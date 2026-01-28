Desktop Mate DLC「鏡音リン」「鏡音レン」本日リリース！

株式会社インフィニットループ

株式会社インフィニットループ(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小野真弘)は、デスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」において、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャル・シンガー「鏡音リン」と「鏡音レン」を本日2026年1月28日(水)12時より同時リリースいたしました。さらに、両DLCをセットで購入できる10%オフのバンドル「鏡音リン＆鏡音レン DLCセット」も同時発売いたします。

また、本リリースに合わせて「マルチキャラクター機能(β)」と「コンビアクション機能」をオープンベータで先行公開いたします。オープンベータは期間限定開催となり、動作が安定次第、正式版として通常版に実装予定です。オープンベータに参加することで、複数キャラクターの同時表示や、鏡音リン・鏡音レンならではの特別なインタラクションをお楽しみいただけます。

マルチキャラクター機能(β)をオープンベータで先行公開！

「鏡音リン」と「鏡音レン」のリリースに合わせ、「マルチキャラクター機能(β)」と「コンビアクション機能」をオープンベータで先行公開いたします。オープンベータは期間限定開催となり、動作が安定次第、正式版として通常版に実装予定です。オープンベータに参加すると、お気に入りのキャラクターたちを同時にデスクトップに登場させることが可能になります。あなたのデスクトップが、お気に入りのキャラクターたちが集まる特別な空間に！ 推しキャラを並べたり、作品を超えた夢の共演を実現！楽しみ方はあなた次第です。



※フィードバックがある場合はぜひご報告ください。

Desktop Mate初！コンビアクション機能をオープンベータで先行公開

リンとレン、2人揃ったら何かが起きる--？ 2007年の発売以来、ずっと一緒に歩んできた「鏡音リン」と「鏡音レン」。オープンベータに参加し、2人を同時に表示させると、息ぴったりの特別なアクションが発動します！

※コンビアクション機能はマルチキャラクター機能(β)を使用するため、オープンベータへの参加が必要です。

鏡音リン・鏡音レンで楽しめるコンビアクション- 2人を隣に並べてどちらかをクリックすると、息ぴったりのリンクした仕草を披露！- 2人が画面端にいる状態でどちらかをクリックすると、お互いに手をふりあう- 片方をつまむと、もう片方が驚くリアクション- 片方が退場すると、もう片方がお見送り- 片方が登場すると、もう片方がお出迎え- 2人一緒にいる時にアラームが鳴ると「コンビアラーム」に変化！リンとレンが同時に時間をお知らせ

※コンビアクション機能は現在、鏡音リンと鏡音レンの組み合わせのみに対応しています

コンビアクション機能を動画でチェック

息ぴったりの特別なアクションが発動するコンビアクション機能を動画でご紹介します。

YouTube URL : https://www.youtube.com/watch?v=LRs2mOggR_o

Desktop Mate 鏡音リン DLC

コンビアクションイメージ

大きなリボンを着けたブロンドボブヘアが特徴的な14歳の女の子のバーチャル・シンガー。2007年12月27日に「鏡音レン」と同時に発売されて以来、多くのクリエイターに愛され続けています。クリプトン・フューチャー・メディア監修のもと新規制作された3Dモデルで、鏡音リンの魅力をDesktop Mateでお楽しみいただけます。

特徴- クリプトン・フューチャー・メディア監修の新規3Dモデル- Desktop Mate専用のオリジナルモーション- 「鏡音レン DLC」との連動によるコンビアクション機能(オープンベータ参加時)鏡音リンの動きを動画でチェック

Desktop Mateならではの鏡音リンの魅力を動画でご紹介します。

YouTube URL : https://www.youtube.com/watch?v=cPRUf7yQfU4

Desktop Mate 鏡音レン DLC

鏡音リンイメージ

短く後ろに結ばれたブロンドヘアが特徴的な14歳の男の子のバーチャル・シンガー。2007年12月27日に「鏡音リン」と同時に発売されて以来、多くのクリエイターに愛され続けています。クリプトン・フューチャー・メディア監修のもと新規制作された3Dモデルで、鏡音レンの魅力をDesktop Mateでお楽しみいただけます。

特徴- クリプトン・フューチャー・メディア監修の新規3Dモデル- Desktop Mate専用のオリジナルモーション- 「鏡音リン DLC」との連動によるコンビアクション機能(オープンベータ参加時)鏡音レンの動きを動画でチェック

Desktop Mateならではの鏡音レンの魅力を動画でご紹介します。

YouTube URL : https://www.youtube.com/watch?v=hMJVCW7ma5k

お得なバンドル販売実施

鏡音レンイメージ

「鏡音リン」と「鏡音レン」の両方を楽しみたい方のために、10%オフのバンドルセットをご用意しました。2007年の発売以来、常に一緒に歩んできた2人を特別価格でお楽しみください。

オープンベータへの参加方法

価格情報：- Desktop Mate 鏡音リン DLC：2,200円(税込)- Desktop Mate 鏡音レン DLC：2,200円(税込)- Desktop Mate 鏡音リン＆鏡音レン DLCセット：3,960円(税込) ※10%オフ

「マルチキャラクター機能(β)」と「コンビアクション機能」は、オープンベータに参加することでお楽しみいただけます。以下の手順でご参加ください。

1. Steamクライアント上から「Desktop Mate ＞ プロパティ ＞ ゲームバージョンとベータ」と進む

2. 「選択したゲームバージョン」欄にある「multi_character」を選択する

3. 自動でDesktop Mate オープンベータがダウンロードされるため、完了次第「プレイ」ボタンを押す

Desktop Mateとは

ご注意事項- オープンベータに参加中は通常版を起動できません。通常版に戻す場合は、手順2のゲームバージョンを「デフォルトの公開バージョン」に変更してください。- オープンベータは期間限定開催です。正式リリース後は「multi_character」の項目は削除され、通常版に自動的に切り替わります。- オープンベータでも通常版でも、購入済みのキャラクターは同じようにご使用いただけます。- オープンベータ開始時点では、同時表示可能なキャラクター数の最大は2人です。正式版リリース時にはこの制限を拡張する予定です。

Desktop Mate(デスクトップメイト)は、あなたのPCデスクトップに、かわいいキャラクターたちが寄り添う次世代のデスクトップマスコットプラットフォームです。最新の3D技術を駆使した美麗なグラフィックで、公式監修のもと制作された高クオリティーなキャラクターたちがデスクトップ上で魅力的に動き回ります。

ウィンドウの上に座ったり、ウィンドウ間をジャンプしたり、マウスカーソルと戯れたりと、愛らしい仕草であなたのデスクトップライフを楽しく彩ります。キャラクターたちと触れ合うことで、まるで本当にそこにいるかのような体験を提供します。

すべての機能は仕事や作業の邪魔にならないよう慎重に設計されており、長時間使用しても快適にお楽しみいただけます。DLCには公式ライセンスのもと様々な人気キャラクターが続々登場予定。デスクトップの新しい仲間たちをぜひお楽しみください！

製品情報

- 製品名：Desktop Mate 鏡音リン DLC / Desktop Mate 鏡音レン DLC / 鏡音リン＆鏡音レン DLCセット- リリース日：2026年1月28日(水)- 価格：- - 鏡音リン DLC / 鏡音レン DLC：各2,200円(税込)- - 鏡音リン＆鏡音レン DLCセット：3,960円(税込) ※10%オフ- 対応OS：Windows 10/11(64bit)- 対応言語：日本語・英語- 配信プラットフォーム：Steam- Steam URL- - Desktop Mate：https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/- - Desktop Mate 鏡音リン DLC：https://store.steampowered.com/app/4018690/- - Desktop Mate 鏡音レン DLC : https://store.steampowered.com/app/4018700/- - Desktop Mate 鏡音リン＆鏡音レン DLCセット : https://store.steampowered.com/bundle/64764/- 公式サイト：https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/- 公式Xアカウント：https://x.com/desktop_mate

※マルチキャラクター機能(β)とコンビアクション機能は、現在オープンベータとして期間限定で公開中です。動作が安定次第、正式版として実装予定です。

システム要件- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U 以上- グラフィック：Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 以上- ストレージ：500MB の空き容量

※動作にはGPUもしくはGPU内蔵型CPUが必要です

本件に関するお問い合わせ先・会社概要

【インフィニットループとは】

- 会社名：株式会社インフィニットループ- 所在地：北海道札幌市中央区北一条東四丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館- 代表者：代表取締役社長 小野真弘- URL : https://infiniteloop.co.jp/

北海道札幌市と宮城県仙台市に拠点を置くシステム開発会社です。ゲームやスマートフォン向けアプリ、VR/AR/MR、Webシステムなどの開発を行っています。2007年に北海道札幌市で創業し、東京を中心に全国の仕事を行っています。社是は「最先端の最後尾を独走する」で、アイデアの力で他者の追随を許さない最先端技術を生み出しています。エンジニア人材の育成にも取り組んでおり、情報技術やプログラミング分野において、次世代のエンジニア人材の育成を目指し、専門スキルの研修や若手エンジニアの成長支援に取り組んでいます。



本件に関するお問い合わせは desktopmate@infiniteloop.co.jp へお願いいたします。

鏡音リンとは

大きなリボンを着けたブロンドボブヘアが特徴的な、14歳の女の子のバーチャルシンガーです。2007年12月27日に最初のソフトウェアを発売しました。同ソフトウェアには「鏡音レン」の歌声が一緒に収録されています。

鏡音レンとは

短く後ろに結ばれたブロンドヘアが特徴的な、14歳の男の子のバーチャルシンガーです。2007年12月27日に最初のソフトウェアを発売しました。同ソフトウェアには「鏡音リン」の歌声が一緒に収録されています。

(C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net