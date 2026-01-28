周囲のノイズを抑えて、声だけをクリアに届ける！充電ケース付きで長時間の通話やWeb会議でも安心。イヤーフック式・片耳ワイヤレスヘッドセットを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、環境ノイズを低減してクリアな通話を実現し、長時間の使用にも対応する充電ケース付きイヤーフック式・片耳ワイヤレスヘッドセットを、1月下旬より新発売いたします。

ENC(環境ノイズキャンセリング)機能により周囲の雑音を抑え、クリアでノイズの少ない通話を実現するBluetooth(R)対応の片耳ワイヤレスヘッドセットです。安定した装着感のイヤーフック式カナル型デザインで、長時間の装着でも耳への負担を軽減します。左右どちらの耳にも装着可能です。

IPX4の防水仕様により屋外での小雨程度なら気にせずお使いいただけます。コンパクトな充電ケースが付属しており、移動中などに充電できるため、バッテリー切れを気にせず使用できます。室内はもちろん、移動中のビジネスシーンでもタフにお使いいただける本製品を、ぜひご活用ください。

周囲の騒音を抑えて、クリアな声だけを届ける片耳ワイヤレスヘッドセット

- ENC(環境ノイズキャンセリング)機能搭載で周囲の騒音をカットし、ノイズの少ないクリアな音声を届ける、Bluetooth(R)対応の片耳ワイヤレスヘッドセットです。高音質な通話でオンラインにおけるスムーズなコミュニケーションをサポートします。- 水滴に強いIPX4の防水性能で、屋外での小雨などでも気にせず使えます。※ヘッドセット本体のみ- スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。※運転中の使用、車内にヘッドセットや充電ケースを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。▲ 片耳ヘッドセットと充電ケースのセットモデル▲ マイクと口元が近く、安定感のある通話が可能▲ ENC機能搭載、クリアでノイズの少ない高音質な通話を実現▲ IPX4の防水性能で、屋外での小雨などでも気にせず通話可能

耳にしっかりフィットするイヤーフックタイプ

- 耳にしっかりフィットするイヤーフックタイプで外れにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。- 声をしっかり拾ってクリアな音声を届けるブームマイク付きなので、オンライン会議やボイスチャットなどでの使用におすすめです。- ヘッドセットは約13.7gの軽量設計で、会議や移動中も耳の負担を軽減し、快適な着け心地です。- マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。▲ イヤーフックタイプだから安定した装着感。ブームマイクと口元が近く、クリアな通話が可能▲ 左右どちらの耳にも装着可能

長時間の使用も安心、移動中もこまめに充電できる充電ケース付き

- 充電ケース付きなので、長時間の使用でも充電切れを気にせず使えて、外出先への持ち運びにも便利です。充電残量がひと目でわかるインジケーター付きです。- 最大連続待受約150時間、連続通話約11時間、連続音楽再生約18時間と長時間の使用が可能。急な会議や通話でも充電を気にせず使えて安心です。※接続機器やアプリ、OS、通信環境などの使用環境によって異なる場合があります。▲ 充電ケース付き、充電残量が数字(%)でわかるインジケーターを搭載▲ ヘッドセット本体と充電ケース▲ 充電ケースは厚みが約33mmとスリムでカバンのポケットにも収納しやすい

使いやすい機能とフィット感が選べるイヤーキャップ

- ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節、曲送りや曲戻しなどの操作が可能です。- 電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。- イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に適したサイズが選べます(Mは本体装着済)。▲ 充電ケーブルとイヤーキャップ(3サイズ)が付属

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20％以上削減した製品です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

- 通信方式：Bluetooth(R)標準規格 version5.4、Bluetooth(R)出力：Bluetooth Power Class2- 対応Bluetooth(R)プロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、A2DPの対応コーデック：SBC- 連続再生最大時間：約18時間、連続通話最大時間：約11時間(充電ケース込み約34時間)、連続待受最大時間：約150時間(※)- 防水性能：IPX4(ヘッドセット本体のみ)- 外形寸法：ヘッドセット:幅約102×奥行約41×高さ約30mm、充電ケース:幅約110×奥行約60×高さ約33mm- 質量：ヘッドセット:約13.7g、充電ケース:約57.7g- 主な付属品：充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S/M/L：各1個・Mは本体装着済)※各最大時間は、ご使用の環境や条件によって変化します。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

型番：LBT-HSC41BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HSC41BK.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一