「トメィトゥ」の愛称で人気のタレント・沢田京海、自身初となるカレンダーフォトブックが2月16日発売決定！

プロダクションレーベル「seju」（読み：セジュ）に所属する沢田京海（トメィトゥ）が、自身初となるカレンダーフォトブック『təmeɪṭoʊ təmάːtəʊ（トメィトゥ トマァトゥ）2026 CALENDAR PHOTOBOOK カレンダー？フォトブック？どっちでもいいよそんなの』を、2026年2月16日（月）に発売いたします。

本書は、10代俳優の登竜門との呼び声が高い『路地裏てぃーん。』を主宰するスタイリスト・杉浦優氏が撮影と衣装を担当。

「何らかの加工が当たり前になったSNS時代に彗星の如く現れた彼女を、加工せずに生のままそのままお届けしてみたかった。」との言葉通り、レタッチを一切施していない沢田京海（トメィトゥ）のリアルが詰まった一冊に仕上がりました。

■沢田京海（トメィトゥ）コメント

初めてのカレンダーフォトブックを発売できることを、とても嬉しく思っています。

今回は「作り込まないこと」「今の自分をそのまま残すこと」を大切に撮影しました。

何かを演じるのではなく、日常の延長のような時間の中で、自然な表情や感情を切り撮ってもらっています。

カレンダーとしても、フォトブックとしても楽しんでいただける一冊になっていますので、日常のそばに置いてもらえたら嬉しいです。

■書籍情報

タイトル：『təmeɪṭoʊ təmάːtəʊ（トメィトゥ トマァトゥ）2026 CALENDAR PHOTOBOOK カレンダー？フォトブック？どっちでもいいよそんなの』

発売日：2026年2月16日（月）

価格 ：2,750円（税込）

仕様 ：B5中綴じ／上開き穴あき加工／72ページ／オールカラー

発行 ：SHAMPOO BOOKS

出演・イラスト：沢田京海（トメィトゥ）

写真・衣装・デザイン：杉浦優

ヘアメイク：前田紗良

お問い合わせ先：SHAMPOO BOOKS 問い合わせフォーム(https://thebase.com/inquiry/shampoobooks-base-shop)

■先行予約情報

予約開始日：2026年1月31日（土）0:00～

販売先：SHAMPOO BOOKS(https://shampoobooks.base.shop/)

特典- 1冊購入- - カレンダー1冊- - ステッカー3種セット- - オフショットチェキ1枚- 2冊セット- - カレンダー2冊（表紙サインメッセージ入り1冊＋サインメッセージなし1冊）- - ステッカー6種セット- - オフショットチェキ2枚- 3冊セット- - カレンダー3冊（表紙サインメッセージ入り1冊＋サインメッセージなし2冊）- - ステッカー全9種セット- - オフショットチェキ3枚- - お渡し会での2ショット撮影1枚（スマホorチェキ）

オフショットチェキ見本

※掲載のチェキが当たるとは限りません。

■お渡し会情報

開催日 ：2026年2月15日（日） 時間未定

開催場所：studio CHUUNi（東京都目黒区大橋1-7-16 1F）

※詳細は沢田京海（トメィトゥ）のSNSで追って発表させていただきます。

■沢田京海（トメィトゥ） プロフィール

2005年2月8日生まれ。宮崎県出身。

無加工の表情やゆるいダンスを撮影したショート動画がTikTokで話題となり、中高生を中心に男女問わず支持を集める。SNS活動のみならずアパレルイベントやMV、Web広告などにも活躍の場を広げている。

SNS

Instagram(https://www.instagram.com/tomato._.10810/) / TikTok(https://www.tiktok.com/@tomato10810) / YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCMvj7tlvflxntTQ6_nEXwvQ) / X(https://x.com/tomato10810_)

■seju（セジュ）について

新しい時代の「可愛い」を作り出すプロダクションです。

SNS・マスメディアという領域に捉われないタレントのマネジメント・プロデュースを行い、オンラインから現実世界まで多くの人に愛される「時代」のアイコンを創出していきます。

URL：https://seju.tokyo/

＜seju 運営会社＞

会社名：GROVE株式会社

所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31階

代表者：代表取締役 北島 惇起