「触れるだけでスイッチオン！」刃が直接触れないから肌にやさしい、フェイス＆ボディシェーバー新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年1月下旬から一部のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「肌にやさしいシェーバー(HC668)」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400055964s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400055964s/)

ふと気になる産毛やムダ毛の処理に、悩んでいませんか？

「もっと手軽に処理にできたらいいのに…」そんな場面、日常の中で一度はあるのではないでしょうか。

手軽にムダ毛を処理できる電動シェーバーは、毎日のケアにとても便利です。今回、刃が直接肌に触れず子どもから大人までお使いいただける、フェイス＆ボディシェーバーを発売しました。USB充電式で小型なので、お子様の手でも扱いやすく、持ち運びにも便利です。

■商品特徴

１. 刃が直接肌に触れない、肌にやさしい設計

外側にネット状のカバーがあり、刃が直接肌に当たらない安全設計。子どもから大人まで、デリケートな肌にも使いやすい設計です。

※小さなお子様が使用する場合は、必ず保護者の監督のもとでご使用ください。

２. スイッチレスで簡単に使える

接触起動式のため、カバーが肌に触れると自動的にスイッチオン。ボタン操作が不要で、簡単にお使いいただけます。マグネットでピッタリ閉まるキャップ付きなので、持ち運び時の誤動作も防げます。

３. 水洗いできてお手入れ簡単

IPX7の防水設計なので、使用後は本体を丸ごと水洗いできて清潔。ヘッドの取り外しが可能で、お掃除ブラシが付属するので、お手入れも簡単です。

「肌にやさしいシェーバー」で、毎日のケアをちょっと手軽にしませんか？

ニトリグループは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】肌にやさしいシェーバー (HC668)

【価格】2,490円（税込み）

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400055964s/

【カラー】ホワイト

【定格入力】DC5V/1A

【充電時間（約）】1時間（充電環境により異なります）

【連続使用時間（約）】1時間（フル充電時）

【防水性能】IPX7

【外形寸法（約）】直径37×高さ76mm（キャップ装着時）

【質量（約）】99g

【付属品】充電用USBコード（0.6m）、お掃除用ブラシ

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。