松田優作のハリウッドデビュー作にして遺作となった、日米豪華スター共演の犯罪アクションから猿が支配する惑星を舞台にしたSF映画の金字塔まで全て無料！

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する全国無料のBS放送局「BS10(読み：ビーエステン)』では、舘ひろし、加藤浩次ら映画を愛する芸能人らによる解説トークも大好評の映画番組を絶賛放送中です。2月は、大都会ニューヨークに潜む闇をあぶり出した傑作サスペンスドラマから、猿が支配する惑星を舞台にしたSF映画の金字塔までバラエティに富む幅広い映画ラインアップをご用意、全て無料放送にてお届けいたします！

映画の予備知識は不要です…週末は「BS10」で無料の映画をお楽しみください！

■映画番組『舘ひろし シネマラウンジ』毎週(金)よる6：30 ※2月6日(金)のみ ひる12:00放送

映画を愛する俳優、舘ひろしと一緒に古今東西の名作映画を鑑賞！

ベテラン俳優ならではの視点や、自身の撮影現場でのエピソードも披露しながら名作の魅力を紐解いていきます。

映画パーソナリティ伊藤さとりによる作品解説や、もう一度鑑賞したくなる映画のマル秘情報も必見。

舘ひろし シネマラウンジで名作映画を楽しみましょう。

■映画番組『加藤浩次とよしひろのサタデーシネマ』毎週(土) あさ8：00

1日1本は観るという映画大好きの加藤浩次と映画ライターのよしひろまさみちが、毎週1本「この作品を観て！」という映画を紹介！

本編後は映画に関する企画トークが満載！

また、公開当時の時代背景や登場した俳優、ロケ地、小道具などが、その後どのように変化したのか？その点にも迫ります。作品を観たことがある人もない人も楽しめる番組です！

BS10映画：https://www.bs10.jp/program_cat/movie/

■2月、「BS10」無料の映画番組の作品ラインアップが決定！※日付順

TM & Copyright (c) 2026 Paramount Pictures. All rights reserved.『ブラック・レイン［字幕］』（舘ひろし シネマラウンジ）放送日時：2月6日(金) ひる12:00

リドリー・スコット監督のもとマイケル・ダグラス、アンディ・ガルシア、高倉健、松田優作ら日米の豪華スターが共演した犯罪アクション。

『ハートブレイク・リッジ／勝利の戦場［字幕］』（加藤浩次とよしひろのサタデーシネマ）放送日時：2月7日(土) あさ8:00

クリント・イーストウッドが監督・主演を務めた戦争ドラマ。鬼軍曹が落ちこぼれ海兵隊員らを鍛え直し、戦場へと向かう姿を描く。

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.(C) New Line Productions, Inc.『セブン［字幕］』（舘ひろし シネマラウンジ）放送日時：2月13日(金) よる6:30

ブラッド・ピット主演のクライム・サスペンス。キリスト教の“七つの大罪”をモチーフに、連続殺人事件を追う2人の刑事を描く。

『ザ・エージェント［吹］』（加藤浩次とよしひろのサタデーシネマ）放送日時：2月14日(土) あさ8:00

トム・クルーズ主演の人間ドラマ。理想を追い求めて一度は挫折したスポーツエージェントが、周囲の協力を得て再起を目指す。

(c) 1996 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved.(c) 1976, renewed 2004 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.『タクシードライバー［字幕］』（舘ひろし シネマラウンジ）放送日時：2月20日(金) よる6:30

ロバート・デ・ニーロ主演×マーティン・スコセッシ監督による衝撃のドラマ。アメリカ社会に潜む狂気と混沌をえぐり出す。

『バーティカル・リミット［吹］』（加藤浩次とよしひろのサタデーシネマ）放送日時：2月21日(土) あさ8:00

雪山で遭難した妹の命を救うべく、仲間とともに出動した兄の決死の救出劇を描いた山岳アクションサスペンス。

(c) 2000 Global Entertainment Productions GmbH & Co. Movie KG. All Rights Reserved.(C) 1967 Twentieth Century Fox Film Corporation.『猿の惑星［字幕］』（舘ひろし シネマラウンジ）放送日時：2月27日(金) よる6:30

猿の支配する惑星に不時着した男の驚愕の体験を描き、シリーズ化やリメイクが相次いだＳＦ映画の金字塔的作品。

『ナバロンの嵐［吹］日曜洋画劇場版』（加藤浩次とよしひろのサタデーシネマ）放送日時：2月28日(土)あさ8:00

名作『ナバロンの要塞』の続編となるハリソン・フォード出演の戦争アクション。パルチザン将兵の救出に奔走する米軍特殊部隊の活躍を描く。

(C) 1978 American International Pictures, Inc. All Rights Reserved.