株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、医療法人那覇西会 那覇西クリニック（沖縄県那覇市）で実施される看護研究「がん化学療法における予防的スキンケア指導が皮膚障害と患者QOLに及ぼす影響評価」に対し、アピアランスケア支援に使用する資材の提供を通じて、本研究の実施を支援します。

本研究は、那覇西クリニックで初めて化学療法を開始する乳がん患者さん50人を対象に、治療開始前に予防的スキンケアの指導を行うことで、皮膚障害の発生の低減および患者さんのQOL向上に影響を与えるかを調査するものです。

那覇西クリニックでは、がん治療に伴う外見の変化について、がん患者さんおよびそのご家族に対しアピアランスケアに関する情報提供・相談に応じられる体制の構築を目指して、2025年11月4日よりアピアランスケア支援を開始しました。同クリニックのアピアランスケア支援は、当社の協力のもと、当社が開設しているがん治療中の外見の変化やケアの方法を包括する総合情報WEBサイト「Nagomi time」を活用し、治療前の予防的スキンケアの指導などを行っています。本研究は、同クリニックのアピアランスケア支援にて行った予防的スキンケアの指導が、患者さんの皮膚障害の低減やQOL向上に影響を与えるか調査することを目的としています。

当社は今後も、外見の変化に起因するがん患者さんの苦痛を軽減するケアとしてのアピアランスケアの重要性に向き合い、医療現場の支援体制づくりに資する取り組みを継続してまいります。

※本研究において当社は資材提供を行うものであり、医療行為および解析業務には関与いたしません。

【調査実施背景】

日本人の2人に1人ががんに罹患する近年、がん医療（放射線療法、化学療法、手術療法など）の進歩や通院治療環境の基盤整備は目覚ましく、全がんの5年生存率が上昇し、仕事を持ちながら通院している患者さんが多くおられます。１）その一方で、治療の副作用などによる外見の変化（脱毛・皮膚や爪の障害・むくみなど）が生じ、患者さんの生活の質（QOL）に悪影響を及ぼすことが報告されています。2)このような治療によって生じる外見の変化に対するサポートとしては、アピアランスケアと呼ばれる支援があり、広く一般的には「医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア」と表現されています。3）

今回、治療開始前の予防的スキンケアの指導が、患者さんの皮膚障害の低減やQOL向上に影響を与えるか調査し、治療開始前からの支援の有用性を確認するため、本研究を実施することとしました。

【研究概要】

【引用文献】

- 研究課題名 ： がん化学療法における予防的スキンケア指導が皮膚障害と患者QOLに及ぼす影響評価- 研究期間 ： 倫理委員会承認後（2026年2月中旬頃）～2026年12月30日- 研究実施機関 ： 医療法人那覇西会 那覇西クリニック（沖縄県那覇市赤嶺2丁目1番地の9）- 対象 ： 那覇西クリニックで初めて化学療法を開始する乳がん患者さん50人- 方法 ：研究参加への同意を得た対象者を、同クリニックのアピアランスケア支援にて指導している予防的スキンケアから実施する群（Appearance Care：AC群）と、普段から行なっているスキンケアから実施する群（Standard Care：SC群）の2群に割り当てます。AC群は化学療法の開始前に予防的スキンケアの指導を行い、その内容を実践します。SC群は化学療法開始前には予防的スキンケアの指導は行いません。化学療法2コース実施後、クロスオーバーを行い残りの化学療法2コースを実施します。スキンケア指導は「Nagomi time」に公開されている内容を用いて行います。- 評価項目主要評価項目 ：・皮膚障害の発生頻度とグレード評価・皮膚疾患の生活の質評価（DLQI指標）、QOL尺度（EORTC-QLQ-C30日本語版）副次的評価項目 ：・治療期間中の皮膚状態の写真記録（顔全体と両手足の爪） など

1) 渡邊 美咲,吉田 亜紀子：成人期の女性がん患者に対する看護師が行うアピアランスケア ～外見に対する気持ちの変化へのアプローチ～, 高知学園大学・高知学園短期大学紀要, 2024, 第54号, P91

2) 野澤桂子：医療の場で求められるアピアランス支援，がん看護，2015，19巻５号，P489

3) 国立がん研究センター中央病院：アピアランス（外見）ケアとは？

https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/appearance/010/index.html