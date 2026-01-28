お客さまアンケートで出店要望No1のキッズブランド「BREEZE」などが揃う「F.O.Online Store」が待望の仲間入り！and STに1月28日（水）オープン
アンドエスティHDグループでモール＆メディア事業やプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティ（本社：東京都渋谷区渋谷2-21-1／代表取締役社長 CEO：木村 治）が運営するand ST WEBストアに、株式会社F・O・インターナショナル（本社：兵庫県神戸市／代表取締役社長： 秦 英貴）が運営するキッズアパレルブランド「BREEZE(ブリーズ)」を含む3ブランドを取り扱うキッズアパレルショップ「F.O.Online Store」が、新規オープンしたことをお知らせします。
and STは「GLOBAL WORK」「niko and ...」「LOWRYS FARM」「studio CLIP」など40以上の人気ブランドが集結するアンドエスティHDグループのWEBストアです。アパレルに加え、生活雑貨や家具、コスメなど、お客さま一人ひとりの生活を自分らしく、もっと楽しくするさまざまなカテゴリーのアイテムを展開しています。
2022年より、and STのプラットフォームを企業さま向けにオープン化し、他社ブランド製品の取り扱いを本格化してまいりました。今回のオープンをもちまして、参画ショップ数は計52店舗へと拡大します。
この度and STにオープンするF.O.Online Storeでは、株式会社F・O・インターナショナルが『世界中の子供たちに驚きと感動を与えるファッションを提供し、家族を笑顔にする』の企業理念のもと、「子どもたちの一番近くで健やかな成長を願うお母さんの視点・想いに寄り添うことを大切に」というコンセプトをベースに展開する「BREEZE(ブリーズ)」「apres les cours (アプレレクール)」「p.premier（ピードットプルミエ）」の3ブランドを取り扱います。
and ST会員向けに実施した「and STに出店してほしいキッズアパレルブランド」についてのアンケート調査で圧倒的得票数が集まった「BREEZE(ブリーズ)」をはじめとする「F.O.Online Store」の出店により、キッズ商品のラインアップがさらに広がることで、子育て世代のライフスタイルをさらに自由で豊かにしていくことを目指します。
and STは、ファッションにとどまらず、あらゆるカテゴリーが揃うライフスタイル型のWEBストアになるべく、これまで30以上のブランドを自社展開してきたノウハウを活かし、他社ブランドとの協業や新サービスの提供など、従来の枠を超えた価値を追求してまいります。これからも、お客さまと素敵なブランドが繋がることで、毎日がもっとワクワクするような体験をお届けするプラットフォームへと進化し続けます。
■概要
販売日時：2026年1月28日（水）正午予定
販売ページURL：ECモールand ST（アンドエスティ）
https://www.dot-st.com/foonlinestore/
■出店ブランド
・BREEZE(ブリーズ)
・apres les cours(アプレレクール)
・p.premier（ピードットプルミエ）
＜展開カテゴリー：キッズ、ベビー＞
オープン記念イベント
１.ノベルティフェア
F.O.Online Storeにて税込3000円以上お買い上げでオリジナルトートバッグをプレゼント。
開始日：2026年1月28日正午～※なくなり次第予告なしに終了いたします。
※1注文につき1点までとなります。
※トートバッグのデザインは5種類です、ランダムでプレゼントになります。
２.最大70％SALE
オープンを記念して一部商品がお買い得に。
2026年1月28日サイト公開時～2月4日23:59
３.３BUY10％OFF
F.O.Online Storeにて3点以上お買い上げいただくと10％OFFに！
2026年1月28日サイト公開時～2月4日23:59
４.p.premier（ピードットプルミエ）限定！！
ポイント10％還元キャンペーン開催。
2026年1月28日サイト公開時～2月4日23:59
■商品詳細
商品名：DAISUKI総柄パンツ
通常価格：税込990円
商品名：【リンク】ファーフリースジャケット
通常価格：税込2,640円
商品名：イロチ買いしたいnobi-nobiストレッチレギパン
通常価格：税込1,430円
■株式会社F・O・インターナショナルについて
ベビー・キッズを中心とした服・雑貨等の商品を、企画から製造・物流・販売まで一貫して自社で行うSPA事業を展開している企業です。
メーカーとして全国の子供服を取り扱うセレクトショップ等に商品を卸売りしているほか、直営店舗やオンライン店舗を通じて直接お客さまに商品を販売。設立から約20数年で売上高200億円を超える企業へと成長。
『世界中の子供たちに驚きと感動を与えるファッションを提供し、家族を笑顔にする』子どもたちの一番近くで健やかな成長を願うお母さんの視点・想いに寄り添うことを大切に、F・O・インターナショナルは、アパレルメーカーとしてではなく、【子ども関連総合企業】という未来を描いて、より多くの笑顔のために、既存事業の枠に捉われることのないチャレンジをしつづけることがアイデンティティです。
246店舗を日本全国に展開（※）し、直営店や、セレクトショップ、フランチャイズ展開等、幅広いチャネルを駆使し、魅力あふれる商品をお客さまのもとへお届けしています。
※2026年1月末現在
＜URL＞ https://www.fo-kids.co.jp/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/foonline/(https://www.instagram.com/foonline/)
■「F.O.Online Store」取り扱いブランド
「BREEZE(ブリーズ)」
“ WEAR A HAPPY SMILE ” こだわりと遊び心のつまった、
着ると「笑顔」のWEAR、「着たい」がいっぱいのSHOP。そんなHAPPY SMILEに出会える場所が “BREEZE”。
「apres les cours (アプレレクール)」
「キオク いろどる、こどもふく。」大切なキオクを彩る、お気に入りの一枚。「アプレ レ クール」は独自の色づかいやテキスタイルで日々をトクベツに過ごせる、そんな「一枚」をお届けします。
「p.premier（ピードットプルミエ）」
着心地のよい素材。シルエットまでこだわったデザイン。存在感のある色使い。シンプルで、それでいて今っぽい。何気ない1日から、とっておきの日まで。ママの「こんなこども服がほしい」をとくべつな想いを込めて届けます。
■WEBストア 「and ST（アンドエスティ）」について
「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」などのアダストリアブランドが集まるアンドエスティHDグループの公式WEBストア。
＝全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント
＝4,400名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード
＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー
＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム
お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。 「Play fashion!プラットフォーム」です。
WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を展開中。
＜URL＞ https://www.dot-st.com/
＜iOS版アプリ＞ https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725(https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725)
＜Android版アプリ＞https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)
■株式会社アンドエスティについて
株式会社アンドエスティ(代表取締役社長 CEO：木村 治)は、多様な商品カテゴリーの拡大とともに、リアルとデジタルを融合した新しいショッピング体験を提供。ユーザーやビジネスパートナーがシームレスに繋がるPlay Fashion!プラットフォーマーとして、時代に即したサービスを展開していきます。
＜URL＞https://www.andst.co.jp/
＜法人さまのお問い合わせ＞ https://andst.zendesk.com/hc/ja/requests/new
■アンドエスティHDグループについて
アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。
様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/