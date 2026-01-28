「iFace」×「NANGA」コラボレーション第2弾！スマホに磁力で装着できる「カードウォレット」と「Grip Holder」が登場。

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)から、日本が世界に誇るダウンブランド【NANGA(ナンガ)】限定販売でMagSafe対応の「カードウォレット」と「Grip Holder」を2026年2月6日(金)より全国のNANGA取扱店及びNANGA ONLINE SHOPにて発売いたします。




モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」は、日本屈指のダウンメーカー「NANGA（ナンガ）」とのコラボレーション第2弾として、MagSafe対応の「カードウォレット」と「Grip Holder」を、全国のNANGA取扱店及びNANGA ONLINE SHOP限定で発売いたします。


NANGAは伊吹山の麓・滋賀県米原市で創業し、高品質なダウン製品を提供してきたアウトドアブランドです。スリーピングバッグ（寝袋）やダウンウェアを生産し、世界に誇る高いクオリティで多くの登山家・ハイカーから支持されています。


一方「iFace」は、耐衝撃などの機能性に加え、豊富なデザインやカラーを揃えたスマホケースをはじめ、スマホリングやAirPodsケースなど、モバイルアクセサリーを幅広く展開するブランドです。互いのものづくりへの姿勢や、機能美とデザインへのこだわりが共鳴し、今回、第2弾となるコラボレーションが実現しました。


「NANGA」ロゴを施したスタイリッシュなデザインは、スマホのコーディネートに存在感を与えてくれます。


「カードウォレット」はICカードなどの収納に、「Grip Holder」はスタンド機能と落下防止に活躍し、アウトドアから日常まで幅広いシーンで快適なスマホ体験をお届けします。



■製品情報


・製品名　　 ：NANGA×iFace LOGO CARD WALLET


・価格　　 　：5,500円(税込6,050円)


・発売日　　 ：2026年2月6日(金)


・販売場所　 ：NANGA取扱店


　　　　　　　 NANGA ONLINE SHOP


　　　　　　　 https://store.nanga.jp/



■製品特徴


・マグネット内蔵で、iPhone背面やMagSafe対応ケースにピタッと装着


・磁気・電波遮断シート内蔵で、クレジットカードなども安心して収納可能


・収納は2ポケット：カード収納用ポケット×1、ミニポケット×1


・手前のミニポケットに、レシートや切符などを収納可能


・背面のシリコン印刷で滑りにくく、ケースとのズレを軽減




■製品情報


・製品名　　 ：NANGA×iFace LOGO GRIP HOLDER


・価格　　 　：5,300円(税込5,830円)


・発売日　　 ：2026年2月6日(金)


・販売場所　 ：NANGA取扱店


　　　　　　　 NANGA ONLINE SHOP


　　　　　　　 https://store.nanga.jp/



■製品特徴


・スタンド部分を立ち上げやすいイージーポップアップ機能


・マグネット式の為、何度でも付け外しが可能


・手触りの良いマット加工


・グリップ力が強く、スマホの落下を防止


・ポップアップ時は、横置きのスマホスタンドとしても利用可能


・ポップアップ時は、空間が広く設計されているため、手袋着用時や男性でも使用可能


・ポップアップが収納されている時は薄型でフラットな見た目




■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について




「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。


耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。


世界累計販売個数は3,800万個。


公式ストアのほか、バラエティショップ・家電量販店などで販売中です。



■iFace公式オンラインストア


https://jp.iface.com/



■iFace公式実店舗「iFace原宿店」


営業時間：11:30~20:00


定休日：年中無休


住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03


https://jp.iface.com/pages/ifacelab



■iFace 日本公式SNSアカウント


X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp


Instagram(@iface_jp)　 ：https://www.instagram.com/iface_jp/


Facebook(@iface.jp)　 　 ：https://www.facebook.com/iface.jp/


LINE@(@iface_jp)　　 ：https://page.line.me/iface_jp


YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■オンライン販売店舗


iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com


Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/


Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/


Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051


他 Hamee運営ECストアにて販売



■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、


　　　　　 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp