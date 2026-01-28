【新発売】お客様の声から生まれた“敷きっぱなし”の新提案。8ed Studio、ストレッチマットのワイドサイズ（80cm）を発売

合同会社8ed Studio

合同会社8ed Studio（本社：大阪府、代表：大島 咲希）は従来モデル（幅61cm）で好評を得てきたストレッチマットの新サイズとして、幅80cmのワイドサイズを、2026年1月28日（月）より公式オンラインストア（https://8ed-studio.com/）にて予約販売開始いたします。

8ed Studio（エイティッドスタジオ）のストレッチマットは、「インテリアに溶け込むデザイン性」と「敷きっぱなしにできる手軽さ」を特徴とし、“運動のための道具”ではなく、“暮らしの中に自然と存在するセルフケアアイテム”として、2025年7月のブランドローンチより多くの反響をいただいてきました。

【通常サイズ W61cm】Yumcha / Midnight / Vitamin【通常サイズ W61cm】Havana / Mantra / Horizon【通常サイズ W61cm】Distance / Power / Goodday

一方で従来展開してきた幅61cmサイズについて、SNSでのアンケートや実際に商品をご購入いただいたお客様からのフィードバックを重ねる中で、

- 「幅広サイズがあれば、より自由に動けそう」- 「ポーズによっては、もう少し余白が欲しい」- 「ラグ感覚で敷けるサイズがあれば、もう一枚欲しい」

といった声が多く寄せられるようになりました。

こうした日常の中から生まれたリアルな声をきっかけに、従来の使い心地やデザイン性はそのままに、新たな選択肢として企画されたのがワイドサイズ（80cm）です。

“敷きっぱなし”だからこそ、ラグのように楽しめる

8ed Studioのストレッチマットは、使うときだけ取り出すものではなく、暮らしの中に自然と存在することを前提に設計されています。

ワイドサイズになることで、ストレッチや軽い運動だけでなく、床に座る・寝転ぶといった日常の動作とも自然につながり、空間の一部として敷いたまま使える感覚がより強まりました。

セルフケアを「特別な時間」にするのではなく、

暮らしの延長線上に組み込むことで、無理なく続けられる習慣へ。



8ed Studioは、そんな環境づくりをプロダクトを通して提案しています。

W80cm / Brooklyn

脚や腕を大きく使うポーズでも動きに自然と集中できるサイズ感です。

W80cm / BrooklynW80cm / YumchaW80cm / Earth

W80cm / Earthこのような方におすすめ

・可動域を気にせず、のびのびと身体を動かしたい方

幅80cmの余白があることで、ストレッチやポーズを気にすることなく自然な動きに集中できます。

・床で過ごす時間そのものを、心地よく整えたい方

ストレッチ用途に限らず、座る・寝転ぶ・子どもと過ごすなど、ラグ感覚で空間に取り入れ、日常動作の延長として使える“床の居場所”として機能します。

・セルフケアを“行為”ではなく“習慣”として定着させたい方

広さがあることで心理的ハードルが下がり、思い立った瞬間に身体を伸ばせる環境が生まれます。

W80cm / Brooklyn

販売概要

商品名：Canvas Stretch Mat - wide size

販売デザイン：全12柄（通常サイズと同じ展開）

定価：15,800円税込

予約受付開始日時：2026年1月28日(水) 18時～

販売サイト：https://8ed-studio.com/(https://8ed-studio.com/collections/canvas-stretch-mat-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88)

Instagram：https://www.instagram.com/8ed_studio/

※最新の情報はInstagramにてご確認ください。

8ed Studio（エイティッドスタジオ）について

8ed Studioは、「Make self-care a habit and empower your tomorrow」をコンセプトに掲げ、セルフケアを日常の習慣として根づかせるためのライフスタイルアイテムを企画・オンラインストア(https://8ed-studio.com)をメインチャネルに販売しています。

お相手が柄を選べるEギフト(https://8ed-studio.com/products/egiftselect-canvas)も大好評販売中

単なるプロダクト販売ではなく、日々の暮らしに自然に溶け込み、習慣を変える仕組みをデザインすることが私たちの使命です。インテリアとしても楽しめるデザイン性と、長く使える機能性を両立させることで、「置きっぱなしでも心地よい」「毎日続けたくなる」という新しいセルフケア体験を提供しています。

また、ギフトとしても選ばれるブランドを目指し、大切な方に“健康を贈る”という新しい価値観を広げています。8ed Studioは、習慣を変えることで人生をより豊かにし、セルフケアが文化として根づく未来を創造してまいります。

ストレッチ習慣を後押しするYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@8edStudio)も配信中🎥会社概要

会社名：合同会社8ed Studio

代表者：大島 咲希

公式オンラインストア：https://8ed-studio.com/

Instagram：https://www.instagram.com/8ed_studio/

Threads：https://www.threads.com/@8ed_studio

YouTube：https://www.youtube.com/@8edStudio

お問合せ先：info@8ed-studio.com

※卸販売・ご紹介制度・イベント出店・コラボなど、様々な形でのお取引を募集しております