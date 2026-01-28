お笑い芸人フォーリンラブ バービー×PEACH JOHN コラボブランド「LuhuL dada」から新作発売！ 豊富なサイズ展開“クイーンブラ”、滝汗対策の高機能タンクトップなどが登場。

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）は、2026年2月4日（水）に、お笑い芸人フォーリンラブ バービーとコラボレーションしたブランド「LuhuL dada（ルフルダダ）」の新作を発売します。

さらに、グラビアアイドル・タレントの風吹ケイを迎え、バービーのデザインのインスピレーションとなった「自然への回帰」をテーマに、コレクションの魅力を表現したビジュアルを、本日1月28日（水）に、発売に先立って一挙公開しました。

LuhuL dadaは「気高いおっぱい」をコンセプトに、バービーの“自分自身を好きになる下着を届けたい”という想いを込めたコレクション。今回の新作では、発売以来大好評の「クイーンブラ」の新デザインをはじめ、新型ブラ、さらに汗のお悩み対策のために誕生した、服を着たまま脱ぐことができるタンクトップをラインナップ。毎回ユニークで遊び心のある、バービーのこだわりが詰まった、アイテム名にも注目です。

公式通販サイト :https://www.peachjohn.co.jp/shop/

＜販売について＞

発売日：2026年2月4日（水）

販路：

■PEACH JOHN公式通販サイト ( https://www.peachjohn.co.jp/shop/)

■全国のPEACH JOHN店舗*

*京都河原町店、秋田店・SALON by PEACH JOHN銀座店・アウトレット全店・PJ BASIC梅田店をのぞく

店舗一覧ページ：ht(https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store)tps://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store(https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store%E2%96%A0%E5%A4%96%E9%83%A8%E9%80%9A%E8%B2%A9%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88ZOZOTOWN%E3%80%81Wacoal%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%80%81and)

■外部通販サイトZOZOTOWN、Wacoalウェブストア、and st（アンドエスティ）

取り扱いサイズ：

■PEACH JOHN公式通販サイト：全アイテム・全サイズ取り扱いいたします。

■全サイズ取り扱い店舗：新宿店・横浜店・池袋店・名古屋タカシマヤゲートタワーモール店・大阪店

※その他PEACH JOHN店舗は、サイズ限定でお取り扱いいたします。

※ストア全店で全アイテム・全サイズのお取り寄せが可能です。ただし、完売の場合は取り寄せ致しかねますので、予めご了承ください。

■外部通販サイト：取り扱いサイズはサイトにより異なります。

クイーンブラ レースは私を語らない、私の輪郭をなぞるだけ

ラクに脇すっきり＆上向きバストの人気シリーズ！新作は波を描く詩的なレース

「クイーンブラ レースは私を語らない、私の輪郭をなぞるだけ」

コラボ開始当初から好評の「クイーンブラ」シリーズが、新デザインで登場。今回のデザインテーマは「自然への回帰」。波や地層を思わせるウェーブ柄のレースは、バービーのこだわりが詰まったオリジナルデザインです。

超脇高設計のサイドベルトが脇肉をしっかりホールドしながらも、ソフトワイヤー＆サイドボーンなしで苦しくない着け心地を実現します。上下辺ともくい込みにくい仕様で、背中までなめらかに整え、スタイルアップ効果も。

サイズ別に設計されたモールドカップは、自前のボリュームを生かしてトップ位置を高めにメイク。小胸さんからグラマーさんまで、それぞれのバストを美しく引き上げます。C～Hカップ、アンダーバスト65～90までの豊富なサイズ展開も魅力です。

クイーンブラ レースは私を語らない、私の輪郭をなぞるだけクイーンブラ レースは私を語らない、私の輪郭をなぞるだけクイーンブラ レースは私を語らない、私の輪郭をなぞるだけ

クイーンブラ レースは私を語らない、私の輪郭をなぞるだけ

サイズ:

CカップUB65/70/75/80

DカップUB65/70/75/80/85

EカップUB65/70/75/80/85/90

FカップUB65/70/75/80/85/90

GカップUB65/70/75/80/85/90

HカップUB65/70/75/80/85/90

価格:

\4,200(本体価格\3,819)

CカップUB65/70/75

DカップUB65/70

EカップUB65

\4,500(本体価格\4,091)

CカップUB80

DカップUB75/80

EカップUB70/75

FカップUB65/70

GカップUB65

\4,800(本体価格\4,364)

DカップUB85

EカップUB80/85/90

FカップUB75/80/85/90

GカップUB70/75/80/85/90

HカップUB65/70/75/80/85/90

ショーツ

サイズ:S, M, L, LL,3L,4L,5L

価格:\1,800（本体価格\1,637）

ソング

サイズ:S/M, M/L, L/LL, LL/3L,3L/4L,4L/5L

価格:\1,800（本体価格\1,637）

カラー:ブラック・ネイビー(全２色)

自由のブラ だって好きなんだもん

軽い着け心地で美谷間メイク。バービーの“好き”が詰まった新デザイン！

「自由のブラ だって好きなんだもん」

新デザインは、レトロフェミニンなスカーフ柄風プリントでカップを覆い、配色レースを縦長にレイヤードした華やかでハッピーな表情。フロント下辺にはギャザーを寄せたストレッチレースをあしらい、中央にスリットを入れることで、甘さの中に大人の抜け感をプラスしています。

柔らかなソフトワイヤーを採用し、バストをやさしく斜め下からすくい上げる設計。下厚カップによってパッドで盛りすぎることなく、自然なボリューム感で美しい谷間をメイクします。サイズによって厚みを調整したカップ設計で、それぞれのバストに合った立体感を実現しました。

クイーンブラ同様にスーパー脇高のサイドベルトが、はみ出しがちな脇肉をしっかりホールドしながらも、締めつけ感の少ない快適な着け心地を実現。サイズもC～Hカップ、アンダーバスト65～90までの豊富な展開です。

自由のブラ だって好きなんだもん自由のブラ だって好きなんだもん自由のブラ だって好きなんだもん

自由のブラ だって好きなんだもん

サイズ：

CカップUB65/70/75/80

DカップUB65/70/75/80/85

EカップUB65/70/75/80/85/90

FカップUB65/70/75/80/85/90

GカップUB65/70/75/80/85/90

HカップUB65/70/75/80/85/90

価格：

\4,200(本体価格\3,819)

CカップUB65/70/75

DカップUB65/70

EカップUB65

\4,500(本体価格\4,091)

CカップUB80

DカップUB75/80

EカップUB70/75

FカップUB65/70

GカップUB65

\4,800(本体価格\4,364)

DカップUB85

EカップUB80/85/90

FカップUB75/80/85/90

GカップUB70/75/80/85/90

HカップUB65/70/75/80/85/90

ショーツ

サイズ：S, M, L, LL,3L,4L,5L

価格：\1,800（本体価格\1,637）

カラー：ブルー・ピンク（全２色）

激汗OK！汗取りレスキュータンクトップ

汗の吸収後は、服を着たままサッと脱げる！滝汗さん必須の汗対策インナー

「激汗OK！汗取りレスキュータンクトップ」

トップスの下に仕込むことで、激汗もしっかり吸収し、汗ジミやニオイ、不快感といった汗の悩みをまるごとケアする高機能タンクトップが登場。表面には撥水加工を施し、トップスへの汗ジミを防止。脇の下に生地がしっかり当たる設計で、ワキ汗も逃さずキャッチします。コットン95％のやさしい肌ざわりで、長時間の着用も快適です。

両脇のワンタッチテープで前後の身頃を留める構造により、トップスを着たまま首元からサッと引き抜いて脱ぐことができ、外出先でも手軽に着脱が可能。生地端はすべて接着仕様のため厚みが出にくく、トップスにラインがひびきにくいのもポイントです。ブランドネームや品質表示はプリント仕様で、肌へのストレスを軽減しています。

サイズはM/L～4L/5Lまでの幅広い展開で、さまざまな体型にフィット。トップスからチラ見えしにくい広めのラウンドネックと、前後差のある丈感で、実用性とデザイン性を両立しました。

激汗OK！汗取りレスキュータンクトップ

WEB限定

サイズ：M/L, LL/3L,4L/5L

価格：\2,500（本体価格\2,273）

カラー：ホワイト・ベージュ（全２色）