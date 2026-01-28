「iFace」×「NANGA」コラボレーション第2弾！スマホに磁力で装着できる「カードウォレット」と「Grip Holder」が登場。

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)から、日本が世界に誇るダウンブランド【NANGA(ナンガ)】限定販売でMagSafe対応の「カードウォレット」と「Grip Holder」を2026年2月6日(金)より全国のNANGA取扱店及びNANGA ONLINE SHOPにて発売いたします。

モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」は、日本屈指のダウンメーカー「NANGA（ナンガ）」とのコラボレーション第2弾として、MagSafe対応の「カードウォレット」と「Grip Holder」を、全国のNANGA取扱店及びNANGA ONLINE SHOP限定で発売いたします。

NANGAは伊吹山の麓・滋賀県米原市で創業し、高品質なダウン製品を提供してきたアウトドアブランドです。スリーピングバッグ（寝袋）やダウンウェアを生産し、世界に誇る高いクオリティで多くの登山家・ハイカーから支持されています。

一方「iFace」は、耐衝撃などの機能性に加え、豊富なデザインやカラーを揃えたスマホケースをはじめ、スマホリングやAirPodsケースなど、モバイルアクセサリーを幅広く展開するブランドです。互いのものづくりへの姿勢や、機能美とデザインへのこだわりが共鳴し、今回、第2弾となるコラボレーションが実現しました。

「NANGA」ロゴを施したスタイリッシュなデザインは、スマホのコーディネートに存在感を与えてくれます。

「カードウォレット」はICカードなどの収納に、「Grip Holder」はスタンド機能と落下防止に活躍し、アウトドアから日常まで幅広いシーンで快適なスマホ体験をお届けします。

■製品情報

・製品名 ：NANGA×iFace LOGO CARD WALLET

・価格 ：5,500円(税込6,050円)

・発売日 ：2026年2月6日(金)

・販売場所 ：NANGA取扱店

NANGA ONLINE SHOP

https://store.nanga.jp/

■製品特徴

・マグネット内蔵で、iPhone背面やMagSafe対応ケースにピタッと装着

・磁気・電波遮断シート内蔵で、クレジットカードなども安心して収納可能

・収納は2ポケット：カード収納用ポケット×1、ミニポケット×1

・手前のミニポケットに、レシートや切符などを収納可能

・背面のシリコン印刷で滑りにくく、ケースとのズレを軽減

■製品情報

・製品名 ：NANGA×iFace LOGO GRIP HOLDER

・価格 ：5,300円(税込5,830円)

・発売日 ：2026年2月6日(金)

・販売場所 ：NANGA取扱店

NANGA ONLINE SHOP

https://store.nanga.jp/

■製品特徴

・スタンド部分を立ち上げやすいイージーポップアップ機能

・マグネット式の為、何度でも付け外しが可能

・手触りの良いマット加工

・グリップ力が強く、スマホの落下を防止

・ポップアップ時は、横置きのスマホスタンドとしても利用可能

・ポップアップ時は、空間が広く設計されているため、手袋着用時や男性でも使用可能

・ポップアップが収納されている時は薄型でフラットな見た目

■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について

「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。

耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。

世界累計販売個数は3,800万個。

公式ストアのほか、バラエティショップ・家電量販店などで販売中です。

■iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/

■iFace公式実店舗「iFace原宿店」

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

https://jp.iface.com/pages/ifacelab

■オンライン販売店舗

iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com

Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp