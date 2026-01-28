【gelato pique cafe】ピケカフェバレンタインvol.2が2月3日(火)からスタート！チョコレートをベースにキャラメルやベリーが織りなす、ときめきあふれるクレープが登場

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は、心ときめくバレンタイン期間限定フェア“Sweet Valentine’s Time”の第2弾となるvol.2を2026年2月3日(火)～2026年2月15日(日)に提供いたします。

ピケカフェが2つの期間に分けて贈る2026年のバレンタインテーマ“Sweet Valentine’s Time”。

第2弾となるvol.2 では、チョコレートと共に味わうキャラメルのコクと、ベリーの華やかな酸味を掛け合わせた心ときめくクレープを揃えました。

愛らしいピケベアチョコレートやハートモチーフをあしらったクレープは、味わいの奥行きはもちろん、手に取るだけで気分が高まる仕上がりに。さらに、vol.1で好評をいただいたピケベアマシュマロホットチョコレートも継続してお楽しみいただけます。甘さの中に表情のあるラインアップでお届けする、vol.2ならではの“Sweet Valentine’s Time”をぜひご堪能ください。

・ピケベアチョコキャラメルクレープ \1,340

キャラメルとチョコレートの絶妙なハーモニーを楽しめる、バレンタインクレープ。クレープのトップには、キャラメルソースをとろりとかけたマダガスカルバニラジェラートと、香り高いティーショコラジェラートの２種類を乗せ、ハート型のウエハースにはホワイトチョコレートをコーティング。さらに、愛らしいキャラメルフレーバーのピケベアチョコレートを贅沢にトッピングしました。

クレープの中にはコクのあるキャラメルホイップに、甘酸っぱいいちごとラズベリーソース、香ばしいマカダミアナッツを忍ばせ、最後のひと口まで表情豊かな味わいに。見た目の可愛さと濃厚で満足感のある甘さを兼ね備えた、バレンタイン気分を高める一品です。

・ピケベアチョコベリークレープ \1,340

甘酸っぱいベリーとチョコレートが織りなす、華やかな味わいのバレンタインクレープ。トップには、チョコレートソースをまとったティーショコラジェラートと、鮮やかな酸味が広がるラズベリージェラートを重ね、チョコレートをコーティングしたウエハースとピケベアチョコレートを添えました。

クレープの中には、なめらかなカスタードクリームとやさしい甘さのホワイトチョコホイップ、みずみずしいいちごにラズベリーソースを合わせ、軽やかでバランスのとれた仕上がりに。ベリーの爽やかさが際立つ、最後まで楽しめる一品です。

・ピケベアマシュマロホットチョコレート \890

vol.1でご好評をいただいたピケベアマシュマロホットチョコレートが、vol.2でも引き続き登場します。

濃厚でコクのあるホットチョコレートに、ふんわり軽やかなチョコレートエスプーマを重ね、愛らしいピケベアマシュマロをトッピングしました。カップを手にした瞬間から広がるショコラの香りとやさしく溶け合う甘さが、寒い季節にほっと心をほどいてくれる一杯です。

※ドリンクの提供は紙コップとなります。

※表記は全て税込み価格です。

※各店舗、各日数量限定となります。

■販売期間：2026年2月3日(火)～2026年2月15日(日)

※池袋サンシャインシティ店では1月30日(金)から先行発売いたします。

※表参道ヒルズ店と三井アウトレットパーク幕張店は2月3日(火)が館休館日のため、2月4日(水)からの発売となります。

■販売店舗：

≪gelato pique cafe≫

・渋谷ヒカリエ店

・玉川高島屋S・C店

・表参道ヒルズ店

・池袋サンシャインシティ店

・ルミネ立川店

・三井アウトレットパーク 幕張店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・佐野プレミアム・アウトレット

・神戸三田プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 大阪門真店

・松坂屋名古屋店

・mozoワンダーシティ店

・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

・金沢フォーラス店

・香林坊アトリオ店

・ソラリアプラザ店

・沖縄アウトレット あしびなー店

≪gelato pique cafe creperie≫

・アトレ恵比寿店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 木更津店

・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店

・ルミネ池袋店

・三井アウトレットパーク 仙台港店

・酒々井プレミアム・アウトレット店

・土岐プレミアム・アウトレット店

・鳥栖プレミアム・アウトレット店

ジェラート ピケ カフェ

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。

ホームページ(https://pique-cafe.com/) Instagram(https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe/) オンラインストア(https://usagi-online.com/brand/gelatopiquecafe/)

株式会社マッシュフードラボ

ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。

そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。

https://www.mashfoodlab.com/