Wi-Fiがつながらなかった場所にも電波が届く！Wi-Fi EasyMesh対応、離れ家モード2を搭載したコンセント直挿しWi-Fi 6中継器 2モデルを新発売

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、家中にWi-Fiの電波を安定して届けられる、コンセント直挿しタイプのコンパクトなWi-Fi 6中継器 2モデルを順次新発売いたします。



親機(Wi-Fiルーター)の電波を中継して通信エリアを拡大できるコンセント直挿しタイプのWi-Fi 6中継器です。親機から離れた部屋はもちろん、鉄筋構造や断熱材、床暖房などが要因となって、インターネットがつながりにくかった場所にもWi-Fiの電波を届け、安定した通信環境を実現します。

Wi-Fi EasyMesh(TM)と互換性があり、対応機器との連携により通信エリアを効果的に拡大できるほか、高速ローミングにより移動中でも安定した通信が可能です。また、屋外利用が認められた電波帯域のみを使用する「離れ家モード(R)2」を搭載し、母屋と離れた建物や玄関先、ベランダなどに設置されたデバイスでもWi-Fi接続が可能です。

WPS機能によるかんたん接続に加え、通信の高速化および安定化を実現する機能を搭載し、壁面コンセントに設置しても邪魔になりにくいコンパクト設計です。伝送速度の異なる2モデルをラインアップし、ご使用になる環境や条件にあわせてお選びいただけます。

電波の届きにくい部屋にもWi-Fiを届ける中継器

- Wi-Fiルーターの電波を中継し、Wi-Fiの届くエリアを広げるWi-Fi 6対応のコンセント直挿し型中継器です。- インターネットがつながりにくかった部屋にもWi-Fiの電波をしっかり届けるので、家中まるごと安定した通信環境を実現します。- Wi-Fiルーターとの距離が離れた部屋がある住宅や、鉄筋構造や断熱材、床暖房などWi-Fiの電波を通しにくい住宅にお住まいで、「Wi-Fiの電波が届かない、届きにくい」とお困りの方におすすめです。- 1Gbps対応LANポート付きで、テレビやレコーダーなどの有線機器をWi-Fi化し、イーサネットコンバーターとしても利用できます。▲ 壁面のコンセント直挿しタイプのWi-Fi中継器▲ 1Gbps対応のLANポート付きで有線LAN機器のWi-Fi化も可能▲ スリムスタイルで大きく飛び出さず、廊下などに設置しても邪魔になりにくい

“Wi-Fi EasyMesh”により、通信エリアを効果的に拡大

- Wi-Fi EasyMeshと互換性があり、電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大します。- 高速ローミングで、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズ。快適な通信を維持できます。

離れ家でも快適にWi-Fi通信ができる「離れ家モード2」を搭載！

- 母屋と繋がっていない離れ家との通信は「屋外利用」として扱われるため、屋外利用禁止の電波も使う従来品では電波法違反になる可能性がありました。本製品は屋外利用が認められた電波帯域のみで動作する「離れ家モード」を搭載し、安心して使えます。- また、更に進化した「離れ家モード2」にも対応。屋外を含む敷地内での母屋と離れた建物間での利用に加え、玄関先やベランダなど敷地内屋外に設置されたデバイスでも、5GHz(W56のみ)を使用してWi-Fi接続が可能です。

WPSボタンでかんたん接続、ランプで最適な設置場所がわかる！

- Wi-Fiルーター(親機)と本製品のWPSボタンを押すだけで接続ができます。- WPSを搭載した製品であれば、他社製品ともかんたんに接続可能です(※)。- 本製品のランプ点灯状態で、Wi-Fiルーター(親機)との電波接続状況がわかるため、専用アプリが不要でかんたんに最適な設置場所を探すことができます。※WPSが搭載されていない製品の場合、本製品の管理画面上から設定を行うことで接続可能です。▲ 親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続可能▲ 側面のランプの点灯状態で親機との電波状況がわかり、適切な設置場所を探しやすい

Wi-Fi通信を高速化、安定化する機能を搭載！

- バンドステアリング機能を搭載し、状況に応じてより適した帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。- 集中して電波を送信する「ビームフォーミング」により、iPhoneやAndroid(TM)などの対応する端末では、離れた場所でも通信が途切れにくいのが特長です。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

- 対応OS：Windows 11/10、macOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 26/18/17/16/15、iPadOS 26/18/17/16/15、Android 16/15/14/13/12/11/10- 対応機器(無線LAN)：iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(PlayStation(R) 5/4、Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器※Nintendo Switch(TM)は任天堂株式会社の登録商標です。- 消費電力(最大)：WTC-X1500GC-W:6.9W、WTC-X3000GC-W:9W- 外形寸法：幅約78×奥行約32×高さ約150mm(ACプラグ部除く)- 質量：WTC-X1500GC-W:約225g、WTC-X3000GC-W:約182g

無線LAN部

- 規格：IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11a/IEEE 802.11b/IEEE 802.11g準拠- 周波数帯域：2.4GHz帯:2,400～2,484MHz、5.2GHz帯(W52):5,150～5,250MHz、5.3GHz帯(W53):5,250～5,350MHz、5.6GHz帯(W56):5,470～5,730MHz- チャンネル：2.4GHz帯:1～13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch- 伝送方式：IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM- 無線伝送速度 WTC-X3000GC-W(理論値)：IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps/2.4GHz帯 最大574Mbps、IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps/2.4GHz帯 最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps- 無線伝送速度 WTC-X1500GC-W(理論値)：IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大1201Mbps、IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大867Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps/2.4GHz帯 最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps- 設定方式：WPS対応

WAN(INTERNET)/有線LAN部

- 規格：IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠- 伝送速度：1,000Mbps、100Mbps、10Mbps- コネクター：RJ-45型×1ポート(Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応)

製品詳細

[2,402Mbps+574Mbps]

型番：WTC-X3000GC-W

価格：\7,680（店頭実勢価格）\6,982（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/WTC-X3000GC-W.html

[1,201Mbps+300Mbps]

型番：WTC-X1500GC-W

価格：\6,480（店頭実勢価格）\5,891（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/WTC-X1500GC-W.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一