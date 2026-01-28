クラウドファンディングで話題を呼んだMOVAのフラグシップロボット掃除機がついにオフラインで登場！　MOVA「V50 Ultra」が1月30日（金）より家電量販店「エディオン」にて販売開始

Spacewalker TechnologyJapan株式会社

スマート家電のリーディングカンパニーであるMOVAの日本法人 Spacewalker Technology Japan株式会社（以下、MOVA）は、2025年にクラウドファンディングにて大きな反響を呼んだハイエンドロボット掃除機「V50 Ultra」を、1月30日（金）より家電量販店「エディオン」にて初となるオフライン販売を開始※します。

「V50 Ultra」は2025年5月にMakuakeクラウドファンディングを実施。2か月間で6400万円超の応援をいただき、目標金額の約130倍の達成を実現しました。最大24,000Paの業界最大級の吸引力を持ち、AI技術を駆使したブランド史上最強スペックを誇るフラッグシップモデルが、ついに一般発売となります。実店舗でのオフライン販売はMOVAブランドとしては初となります。「V50 Ultra」はどんなご家庭でもプロ級の清掃力を発揮し、日常の掃除負担をなくす上質な暮らしをお届けします。

※店舗により導入日が異なる場合がございます。販売状況は各店舗へお問合せください。

MOVA「V50 Ultra」の注目ポイント

●業界トップクラス・ブランド史上最大となる24,000Paの吸引力で、どんなゴミも逃さない

●最大6cmまでの段差を乗り越え可能、ロボット“足”で効率的な掃除を実現

●AI検知でマッピングや障害物回避を自由自在に、わずか10cm以下の隙間にも入り込み隅々まで掃除

MOVA「V50 Ultra」のスペック詳細

■業界トップクラス・ブランド史上最大となる24,000Paの吸引力

最大24,000Paの吸引力で食べカスなどのゴミから、カーペットの奥まで潜んでいる目に見えない埃まで、一気に吸引できます。床や家具の隙間に詰まった花粉、ハウスダスト、ペットの抜け毛まで徹底吸引することで掃除のお悩みを解消できます。

■最大6cmまでの段差を乗り越え可能、ロボット“足”で効率的な掃除を実現

本体を持ち上げる伸縮式の“足”の搭載で、6cｍの段差まで簡単に乗り越えられます。家の中のドアの敷居や段差も、停止することなく乗り越え、効率的に掃除を行います。

■昇降式Dtofナビセンサーの搭載！AI検知でマッピングや障害物回避を自由自在に

AIにより、200種もの物体や障害物を認識・回避しながら掃除を行うことが可能です。動的な障害物も認識し、動く人やペットをリアルタイムで検知しスマートに回避します。通行を感知すると4秒間待機し、通過したら、すぐに掃除を再開できます。

■わずか10cm以下の隙間にも入り込む、手入れがしにくい家具の下など隅々まで掃除

ソファーやベットといった家具の下など、低い空間や狭いところを掃除する際、レーダーを下げてわずか89.5mmの薄ボディで潜り込みます。人の手では掃除が行き届きにくい場所も隅々まで掃除し、埃がたまらない生活を実現できます。

■TUV認証取得済み。MOVA独自開発デュアルブラシで髪の毛も絡まない

本体にはメインブラシに加え、サイドブラシとオムニホイールを搭載。メインブラシは、独自開発のハイブリッドデュアルブラシテーパー構造の絡み防止技術により、スムーズにダストボックスへ誘導します。またブラシユニットにより絡み始めた毛を即時に落とすことで、掃除の際に髪の毛が絡むことも防ぎます。

■伸びるサイドブラシで隅々まで掃除、モップ搭載で水拭きも可能

ゴミが溜まりやすい部屋の角・狭い隙間・壁際なども、サイドブラシが伸びることで掃除可能です。またモップも搭載しているため、家具の下や壁際など、ゼロ距離でしっかり水拭きが可能です。家中の隅々を「V50 Ultra」1台で徹底的に掃除できます。

■360°水拭きパワー×お湯拭きの新機能で、頑固な汚れも簡単に除去

モップによる水拭きは、フローリングやタイル、石など、どんな床でも対応可能です。360°回転のため、凹凸の床までしっかり水拭きできます。手拭きよりも強力に拭けるため、頑固な汚れも取ることができます。

さらに50℃のお湯拭き新機能も搭載。乾いた食べカスや醤油の跡などのしつこい汚れも溶かしやすく、簡単に取れます。

■ペットと暮らすご家庭にも最適！安心して見守り、清潔に保つ

カメラ機能を搭載しているため、家のパトロールやペットのお守りカメラとしても役に立ちます。またデュアルタンク式クリーナーを搭載し、ペット特有の臭いの元を消すことも可能。床専用洗剤&ペット消臭洗剤が付属しており、専用タンクにペット消臭洗剤を投入することで床掃除ができます。さらにAIカメラの障害物認識により、ペットの排泄物もしっかり避けることが可能です。

■ベースステーションのお手入れも自動で簡単。「V50 Ultra」1台で日常を快適に

○自動給水

モップが常に濡れた状態に保たれるため、床の水拭きを中断なく続けられ、余分な手間をかけずに家中をきれいに掃除できます。

○自動温水洗浄

モップの手洗いは不要。カスタマイズ可能な4つの温度設定により、最高80°Cの温水でシミや油汚れを洗い流します。くつろいでいる間にモップが洗浄されます。

○紙パックの目安

自動ゴミ収集機能で、ベースステーションの内部に約100日分のゴミをダストバッグに自動で移し替えます。

○モップの温風乾燥

掃除のたびにモップを素早く乾燥させ、不快な臭いを防ぐことで、家中を清潔で爽やかな状態に保ちます。

「V50 Ultra」製品概要

「V50 Ultra」販売概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162722/table/18_1_2ae2443c696a64897d8706e5f737e73d.jpg?v=202601280551 ]

「V50 Ultra」は、1月30日（金）より家電量販店「エディオン」にて販売開始します。店舗により導入日が異なる場合がございます。販売状況は各店舗へお問合せください。

またMOVA公式オンラインストア、楽天市場でも購入いただけます。（2026年1月27日現在）

MOVA公式オンラインストア URL

https://bit.ly/mova-hp-v50ultra-pr

楽天市場 URL

https://item.rakuten.co.jp/mibro/hm130001/

【MOVAについて】

MOVA JAPAN法人は2024年11月に正式に日本市場に参入。「AIの力で暮らしに新しい可能性を」をコンセプトに、総合家電メーカーとして、これまで世界60以上の国と地域で展開しています。

公式WEBサイト ：https://jp.mova.tech/

公式Xアカウント ：@mova_jp

公式Instagramアカウント ：@mova_jp

公式LINEアカウント ：MOVA JAPAN公式

AMAZON公式ストア ：https://x.gd/LuQLG