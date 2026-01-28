「FANTS（ファンツ）」は、管理者から会員へ直接連絡できる「管理者からのメッセージ機能」をリリースしました。

株式会社スタジアム

クリエイターのためのビジネス統合プラットフォーム「FANTS」を運営する株式会社スタジアム（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：森川智仁）は、新機能として管理者が特定の会員に対してアプリ内で直接メッセージを送信できる「管理者からのメッセージ機能」を、2026年1月28日（水）より提供開始いたしました。

■概要

「管理者からのメッセージ機能」の導入により、これまでメールやSNSなど外部ツールに分散していた会員への個別連絡をFANTSアプリ内に集約しました。運営効率の向上とともに、より密接で質の高いコミュニケーション体験の実現を目指します。

本機能は、FANTS上で管理者が特定の会員に対して1対1でメッセージを送信できる連絡機能です。

講座のフォローアップ、当選連絡、事務連絡など、個別性の高いコミュニケーションを、投稿やコメントとは分離したクローズドな環境で行うことができます。送信されたメッセージは、会員のアプリにプッシュ通知で届くため、重要な連絡を確実に届けることが可能です。

■ 開発の背景

これまで、FANTSのオンラインコミュニティプラットフォームを提供してきた中で、多くのコミュニティ運営者様から以下のような課題が寄せられていました。

■本機能の主な特徴

- 「個別連絡のために会員のメールアドレスを名簿から探すのが手間になる。」- 「全体のコメント欄では、プライバシーに関わるデリケートな相談がしづらい。」- 「LINEやInstagramなどの外部ツールを併用すると、管理が煩雑になり、プラットフォーム外への離脱を招いてしまう。」これらの課題を解決するため、FANTSは「やり取りのしやすさ」と「運営負荷の抑制」を両立した、独自のメッセージ機能を開発いたしました。

「管理者からのメッセージ機能」は、管理者が会員一人ひとりに対して1対1でアプローチできる連絡機能です。

１. 1対1のダイレクトコミュニケーション

管理者から特定の会員へ直接メッセージを送信可能で、会員のプライバシーを守りながら、密なフォローアップが行えます。

２. リッチな表現と確実な通知

テキスト（最大2,000文字）に加え、画像（10枚まで）送信に対応しています。（※1）

メッセージ送信時には会員へプッシュ通知が届くため、重要な連絡の確認漏れを防ぎます。また、送付したメッセージは削除することができ、送信したメッセージに誤りがある場合でも柔軟に対応することができます。（※2）

※1 動画送信とPDF送信は随時リリース予定です。

※2 メッセージ削除のみで追加編集することはできません。

３. 運営を疲弊させない「ルーム終了」機能

やり取りが完了した際、管理者側からメッセージのやり取りを終了させることができます。これにより、不要な返信の継続を防ぎ、運営者の工数管理を容易にします。（※3）

※3 終了した履歴はいつでも閲覧可能です。

４. 心理的負担の少ない設計

チャット特有の「即レスしなければならない」プレッシャーを排除し、メールのように互いのタイミングで確認できる設計にしています。そのため、管理者のみ会員がメッセージを既読したかどうかを確認出来る設計です。

■主な活用シーン

■ 今後の展望

- 入会・受講フロー：新入会者への挨拶や、オンライン講座受講者への個別の進捗フォロー- 事務連絡・特典配布： プレゼント当選者への住所確認や、ライセンスキー・限定コンテンツの個別送付。- クローズドな注意喚起：コミュニティルールに関する相談や、個別での注意喚起。（※4）※4 本機能は管理者と会員の1対1を想定しており、会員同士のDMや複数人でのグループチャット機能は含まれません。

管理者からのメッセージ機能では、コミュニティ運営内での運営者と参加者のコミュニケーションをより円滑にするためにリリースしました。今後は、1対1の個別メッセージだけではなく、複数人への一斉送信やグループチャット機能の開発や、動画・PDFも送信に対応出来るように開発予定です。

FANTSは今後も、コミュニティ運営の現場で生まれる課題や声をもとに、機能開発を継続していくと共に、クリエイターが持続可能なビジネスを展開できるように柔軟なサービスと機能をアップデートして参ります。

■ FANTS（ファンツ）について

FANTS は、クリエイターが自分らしく生きられることを支援し、クリエイターがファンと文化を作っていく世界を作っていきます。

クリエイターや事業者が自身のスキルやコンテンツをオンラインで提供・販売し、ビジネスとして継続的に運営していくためのビジネス統合プラットフォームです。ノーコードで利用でき、販売・決済・顧客管理・コンテンツ提供といったオンラインビジネスに必要な機能を一つの基盤で提供しています。

FANTSでは、「FANTSオンラインコミュニティ」と「FANTSサービス販売」の2つを展開しており、クリエイタービジネスをより一層サポートします。FANTSは今後も、クリエイターが、無理なく・長く活動を続けられる環境づくりを目指し、サービスの拡張を進めていきます。

FANTSオンラインコミュニティ： https://fants.jp/

FANTSサービス販売： https://servicesales.fants.jp/

■株式会社スタジアムについて

株式会社スタジアム は、「めぐる情熱で、組織とひとが輝く世界をつくる。」を理念に、個人や事業者が情熱をビジネスとして継続的に発揮できる環境づくりに取り組んでいます。

これまで、オンラインコミュニティプラットフォームとして継続的な関係構築を支援し、500以上のコミュニティを運営サポートし、累計決済金額は25億円を突破しています。教育、美容、フィットネス、キャリア支援など、多様な分野において個人から法人まで幅広い事業のオンライン展開を支えてきました。

株式会社スタジアムでは、クリエイターが自分らしく好きを継続して創作活動ができる世界を目指して、プロダクト開発を進めていきます。

所在地： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目13番23号 HARVEY FUSHIMI 3F

代表者： 代表取締役 森川智仁

会社HP：https://stadium.fan/

株主： 株式会社スタメン（東証グロース上場）100%