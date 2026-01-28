音楽ライブ情報サービス「LiveFans」調べ「2025年 年間ライブ動員ランキング」発表！

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）が運営する音楽ライブ情報サービス「LiveFans」（URL：https://www.livefans.jp/ ）は、2026年1月28日（水）に、2025年に日本国内で開催されたライブ・コンサートの動員ランキングを発表しました。






LiveFansはセットリストやライブ・フェス情報、関連ニュースなど、ライブがもっと楽しくなる情報満載のサービスです。ユーザー投稿による公演情報は142万件を、セットリスト情報は45万件をそれぞれ超えており（2026年1月時点）、国内最大級のデータベースとなっています。



そのLiveFansに登録されている「2025年に日本国内で開催されたライブ・コンサート」のデータをもとに、2025年のライブ・コンサートにおける動員力を独自に集計しランキング化。いま動員力のあるアーティストは一体誰なのか？を調査した結果を発表します。






■LiveFans調べ 2025年 年間ライブ動員ランキング上位TOP5

第1位：Snow Man


第2位：SEVENTEEN


第3位：Mrs. GREEN APPLE


第4位：サザンオールスターズ


第5位：SixTONES



■2025年 年間ライブ動員ランキング（30位まで掲載中）

https://www.livefans.jp/articles/62716




※集計対象


・2025年に日本国内で開催された公演


・2025年12月31日までにLiveFansへ公演登録された公演


・配信の有無に関わらず、有観客で開催された公演


・上記の条件を全て満たしたうち、複数のアーティストが出演するイベントやフェス・インストアイベント・ディナーショー等は除外



※注意事項


・LiveFansライブ動員ランキングはチケットが完売したと仮定し、会場の収容人数をもとにした独自の調査結果からの推定値のため、実際の動員人数とは異なる場合があります。


・収容人数制限は考慮していません。




■音楽ライブ情報サービス LiveFans

音楽ライフをより楽しく、より豊かに！


https://www.livefans.jp/



登録コンサート数：142万件


登録セットリスト数：45万件


（※2026年1月時点）




