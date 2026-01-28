音楽ライブ情報サービス「LiveFans」調べ「2025年 年間ライブ動員ランキング」発表！
クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）が運営する音楽ライブ情報サービス「LiveFans」（URL：https://www.livefans.jp/ ）は、2026年1月28日（水）に、2025年に日本国内で開催されたライブ・コンサートの動員ランキングを発表しました。
LiveFansはセットリストやライブ・フェス情報、関連ニュースなど、ライブがもっと楽しくなる情報満載のサービスです。ユーザー投稿による公演情報は142万件を、セットリスト情報は45万件をそれぞれ超えており（2026年1月時点）、国内最大級のデータベースとなっています。
そのLiveFansに登録されている「2025年に日本国内で開催されたライブ・コンサート」のデータをもとに、2025年のライブ・コンサートにおける動員力を独自に集計しランキング化。いま動員力のあるアーティストは一体誰なのか？を調査した結果を発表します。
■LiveFans調べ 2025年 年間ライブ動員ランキング上位TOP5
第1位：Snow Man
第2位：SEVENTEEN
第3位：Mrs. GREEN APPLE
第4位：サザンオールスターズ
第5位：SixTONES
■2025年 年間ライブ動員ランキング（30位まで掲載中）
https://www.livefans.jp/articles/62716
※集計対象
・2025年に日本国内で開催された公演
・2025年12月31日までにLiveFansへ公演登録された公演
・配信の有無に関わらず、有観客で開催された公演
・上記の条件を全て満たしたうち、複数のアーティストが出演するイベントやフェス・インストアイベント・ディナーショー等は除外
※注意事項
・LiveFansライブ動員ランキングはチケットが完売したと仮定し、会場の収容人数をもとにした独自の調査結果からの推定値のため、実際の動員人数とは異なる場合があります。
・収容人数制限は考慮していません。
■音楽ライブ情報サービス LiveFans
音楽ライフをより楽しく、より豊かに！
https://www.livefans.jp/
登録コンサート数：142万件
登録セットリスト数：45万件
（※2026年1月時点）
【株式会社SKIYAKI 会社概要】
社名：株式会社SKIYAKI
所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F
代表者：代表取締役 小久保 知洋
資本金：31百万円
事業内容：プラットフォーム事業
URL：https://skiyaki.com/
SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。