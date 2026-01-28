【2/4開催｜ウェビナー】国内最大級生成AIメディアの事例から学ぶ ～現場で本当に使えるプロンプト活用術～
現在、多くの企業が生成AIツールを導入しながらも、「活用・定着」が進まないという課題に直面しています。 本ウェビナーでは、弊社が運営する「年間300万アクセスの国内最大級生成AIメディア」から学ぶ、現場で活用が進むプロンプトを解説します。
「AI活用の正解がわからない」「個人のスキルに依存して組織に広がらない」といった悩みに対し、現場の声から厳選した「本当に業務で使えるプロンプト」と、それを組織に定着させるための仕組み化について解説します。
単にプロンプトを「発見して終わり」にするのではなく、運用してこそ価値が生まれます。本セミナーでは、AI活用を単なる効率化ツールから「事業成果に直結する再現性のある仕組み」へと昇華させるための、具体的な「運用ノウハウ」をお伝えします。
自社の業務に即した導入プロセスを明確にし、着実な活用を進めるためのヒントをぜひお持ち帰りください。
お申し込みはこちら :
https://taskhub.jp/seminar-generative-ai-media-case-prompt/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=seminar_260204
■対象者
・経営者、事業責任者の方
・DX推進、AI活用をミッションとする担当者様
・情報システム部門の方
■こんな方におすすめ
・世の中にプロンプト事例は溢れているが、本当に業務で使えるものが分からない方
・使えそうなプロンプトを共有しても、日常業務で実際に活用されず悩んでいる方
・「AIの活用成果」をどう評価・報告すれば良いかわからず、経営層と現場の板挟みになっている方
■期待できる成果
・年間300万PVメディアが厳選した、実務直結のプロンプト事例の習得
・「なぜプロンプトだけでは現場に定着しないのか」という構造的課題の理解
・プロンプトを日常業務に定着させ、再現性のある成果を生む「仕組み化」ノウハウの獲得
・自社業務に即した導入プロセスの明確化
■セミナー概要
日時： 2月4日（水）12:15-13:00
参加費： 無料
定員： なし
会場： オンライン
備考： 同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。
■登壇者
株式会社Bocek 代表取締役 沖村 昂志
1998年北海道札幌市生まれ。2018年東京工業大学(東京科学大学)に入学。2020年株式会社Draftyを創業。同社での経験をもとに、2022年6月株式会社Bocekを創業。 現在は、生成AIプラットフォーム「Taskhub(https://taskhub.jp/)」の開発・提供や、生成AIコンサルティング事業などを通じて、企業の業務効率化や生産性向上に貢献。連続起業家として、AI分野の最前線で事業を展開。これまで監修してきた企業数は60社を超える。
会社概要
本件に関するお問い合わせ先
株式会社Bocek 広報担当：松原
Email：pr@bocek.co.jp
株式会社Bocek概要
弊社は、事業の持続的な成長に欠かせない生成AI技術の導入をサポートする専門家集団です。戦略構築、コンサルティング、マーケティング、システム開発などをワンストップで提供し、各企業のニーズに合わせた生成AIの組み込みをオーダーメイドで徹底的にサポートします。
設立：2022年6月
代表者：代表取締役CEO 沖村 昂志
所在地：東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST402
コーポレートサイト：https://bocek.co.jp/
採用サイト：https://jobs.bocek.co.jp/
お問い合わせ：https://x.gd/myfuf
事業サイト：
・Taskhub：https://taskhub.jp/
・Taskhubマガジン：https://taskhub.jp/magazine/