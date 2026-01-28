アクシージア、関西3店舗目となる直営店「AXXZIA なんばCITY店」3月17日（火）オープン！
株式会社アクシージア（本社：東京都新宿区、代表取締役：段 卓）は、国内直営店「AXXZIA なんばCITY店」を、2026年3月17日（火）よりオープンいたします。オープンを記念して、2026年3月17日（火）～2026年4月30日（木）まで、お得な限定セットや購入特典をご用意いたします。
この度、当社の大阪における3店舗目の直営店となる「AXXZIA なんばCITY店」を新たにオープンいたします。東京に次いで訪日外国人が多く訪れる大阪*¹にて直営店舗を拡大し、アクシージアブランドと国内外のより多くのお客様との出会いを創出してまいります。
「AXXZIA なんばCITY店」では、アクシージアが展開する多数のブランドに加え、アクシージアグループの製品も取り扱いいたします。国内の直営店舗の中で最も多くのアクシージアグループの製品ラインナップを取り揃えた店舗となります。スキンケアアイテムからサプリメントまで、一度にご覧いただけるこの機会に、ぜひ店舗にてご体感ください。
店舗概要
店舗名 ：AXXZIA なんばCITY店
営業時間：11:00～21:00
場所 ：なんばCITY 本館B1
アクセス：南海電鉄「なんば駅」直結、地下鉄御堂筋線「なんば駅」より徒歩約7分
オープン記念！「AXXZIA なんばCITY店」限定キャンペーン
「AXXZIA なんばCITY店」のオープンを記念して、2026年3月17日（火）～2026年4月30日（木）まで、特別なキャンペーンを実施いたします。ぜひこの機会に「AXXZIA なんばCITY店」へお越しください。
■目もとスペシャルケアセット
アクシージアのアイコンアイテムである目もと用シートマスクに、目もと用クリームとかっさが付いたお得なセット。独自形状の360°シートが目もとに潤いをチャージし、クリームで潤いを逃さず保湿することで、ご自宅でのプレミアムな目もとケアを実現。ハリのある輝くような目もとへと導きます。
セット内容：
-アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム プラス
-アクシージア ビューティーアイズ ルーティンケア クリーム プレミアム
-アクシージア フェイスライン ケア ツール
■リスブランフルラインお試しセット
「リスブラン モイスト エッセンス」と「リスブラン モイスト フェイスマスク」のセットに、リスブランシリーズのパウチが付いたお得なセット。リスブランのスキンケアをラインでお試しいただけます。リスブランシリーズには、お肌への刺激に配慮しながらハリにアプローチする植物性レチノール*²を配合。ゆらぎがちなお肌にも本格的なエイジングケア*³を叶えます。
セット内容：
-リスブラン モイスト エッセンス
-リスブラン モイスト フェイスマスク
-リスブラン マイルド クレンジング/リスブラン マイルド ウォッシュ/リスブラン モイスト ローション/リスブラン マイルド エマルジョン/リスブラン マイルド クリーム パウチ各2包
-リスブラン モイスト フェイスマスク 1枚
■AXXZIA なんばCITY店 ご購入特典（先着100名様）
「AXXZIA なんばCITY店」にて1点以上ご購入いただいたお客様に、3タイプから選べるシートマスクを1枚プレゼントいたします。「アクシージア ビューティーフォース トリートメント マスク」は、海の恵に注目し、海由来の植物幹細胞エキス2種類*⁴ × ペプチド2種類*⁵を配合。さらに、各タイプごとに異なる海由来成分とペプチドを配合し、ゆらぎ肌/潤い・ツヤ/エイジングケア*³といったお肌悩みにあわせたトリートメントを叶えます。
※特典は先着順、なくなり次第終了となります。
AXXZIA（アクシージア）について
アクシージアは、2011年にエステサロン専売スキンケアブランドとして誕生しました。2016年に「目もとエステのエッセンスをホームケアへ」というコンセプトで開発された“ビューティーアイズ”シリーズは、中国を含むアジアで大ヒット。現在、中国、シンガポールなどのアジア各国をはじめ、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでも展開しています。日本国内では、直営店舗の「AXXZIA GINZA SIX店」「AXXZIA 大丸心斎橋店」「AXXZIA 京王百貨店新宿店」「AXXZIA 渋谷ヒカリエ ShinQs店」をはじめ、百貨店やバラエティショップなど多くの店舗で、みなさまにご好評をいただいています。
アクシージア公式サイト・SNS
・公式HP ：https://axxzia.co.jp/
・公式EC ：https://axxzia.jp/
・お取り扱い店舗 ：https://axxzia.co.jp/stores/
・公式Instagram ：＠axxzia_jp https://www.instagram.com/axxzia_jp
*¹ 出典：観光庁「インバウンド消費動向調査」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/gaikokujinshohidoko.html
*² レチノール様作用のある成分のこと（ハリ：モスビーン種子エキス、マスチック樹脂、ステビア葉/茎エキス）（リスブラン マイルド フェイスマスクは除く）
*³ 年齢に応じたお手入れ
*⁴ 整肌・ハリ・保湿成分：エリンギウムマリチムムカルス培養液、クリスマムマリチマムカルス培養液
*⁵ ハリ成分：ヘキサペプチド-2、アセチルヘキサペプチド-1