【NANGA】iFaceとのコラボレーション第2弾！MagSafe対応の「CARD WALLET」と「GRIP HOLDER」が登場
NANGA（ナンガ）は、モバイルアクセサリーブランドのiFace(アイフェイス)とのコラボレーション第2弾として、MagSafe対応の「CARD WALLET」と「GRIP HOLDER」を2026年2月6日（金）よりNANGA ONLINE SHOPおよび全国のNANGA SHOPにて発売いたします。
iFaceは、耐衝撃性をはじめとした機能性と、日常に取り入れやすいデザイン性を兼ね備えたモバイルアクセサリーブランド。
ナンガは、伊吹山の麓・滋賀県米原市で創業し、スリーピングバッグやダウンウェアを中心に、高品質なものづくりを続けてきました。
互いに機能性と実用性を追求する姿勢、そして日常に寄り添うプロダクトづくりへの価値観が重なり、今回の第2弾コラボレーションが実現しました。
本コラボレーションでは、ナンガのボックスロゴを配したシンプルで存在感のあるデザインを採用。
MagSafe対応の「カードウォレット」はICカードなどの収納に、「Grip Holder」はスタンド機能や落下防止として活躍し、アウトドアシーンから日常使いまで、快適なスマートフォンライフをサポートします。
NANGA×iFace
LOGO CARD WALLET
マグネットを内蔵しており、iPhoneの背面やMagSafe対応ケースにスムーズに装着可能。
磁気・電波遮断シートを内蔵しているため、クレジットカードなども安心して収納できます。
収納はカード用ポケットとミニポケットの2つを備え、ICカードのほか、レシートや切符などのちょっとしたアイテムも整理しやすい設計です。
また、背面にはシリコンプリントを施し、滑りにくくケースとのズレを軽減。日常使いから外出時まで、快適に使用できる仕様となっています。
詳細を見る :
https://store.nanga.jp/products/nanga-iface-logo-card-wallet
NANGA×iFace
LOGO GRIP HOLDER
スタンド部分をスムーズに立ち上げられるイージーポップアップ機能を備え、直感的な操作が可能。
マグネット式のため、シーンに応じて何度でも付け外しができ、使い勝手の良さも魅力です。
手触りの良いマット加工と高いグリップ力により、スマートフォンの落下を防止。
ポップアップ時には横置きのスマホスタンドとしても使用でき、手袋着用時や手の大きい方でも快適に使用できます。
収納時は薄型でフラットな見た目となり、装着時もスマートな印象を保ちます。
詳細を見る :
https://store.nanga.jp/products/nanga-iface-logo-grip-holder
NANGA（ナンガ）とは
1941年に布団の産地からスタートしたダウンメーカー。
社名の「ナンガ」はヒマラヤ山脈にある「ナンガ・パルバット」に由来しています。
ナンガ・パルバットは標高8126mと世界で9番目に高く、別名「人喰い山」とも恐れられ、今までにたくさんの遭難者を出してきた登頂が困難な山のことを指し、その社名には創業者横田晃の「困難だからこそやってやろう、みんなが登らんとこを登ったろう」という思いが込められています。
