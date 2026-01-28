「たべっ子どうぶつ」の世界観に没入できるテーマカフェが東京・大阪・愛知で開催決定！「たべっ子どうぶつLAND CAFE」期間限定オープン！！
株式会社CLホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、株式会社ギンビスと株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）の協力のもと、「たべっ子どうぶつLAND CAFE」を2026年2月12日（木）より大阪にて、2月19日（木）より東京と愛知にて、期間限定でオープンいたします。
■「たべっ子どうぶつLAND CAFE」公式サイト：https://cafe.tabekkoland.jp/
『たべっ子どうぶつLAND』は、株式会社ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる累計来場者数32万人を突破した体験型屋内イベントです。
このたび、”『たべっ子どうぶつLAND』の「美味しい体験」を全国へ”をコンセプトにした、世代を超えて、みんなでわいわい楽しめるテーマカフェの開催が決定しました。
メニューは、『たべっ子どうぶつLAND』で大人気だった、らいおんくん、さるさん、うさぎさん、ひよこさんの表情がそのまま楽しめる、全4種から選べる「とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート」をはじめ、高さ約35センチメートルの「シェアして食べよう！きりんさんのロングパフェ」、うさぎさんのアイスを中央に添えたインパクト大の「うさぎさんのとろけるしあわせクレープ」、どうぶつさんたちをイメージした様々なドリンクの他、東京、大阪、愛知それぞれにちなんだ地域限定メニューなど、フォトジェニックな工夫を凝らしたメニューをご用意いたしました。
「たべっ子どうぶつ」の世界観満載のカフェで、心温まる可愛いをいっぱい詰め込んだメニューを味わいながら、癒しの時間をお過ごしください。
「たべっ子どうぶつLAND」とは
フォトスポットやフード・ドリンク、グッズなど「たべっ子どうぶつ」の世界観を楽しめる体験型屋内イベント。「たべっ子どうぶつ」の生誕45周年を記念して、2023年3月から5月に東京ドームシティ Gallery AaMoにて初めて開催し、2023年7月から9月には横浜・ASOBUILD（アソビル）でも開催。好評につき、2024年7月から9月、また2025年7月から9月に再び横浜・ASOBUILD（アソビル）で開催。これまでの累計来場者は32万人を突破しました。
（企画・運営：ツインプラネット）
「たべっ子どうぶつ」とは
たべっ子どうぶつは1978年に発売されたロングセラー商品です。
“親子のコミュニケーションビスケット”として学びながら、美味しく食べてもらうことを目指しています。
「たべっ子どうぶつ バター味」は46種類のどうぶつ型ビスケットに、英語でそれぞれのどうぶつ名が印字されています。
パッケージには様々なエンターテインメント性や教育性のコンテンツがあり、裏面にはどうぶつの英語名と日本語名が表記されているので、ビスケットを食べながら目で見て学ぶことができます。
現在はお菓子をはじめ、キャラクターのグッズ販売、期間限定イベントやPOP UP SHOPの開催、映画公開など多様な楽しみ方で幅広い年齢層の方にご好評いただいています。
たべっ子どうぶつ：https://ginbis.co.jp/product/tabekkodobutsu/
＜開催概要＞
【日程/店舗】
■大阪/天王寺：BOX cafe&space 天王寺MIO店/2026年2月12日（木）～3月29日（日）
大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11F
■東京/渋谷：BOX cafe&space GEMS渋谷/2026年2月19日（木）～4月5日（日）
東京都渋谷区渋谷3丁目27－11GEMS渋谷3階
■愛知/名古屋：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋2号店/2026年2月19日（木）～3月29日（日）
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階
◇予約方法：1月28日（水） 17:00カフェ公式サイトOPEN
17:00～予約受付スタート（先着順）
予約金：600円（税込660円）※予約特典付き ※１申込につき、4席迄予約可。
特典
■事前予約者限定特典：事前予約（税込660円/1名）のうえ、フード&ドリンクメニューをご注文いただいた方に「オリジナルラテアート風ステッカー（全1種）」を１枚プレゼント。
予約特典
■フード&ドリンク／グッズ購入特典：フード&ドリンク、またはグッズを税込2,000円ご購入ごとに、『たべっ子どうぶつLAND』でフォトスポットとして大人気だったタペストリーをイメージした「実写4カットステッカー(ランダム全9種)」を１枚プレゼント。
※なくなり次第終了となります。予めご了承ください。
※フード&ドリンクとグッズの合計金額の合算はできません。
フード&ドリンク／グッズ購入特典
メニュー
＜フード＞
とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート らいおんくん〈オリジナルソース〉
●とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート らいおんくん〈オリジナルソース〉
税込1,980円
2025年の『たべっ子どうぶつLAND』で大人気だったハンバーガーにミネストローネ、ポテト、サラダを添えてプレートにした、ボリュームたっぷりのメニュー！ハンバーガーは全4種からお選びください。
とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート さるさん〈スイートチリソース〉
●とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート さるさん〈スイートチリソース〉
税込1,980円
2025年の『たべっ子どうぶつLAND』で大人気だったハンバーガーにミネストローネ、ポテト、サラダを添えてプレートにした、ボリュームたっぷりのメニュー！ハンバーガーは全4種からお選びください。
とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート うさぎさん〈アボカド＆にんにく醬油〉
●とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート うさぎさん〈アボカド＆にんにく醬油〉
税込1,980円
2025年の『たべっ子どうぶつLAND』で大人気だったハンバーガーにミネストローネ、ポテト、サラダを添えてプレートにした、ボリュームたっぷりのメニュー！ハンバーガーは全4種からお選びください。
とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート ひよこさん〈てりやきソース〉
●とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート ひよこさん〈てりやきソース〉
税込1,980円
2025年の『たべっ子どうぶつLAND』で大人気だったハンバーガーにミネストローネ、ポテト、サラダを添えてプレートにした、ボリュームたっぷりのメニュー！ハンバーガーは全4種からお選びください。
＜デザート＞
シェアして食べよう！きりんさんのロングパフェ
●シェアして食べよう！ きりんさんのロングパフェ 税込3,880円
2025年の『たべっ子どうぶつLAND』で反響を呼んだ、きりんさんのロングパフェが再登場！高さ約 35cmの大きさながら、最後まで飽きずにたべられるさっぱりした味わいです。
うさぎさんのとろけるしあわせクレープ
●うさぎさんのとろけるしあわせクレープ 税込1,580円
うさぎさんのバニラアイスがとろけておいしいクレーププレート！
キャラメル＆ホイップクリーム、ミックスベリー、はちみつバターの3種のソースを自由にかけてお召し上がりください。
＜デザート/店舗別限定＞
＜東京限定＞ぞうさんとひよこさんのふわふわチョコバナナサンド
●＜東京限定＞
ぞうさんとひよこさんのふわふわチョコバナナサンド 税込1,580円
DUCKのビスケットをイメージしたふわふわのスポンジにバナナやカスタードクリームを挟み、チョコレートソースを添えた東京限定のスイーツ！
＜愛知限定＞ねこさんとわにさんのふわふわあんバターサンド
●＜愛知限定＞
ねこさんとわにさんのふわふわあんバターサンド 税込1,580円
DUCKのビスケットをイメージしたふわふわのスポンジにあんバターを挟んだ愛知限定のスイーツ！
＜大阪限定＞かばさんとさるさんのふわふわフルーツサンド
●＜大阪限定＞
かばさんとさるさんのふわふわフルーツサンド 税込1,580円
DUCKのビスケットをイメージしたふわふわのスポンジに色とりどりのフルーツを挟んだ大阪限定のスイーツ！
＜ドリンク＞
どうぶつさんのホッとカフェラテ
●どうぶつさんのホッとカフェラテ 税込880円
どうぶつさんの笑顔にホッとするホットカフェラテ。らいおんくん、きりんさん、ひよこさんからお選びいただけます。
まんまるおかおのフルーツ・オレ
●まんまるおかおのフルーツ・オレ 税込980円
おかおがまんまるなどうぶつさんたちのミックスジュース。うさぎさん、ねこさん、さるさんからお選びいただけます。
どうぶつさんのカラフルドリンク
●どうぶつさんのカラフルドリンク 税込880円
どうぶつさんのカラーをイメージしたカラフルなオリジナルドリンク！
よく混ぜてお召し上がりください。
＜サイドドリンク＞
・コーヒー（Ice/Hot）
・紅茶（Ice/Hot）
・コーラ
・ジンジャーエール
・オレンジ
税込各650円
※ワンオーダー対象外となります
グッズ
マグネットバッジ （ランダム全10種）
●マグネットバッジ （ランダム全10種） 税込500円
おかおいっぱいいっぱいミニ巾着（ランダム全56種）
●おかおいっぱいいっぱいミニ巾着（ランダム全56種） 税込500円
たべっ子どうぶつ 実写ぬいぐるみキーチャーム らいおん
●たべっ子どうぶつ 実写ぬいぐるみキーチャーム らいおん 税込1,500円
2WAYタンブラー ビスケット
●2WAYタンブラー ビスケット 税込2,800円
【コピーライト表記】
