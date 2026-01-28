【愛媛・松山】期間限定！マンスリーマンション賃料10～30％割引キャンペーン実施中！
株式会社三福社宅サービス(https://www.3pukusyataku.com/)（所在地：愛媛県松山市、代表取締役：中矢孝則）は、2026年1月27日(火)から2026年2月10日(火)まで、家具・家電付きマンスリーマンションを対象とした 賃料10～30％割引キャンペーン を実施いたします。
キャンペーンイメージ写真
◆賃料10％～30％割引キャンペーン概要
マンスリーマンションへの入居をご検討のみな様に向けて、今だけ多数の割引物件をご用意しました。
出張・研修・一時的なお引っ越しなど、様々な用途でご利用いただけます。
対象期間：2026年1月27日(火)～2026年2月10日(火)までにお申込み＆ご入居
特典内容：賃料を通常より10～30％割引
対象物件：下記１６件人気エリア対象（先着順です！お問合せお待ちしてます！）
【10%割引】
・Ｓマンスリー美沢(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=135972)
・Ｓマンスリー石手川公園駅前【Ｂタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=149995)
・Ｓマンスリー松山大学前(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=156526)
・Ｓマンスリー松山市駅南I【Ａタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=134007)
・Ｓマンスリー南堀端(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=156558)
【20％割引】
・Ｓマンスリー枝松(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=21856)
・Ｓマンスリー清水町(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=162016)
・Ｓマンスリー福音寺駅前(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=154655)
・Ｓマンスリー赤十字病院前(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=144620)
・Sマンスリー美沢II(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=148617)
【30％割引】
・Sマンスリー南斎院(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=135909)
・Ｓマンスリーフジグラン松山前【Ａタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=154829)
・Ｓマンスリーフジグラン松山前【Ｂタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=154856)
・Ｓマンスリー西衣山駅前(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=148589)
・Ｓマンスリー城北III(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=166533)
・Ｓマンスリー松山市駅東（ＰＳＰＯ付）(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=165208)
Ｓマンスリー清水町（左上） Ｓマンスリー福音寺駅前（右上） Ｓマンスリー城北III（右下） Ｓマンスリー松山大学前（左下）
◆ 三福社宅サービスのSマンスリー割引適用条件
2026年2月10（火）までに申込およびご入居される方に限ります。
退去時に著しく汚損・破損がある場合は、割引金額を請求する場合がございます。
他の割引キャンペーンとの併用はできません。
ご契約は空室状況により 先着順 での受付となります。
本キャンペーンは2026年2月末までの賃料が対象。2026年3月以降は通常賃料となります。
※3/20までの入居の方限定になります。
本キャンペーンのポイント
✦ 物件多数の大幅値引き ― 今だけの特典
✦ 月末月初限定 ― ハイシーズン（３～５月）前までのチャンス
✦ 人気エリアの物件が対象
【マンスリーマンションについて】
物件の詳細・検索はこちら
・ウィークリー＆マンスリー
https://weeklyandmonthly.com/srchcompany/dtl_132/
・グッドマンスリー
https://www.good-monthly.com/company/ehime/search/list.html?gyousha_hex=1c0b
ご利用方法
1. 弊社より申込URL送付
2. 申込登録
3. 入居審査
4. 電子契約書署名・ご入金
5. 入居開始当日より利用可能
ご予約はコチラから :
https://www.3pukusyataku.com/inquiry/
【会社概要】
株式会社三福社宅サービス
代表取締役：中矢孝則
所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-1
公式HP：https://www.3pukusyataku.com/
TEL：0120-998-623（マンスリー課：089-915-2233）
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社三福社宅サービス マンスリー課
TEL：0120-998-623（直通：089-915-2233）