JR西日本レンタカー＆リース株式会社のJR西日本・新幹線沿線主要駅にある「駅レンタカー」12営業所に、KAFLIX CLOUDのセルフチェックイン機を導入

株式会社KAFLIX CLOUD

株式会社KAFLIX CLOUD（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：尹 亨準、以下「当社」）は、JR西日本レンタカー＆リース株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役社長：妙泉 貴史、以下「JR西日本レンタカー＆リース」）のJR西日本・新幹線沿線の主要駅にある「駅レンタカー」12営業所においてセルフチェックイン機を提供し、2026年1月23日に12営業所への導入が完了したことをお知らせいたします。

当社のセルフチェックイン機の導入により、レンタカー営業所では人手不足への対応やスタッフの業務負担軽減に加え、受付時間の短縮、インバウンド対応（多言語対応）など、営業所運営の効率化が期待されます。

背景と課題

レンタカー業界では、受付・本人確認・契約手続き・決済など出発前の業務が多く、繁忙期や時間帯によっては店頭オペレーションが逼迫しやすい課題があります。加えて、慢性的な人手不足を背景に、営業所運営を継続しながらサービス品質を保つための省人化・業務標準化が求められています。

JR西日本・新幹線沿線主要駅構内の「駅レンタカー」（写真は新山口駅営業所）

こうした状況を踏まえ、JR西日本レンタカー＆リースでは人手不足解消を目的に、2025年9月より大阪エリアでセルフチェックイン機の設置を開始し、運用準備を進めてまいりました。

その後、JR西日本・新幹線沿線の主要駅にある「駅レンタカー」12営業所への導入が2026年1月23日に完了し、順次本格運用を開始する運びとなりました。

「セルフチェックイン機」設置・本格運用の詳細

2026年1月23日よりセルフチェックイン機を導入した新山口駅営業所（写真右側）

対象営業所では、利用者が営業所到着後にセルフチェックイン機を操作することで、以下の手続きをスムーズに進められる体制を整備します。

- 予約情報確認（携帯番号の入力等）- 免許証読み取り- 本人確認（顔認証 等）- 契約内容の確認・同意（電子契約）- 決済

これにより、受付対応の一部をセルフ化し、スタッフの業務負担軽減と、営業所全体のオペレーション平準化に寄与します。

導入メリット（営業所・利用者双方のメリット）

1.受付業務の効率化とスタッフ負担の軽減

受付フローの一部をセルフ化することで、スタッフは車両準備や安全確認、問い合わせ対応など、有人対応が必要な業務へリソースを振り分けやすくなります。

2.受付時間の短縮による顧客体験の向上

セルフチェックイン機上で手順が整理されるため、混雑時でも出発までの待ち時間短縮が期待できます。加えて、チェックイン～出発までの所要時間は1組あたり約3～5分（最短で1～2分）を想定しています。

3.多言語対応・ペーパーレス化の推進

セルフチェックイン機は英語・繁体字（駅レンタカーでは今後対応予定）・韓国語に対応し、訪日利用者を含む幅広い顧客が利用しやすい環境づくりを支援します。

■JR西日本レンタカー＆リースについて

JR西日本レンタカー＆リースは、JR西日本(https://www.westjr.co.jp/)グループのレンタカー・カーリース事業者です。本社を兵庫県尼崎市に置き、1971年の設立以来、北陸・近畿・中国エリアを中心に主要駅前で「駅レンタカー」(https://www.ekiren.com/index)を展開しています。

また、レンタカー事業のほか、カーリース、駐輪場・駐車場等の管理運営、レンタサイクル、カーシェア事業などのモビリティサービスを提供しています。顧客ニーズに応じたサービスの拡充に注力するとともに、レンタカー運営におけるDXの推進にも積極的に取り組んでいます。

会社名：JR西日本レンタカー＆リース株式会社

所在地：〒660-0808 兵庫県尼崎市潮江1丁目1-60

設 立：1971年5月31日

公式ホームページ：https://www.ekiren.com/

■駅レンタカーシステムについて

株式会社駅レンタカーシステムは、全国のJR駅構内・近隣を中心に展開する「駅レンタカー」の統括運営会社として、全国の利用者に快適なモビリティ体験を提供しています。

WEB限定割引や春トクキャンペーンなど、オンライン予約限定のお得なプランを継続的に提供し、多様な顧客ニーズに応える商品を展開しています。

会社名：株式会社 駅レンタカーシステム

所在地：東京都新宿区四谷1丁目四ツ谷駅構内

設 立：1979年

公式ホームページ：https://www.ekiren.co.jp/

KAFLIX CLOUDのセルフチェックイン機について

当社のセルフチェックイン機は、レンタカー管理システムとの連携を前提に、AIを活用した顔認証機能を搭載しています。

受付から決済までのチェックインに加え、電子契約書締結にも対応しており、利用者は営業所到着後、予約情報の照会（携帯番号の入力等）から本人確認、契約書同意、決済までをセルフチェックイン機上で完了できます。

さらに、英語・中国語（繁体字）・韓国語に対応した多言語機能を備え、インバウンド需要にも対応した受付業務の効率化と省人化を支援します。

今後の展望

当社は今後も、セルフチェックイン機の導入支援を通じて、JR西日本レンタカー＆リースの「駅レンタカー」をはじめとするレンタカー営業所の業務効率化とサービス品質の両立に貢献してまいります。

現場運用のフィードバックを踏まえながら、利便性向上につながる改善を継続し、営業所に根づくDX推進を支援していきます。

【会社概要】

■ 会社名：株式会社KAFLIX CLOUD（カブシキガイシャカフリックスクラウド）

■ 沖縄本社：沖縄県那覇市松山2-1-12 合人社那覇松山ビル501号

■ 東京オフィス：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル5階 KOTRA東京ITセンターS-07

■ 福岡オフィス：福岡県福岡市博多区冷泉町2-9-305

■ 北海道オフィス：北海道札幌市中央区北4条西4丁目1-7 MMS札幌駅前ビル319号室

■ 設立：2022年7月

■ URL：https://www.kaflixcloud.co.jp

【提供サービス】

・車両在庫・予約・売上分析を統合したレンタカー向けSaaS ERPシステムの提供

・レンタカー業向けセルフチェックイン機の提供