著名人を取材する記者たちが出場する特別大会を放送！『BS10 パネルクイズ アタック25』テレビ情報誌大会

全国無料のBS放送局 「BS10（ビーエステン）」にて、毎週日曜 午後1:25～放送中の『BS10 パネルクイズ アタック25』。2月1日は、様々な著名人を日々取材しているテレビ情報誌の記者が出場する特別大会を放送いたします！ぜひご覧ください。

司会・谷原章介にも取材をしたことがある記者が出場！（2月1日（日）午後1：25～2：15）

(C)BS10,ABCテレビ

今大会には、ザテレビジョン、月刊スカパー！、TVnavi、TVガイドのライバル４社がBS10のスタジオに集結！これまでアタック25では新聞記者などが出場する「マスコミ大会」を放送したことがありますが、テレビ情報誌のみが出場する大会は今回が初となります。芸能取材を専門とする記者たちということもあり、芸能人にまつわるクイズはもちろんのこと、一般常識クイズも出題されました。出場チームの中には過去に司会の谷原章介にインタビュー取材をしたことのある記者もおり、当時の思い出なども語っていただきました。さらに応援席には各チームの同僚も駆けつけ、テレビ情報誌としてのプライドをかけたパネルの取り合いで盛り上がりました！はたして、どのチームがトップ賞を獲得したのでしょうか！？ぜひ、テレビ情報誌大会をお楽しみください！

『BS10 パネルクイズ アタック25』テレビ情報誌大会 放送情報

(C)BS10,ABCテレビ

＜放送日時＞2月1日（日）午後1：25～2：15

＜司会＞谷原章介

＜出題者＞沢木美佳子 ＜解答者＞ザテレビジョン、月刊スカパー！、TVnavi、TVガイド

アタック25史上初！全国一斉オンライン予選会を実施！

これまで番組出場をかけた予選会（筆記＋面接）は、主に東京と大阪で現地開催していましたが、今年は初めてオンラインで開催します！遠方を理由に予選会に参加できなかった方もお手持ちのPC・スマホなどから気軽に参加することができます。

・応募締め切り：2月8日（日）

詳しい応募方法はアタック25のHPをご覧ください

応募詳細はこちら :https://www.bs10.jp/attack25