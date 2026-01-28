パーソルホールディングス株式会社が「Loglass 人員計画」を導入

株式会社ログラス

新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供する株式会社ログラス（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員CEO：布川 友也、以下「当社」）は、パーソルホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄、以下「パーソルホールディングス」）がクラウド人員計画システム「Loglass 人員計画」を導入したことをお知らせいたします。

■ 導入背景

パーソルホールディングスは、「はたらいて、笑おう。」というグループビジョンのもと、人材派遣サービス「テンプスタッフ」や転職サービス「doda」、BPO、設計・開発など、多種多様な事業に取り組んでいます。

同社は、中期経営計画2026において「テクノロジードリブンの人材サービス企業」への進化を掲げており、グループ全体の生産性向上と、データに基づく精緻な経営管理体制の構築を進めています。特に、140社を超える多角的な組織構造を持つ中で、経営資源の核心である「人的資本」への投資対効果を最大化するため、人員計画業務のデジタル化と、より信頼性の高いデータ基盤の構築を検討していました。

従来の人員計画や見込更新業務は、表計算ソフトを中心に行われていましたが、集計に多大な時間を要するだけでなく、複雑な数式管理によるデータの不整合が発生しやすい状況にあり、本部ごとの詳細な予算・実績差異の分析や可視化をより迅速に行える体制構築が求められていました。

■ 導入の決め手

こうした背景から、パーソルホールディングスは「Loglass 人員計画」を導入しました。決め手は以下の3点でした。

・個人別での人件費の計算や、採用・退職のシミュレーションが可能であり、極めて高い精度の見込値を算出できるため

・昇給や諸手当、法定福利費等の複雑な人件費の計算ロジックを、ノーコードで柔軟かつ正確に設定・変更できるため

・中期経営計画と連動した、中長期的な人件費シミュレーションが可能なため

当社は、今後もパーソルホールディングスの管理会計および人員計画の高度化を支援し、より戦略的な経営体制の実現をサポートしてまいります。

■ パーソルホールディングス株式会社 グループ人事本部HD人事部 別宮様のコメント

当社はこれまで人員・人件費管理を表計算ソフトで運用してきました。しかしながら、機能面の制約により、予算策定や見込み更新そのものが目的化し、より高度な人員・人件費の予実管理を実現するには、表計算ソフトからの脱却が不可欠と判断しました。Loglass 人員計画は、個人別人件費の算出に基づく高精度な予算・見込み作成に加え、レポート機能によって予算・見込み・実績の比較を容易に行える点が大きな強みです。さらに、部門別・役職別など多様な切り口で人件費の予実を分析できる点を高く評価し、導入を決定しました。今後は、分析結果を活用した要員計画の高度化と精緻な予実管理を推進し、人的資本経営の取り組みを加速させて参ります。

■ パーソルホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 CEO 和田 孝雄

設立：2008年（平成20年）10月1日

本店所在地：東京都渋谷区代々木2-1-1

URL：https://www.persol-group.co.jp/

事業内容：労働者派遣事業・有料職業紹介事業等の事業を行うグループ会社の経営計画・管理並びにそれに付帯する業務

■ クラウド人員計画システム「Loglass」について

当社が提供する「Loglass 人員計画」は、企業内に散在する人員情報や人件費データ（予算・見込・実績）の収集・統合・一元管理までを効率化し、高度な人員計画と人件費の予実分析を可能にするクラウドシステムです。従業員一人ひとりを紐づけた「バイネーム管理」に対応し 、煩雑な人件費の自動集計・配賦にくわえ、採用・退職、異動のシミュレーションといったヘッドカウントの増減の計画立案、予算策定ロジックの自動計算を実現します 。

製品紹介サイト：https://www.loglass.jp/solution/workforce-planning

製品紹介動画：https://youtu.be/HyLIl_SFbD0?si=GqwN65MxXs_-bjjX

■ 株式会社ログラスについて

「良い景気を作ろう。」をミッションとして掲げ、新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供しています。主なサービスとして、「Loglass 経営管理」「Loglass IT投資管理」「Loglass 人員計画」「Loglass サクセスパートナー」「Loglass AI IR」を提供しています。

代表者：代表取締役 執行役員CEO 布川 友也

設立：2019年5月

所在地：東京都港区三田3-11-24 国際興業三田第2ビル 9階

事業内容：新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスの企画・開発・販売

URL：https://www.loglass.co.jp/