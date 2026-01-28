【2/4開催｜ウェビナー】国内最大級生成AIメディアの事例から学ぶ ～現場で本当に使えるプロンプト活用術～

株式会社Bocek

現在、多くの企業が生成AIツールを導入しながらも、「活用・定着」が進まないという課題に直面しています。 本ウェビナーでは、弊社が運営する「年間300万アクセスの国内最大級生成AIメディア」から学ぶ、現場で活用が進むプロンプトを解説します。

「AI活用の正解がわからない」「個人のスキルに依存して組織に広がらない」といった悩みに対し、現場の声から厳選した「本当に業務で使えるプロンプト」と、それを組織に定着させるための仕組み化について解説します。

単にプロンプトを「発見して終わり」にするのではなく、運用してこそ価値が生まれます。本セミナーでは、AI活用を単なる効率化ツールから「事業成果に直結する再現性のある仕組み」へと昇華させるための、具体的な「運用ノウハウ」をお伝えします。

自社の業務に即した導入プロセスを明確にし、着実な活用を進めるためのヒントをぜひお持ち帰りください。

お申し込みはこちら :https://taskhub.jp/seminar-generative-ai-media-case-prompt/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=seminar_260204■対象者

・経営者、事業責任者の方

・DX推進、AI活用をミッションとする担当者様

・情報システム部門の方

■こんな方におすすめ

・世の中にプロンプト事例は溢れているが、本当に業務で使えるものが分からない方

・使えそうなプロンプトを共有しても、日常業務で実際に活用されず悩んでいる方

・「AIの活用成果」をどう評価・報告すれば良いかわからず、経営層と現場の板挟みになっている方

■期待できる成果

・年間300万PVメディアが厳選した、実務直結のプロンプト事例の習得

・「なぜプロンプトだけでは現場に定着しないのか」という構造的課題の理解

・プロンプトを日常業務に定着させ、再現性のある成果を生む「仕組み化」ノウハウの獲得

・自社業務に即した導入プロセスの明確化

■セミナー概要

日時： 2月4日（水）12:15-13:00

参加費： 無料

定員： なし

会場： オンライン

備考： 同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

■登壇者

株式会社Bocek 代表取締役 沖村 昂志

1998年北海道札幌市生まれ。2018年東京工業大学(東京科学大学)に入学。2020年株式会社Draftyを創業。同社での経験をもとに、2022年6月株式会社Bocekを創業。 現在は、生成AIプラットフォーム「Taskhub(https://taskhub.jp/)」の開発・提供や、生成AIコンサルティング事業などを通じて、企業の業務効率化や生産性向上に貢献。連続起業家として、AI分野の最前線で事業を展開。これまで監修してきた企業数は60社を超える。

お申し込みはこちら :https://taskhub.jp/seminar-generative-ai-media-case-prompt/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=seminar_260204

株式会社Bocek 広報担当：松原

Email：pr@bocek.co.jp

株式会社Bocek概要

弊社は、事業の持続的な成長に欠かせない生成AI技術の導入をサポートする専門家集団です。戦略構築、コンサルティング、マーケティング、システム開発などをワンストップで提供し、各企業のニーズに合わせた生成AIの組み込みをオーダーメイドで徹底的にサポートします。



設立：2022年6月

代表者：代表取締役CEO 沖村 昂志

所在地：東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST402



コーポレートサイト：https://bocek.co.jp/

採用サイト：https://jobs.bocek.co.jp/

お問い合わせ：https://x.gd/myfuf



事業サイト：

・Taskhub：https://taskhub.jp/

・Taskhubマガジン：https://taskhub.jp/magazine/