【愛媛・松山】期間限定！マンスリーマンション賃料10～30％割引キャンペーン実施中！

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福社宅サービス(https://www.3pukusyataku.com/)（所在地：愛媛県松山市、代表取締役：中矢孝則）は、2026年1月27日(火)から2026年2月10日(火)まで、家具・家電付きマンスリーマンションを対象とした 賃料10～30％割引キャンペーン を実施いたします。

◆賃料10％～30％割引キャンペーン概要

キャンペーンイメージ写真

マンスリーマンションへの入居をご検討のみな様に向けて、今だけ多数の割引物件をご用意しました。

出張・研修・一時的なお引っ越しなど、様々な用途でご利用いただけます。

対象期間：2026年1月27日(火)～2026年2月10日(火)までにお申込み＆ご入居

特典内容：賃料を通常より10～30％割引

対象物件：下記１６件人気エリア対象（先着順です！お問合せお待ちしてます！）

【10%割引】

・Ｓマンスリー美沢(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=135972)

・Ｓマンスリー石手川公園駅前【Ｂタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=149995)

・Ｓマンスリー松山大学前(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=156526)

・Ｓマンスリー松山市駅南I【Ａタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=134007)

・Ｓマンスリー南堀端(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=156558)

【20％割引】

・Ｓマンスリー枝松(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=21856)

・Ｓマンスリー清水町(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=162016)

・Ｓマンスリー福音寺駅前(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=154655)

・Ｓマンスリー赤十字病院前(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=144620)

・Sマンスリー美沢II(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=148617)

【30％割引】

・Sマンスリー南斎院(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=135909)

・Ｓマンスリーフジグラン松山前【Ａタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=154829)

・Ｓマンスリーフジグラン松山前【Ｂタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=154856)

・Ｓマンスリー西衣山駅前(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=148589)

・Ｓマンスリー城北III(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=166533)

・Ｓマンスリー松山市駅東（ＰＳＰＯ付）(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=165208)

◆ 三福社宅サービスのSマンスリー割引適用条件

Ｓマンスリー清水町（左上） Ｓマンスリー福音寺駅前（右上） Ｓマンスリー城北III（右下） Ｓマンスリー松山大学前（左下）

2026年2月10（火）までに申込およびご入居される方に限ります。

退去時に著しく汚損・破損がある場合は、割引金額を請求する場合がございます。

他の割引キャンペーンとの併用はできません。

ご契約は空室状況により 先着順 での受付となります。

本キャンペーンは2026年2月末までの賃料が対象。2026年3月以降は通常賃料となります。

※3/20までの入居の方限定になります。

本キャンペーンのポイント

✦ 物件多数の大幅値引き ― 今だけの特典

✦ 月末月初限定 ― ハイシーズン（３～５月）前までのチャンス

✦ 人気エリアの物件が対象

【マンスリーマンションについて】

物件の詳細・検索はこちら

・ウィークリー＆マンスリー

https://weeklyandmonthly.com/srchcompany/dtl_132/

・グッドマンスリー

https://www.good-monthly.com/company/ehime/search/list.html?gyousha_hex=1c0b



ご利用方法

1. 弊社より申込URL送付

2. 申込登録

3. 入居審査

4. 電子契約書署名・ご入金

5. 入居開始当日より利用可能

ご予約はコチラから :https://www.3pukusyataku.com/inquiry/

【会社概要】

株式会社三福社宅サービス

代表取締役：中矢孝則

所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-1

公式HP：https://www.3pukusyataku.com/

TEL：0120-998-623（マンスリー課：089-915-2233）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福社宅サービス マンスリー課

TEL：0120-998-623（直通：089-915-2233）