後の病院DXの方向性
2．対患者業務におけるDX化の領域と取り組み事例の紹介
3．病院がDX化に取り組む上での注意点と失敗例
15:20～15:30 質疑応答
講師：
株式会社レイヤード
代表取締役社長
毛塚 牧人氏
【開催要綱】
◆開催日時：2026年2月4日（水）14:30～15:30
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2026年2月3日（火）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2026/0204_2.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
