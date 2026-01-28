“国宝級イケメン”シュー・カイの主演の中国ドラマ「子夜帰」2月5日(木)より日本初放送！CS衛星劇場
(C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.
CS放送「衛星劇場」では、中国ドラマ「子夜帰」を2月5日(木)より日本初放送します。
天才除妖師と、猫妖のヒロインが、長安にはびこる邪悪な闇に共に立ち向かう姿を描いた恋愛スペクタクル時代劇が日本上陸。主演は「瓔珞～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～」「招揺」などで日本でも大人気のシュー・カイと、「卿卿日常 ～宮廷を彩る幸せレシピ～」「半熟男女(原題)」など話題作での活躍が続くティエン・シーウェイ。さらに、『満江紅／マンジャンホン』のワン・ジアイー、アイドル出身のジュー・ジョンティン、NCT/WayVのウィンウィンなど人気若手俳優が出演しています。高い映像クオリティと話題性で、中国でドラマファンを夢中にさせたヒット作をお楽しみください！
シュー・カイ出演の中国バラエティ「密室大脱出～特別捜査チーム～」も放送中ですので、あわせてお楽しみください。
(C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.
子夜帰（しやき）
★CS衛星劇場にて、2月5日(木)日本初放送スタート！
毎週(木)午後9:00～他 ※2話連続放送
2025年/中国/全38話
[監督]ルー・ハオジージー（侶皓吉吉)
[脚本]リウ・ユエ（柳樾)、スン・リン（孫臨)
[出演]シュー・カイ（許凱)、ティエン・シーウェイ（田曦薇)、ワン・ジアイー（王佳怡)、ジュー・ジョンティン（朱正廷)、ウー・ジュンティン（呉俊霆)、イー・ダーチェン（易大千)
国宝級イケメンのシュー・カイと、猫系美女ティエン・シーウェイによる恋愛スペクタクル時代劇！
天才除妖師と、“妖市”のリーダー猫妖。昼夜別々の顔を持つ2人は、互いに愛し憎しみながらも、運命の渦にのみ込まれるが如く長安にはびこる邪悪に立ち向かう。人と妖(あやかし)、共に幸せになれるのか？監督は「墨雨雲間～美しき復讐～」のルー・ハオジージー。
【キャスト】
梅逐雨 役：シュー・カイ（許凱）
武禎 役：ティエン・シーウェイ（田曦薇)
柳太真／白蛇郎 役：ワン・ジアイー(王佳怡)
裴季雅 役：ジュー・ジョンティン（朱正廷)
無字書 役：ウー・ジュンティン（呉俊霆)
梅四 役：イー・ダーチェン（易大千)
※WayVのメンバー・ウィンウィン（董思成/ドン・スーチョン）も出演
【あらすじ】
名門一族の若君・梅逐雨が諜報機関“玄鑑司”として長安に着任。冷静沈着な彼だが、ある宴席で皇后の妹・武禎と出会い心をときめかせる。その武禎は、会場に紛れこんだ妖怪を見つけ、不穏なものを感じていた。“自由奔放なご令嬢”は昼の顔であり、夜になると猫の妖怪へ姿を変える彼女。そして普段は書生然とした役人・梅逐雨もまた、夜は天才除妖師という別の顔を持つのだった。
18年前、両親の命を奪った長安大火に疑念を抱き続ける梅逐雨は、厳しい修行を終え真相を突き止めるべく因縁の地にやって来た。長安にはびこる妖怪に狙いを定め、積年の恨みをはらすべく一掃に挑む。同じく長安大火の時分より、人と猫の半人半妖となった武禎は、妖怪が集まる“妖市”を取り仕切り、長安の表裏両界の安寧に尽くしてきた。一見平和な長安だが、入り組んだ路地には暗い闇が口を開ける。人々を脅かす妖怪が無尽蔵に現れ、武禎が疎ましい妖市の長老は悪計を巡らす。邪悪に立ち向かう2人は強く惹かれ合うも、もう1つの姿を明かせず、夜になると敵対する。徐々に絆は深まるが、除妖師と妖怪が対峙する場で、ついに互いの身分を知ることとなる。そして18年前の真相は、彼らの運命をさらに翻弄していく…。
(C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.
(C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.
(C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.
(C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.
(C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.
こちらもチェック
(C) 2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.
密室大脱出～特別捜査チーム～
★CS衛星劇場にて、 毎週(日)深夜0:00～他 日本初放送中！
2024年
[出演]シュー・カイ、ウー・ジンイェン、ヤン・ミー、ポン・ユーチャン、リン・イー、チェン・チョーユアン 他
韓国のバラエティ「大脱出」をリメイク。制作費３億円以上の巨大セットで行われる体験型脱出ゲーム！
※ジュン（SEVENTEEN）が14～18話に出演
★「子夜帰」詳細はこちら
https://www.eigeki.com/special/shiyaki
★「子夜帰」予告動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=cxGek5GEon4
★CS衛星劇場ご視聴はこちらから
https://www.eigeki.com/page/howto
★ご視聴に関するお問い合わせはこちら
衛星劇場カスタマーセンター：
0570-001-444
※受付時間10:00～20:00(年中無休)
IP電話のお客様は 03-6741-7535