Yohji Yamamoto 2026 Spring/Summer Collection 2月4日(水)より展開スタート

株式会社ヨウジヤマモト

Yohji Yamamoto 2026 Spring/Summer Collectionを全国のYohji Yamamotoの店舗にて2月4日(水)より展開いたします。

Yohji Yamamoto 2026 S/Sコレクションは、オートクチュールへの旅路である。作品は仕立ての技術を宿し、作り方や素材が如何に衣服を定義するかを探求する。見せかけの演出ではなく、クチュールそのものと向き合う。シンプルさの力に到達しながらも、そこに留まることなく、絶え間ない変化を提案する。伝統的な美の概念に挑む ― 不完全さこそがより豊かな理想であるということは、逆に、一点一点の制作に根ざした独自の美の概念を確立することを意味する。その完成に至るとき、それは完璧となる。

オートクチュールを巡る彼の内面的で内省的な旅は、彼自身と私たちを日本へと導いた。

私たちは最初からそこにいたのだと気づく。日本とクチュールが分離も対立もせず、共通の造形を見出す場所に。

私たちを、日本、そしてクチュールへの旅路へと誘うコレクション。

Discover the Collection(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/collection/femme/spring-summer-2026-2/)

Yohji Yamamoto 2026 Spring/Summer Collection

展開スタート日：2月4日(水)

お取扱い店舗：全国のYohji Yamamotoの店舗及び公式ウェブストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO

*THE SHOP YOHJI YAMAMOTOは2月7日(土)10:00より展開スタート

Yohji Yamamotoは、全国のYohji Yamamotoの店舗、公式オンラインブティックでお求めいただけます。

一部取り扱いの無い店舗もございます。詳細は各ストアへお問い合わせください。

Store Locator:

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo/

公式オンラインブティック:

https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c71/

Yohji Yamamoto Official Instagram:

@yohjiyamamotoofficial

https://www.instagram.com/yohjiyamamotoofficial/