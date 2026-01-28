デビュー30周年を迎えたポムポムプリンの繋がるラバーコレクションが、2026年1月中旬より全国のカプセルトイ自販機にて販売中！30周年にちなんで、Part1・2合わせて全30種で新登場！
ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターであるポムポムプリンをデザインしたカプセルトイの新商品「ポムポムプリン 繋がるラバーコレクションPart1」(全15種／1回400円・税込)と「ポムポムプリン 繋がるラバーコレクションPart2」(全15種／1回400円・税込)を2026年1月中旬より全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売中です。
■「ポムポムプリン 繋がるラバーコレクションPart1・2」(全30種)について
2026年にデビュー30周年を迎えたポムポムプリン。30周年にちなんで、Part1とPart2それぞれ15種ずつ、合わせて全30種のラバーコレクションが登場。
コレクション心をくすぐるラインアップは、おっきなプリンのぬいぐるみにぎゅっと抱きつく姿の「プリンだってだきつきプリン」や、王冠を被ったポムポムプリンの復刻デザイン「マジカルプリン 2026」など、一部はアニバーサリーデザインです。
また、全ての商品にクローバーまたはキャンディのチャームが付き、裏面には30周年ロゴをプリントしました。さらに、複数のラバーを上下に繋げて組み合わせて楽しめるよう、カニカンフック付きです。
ポムポムプリン30周年のキーメッセージ「むずかしいこと、しらんぷりん♪」のように、のんびりマイペースで癒やされる、さまざまなポムポムプリンの姿を集めてみてください。
■商品詳細
Part1のラインアップ
プリンのおもてなしティーパーティのデザイン
プリンだってだきつきプリンのデザイン
商品名 ：ポムポムプリン 繋がるラバーコレクションPart1(全15種)
発売日 ：2026年1月中旬より順次
価 格 ：1回400円(税込)
対象年齢：15歳以上
サイズ ：約W40×H100×D3mm
素 材 ：PVC・鉄
取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー
Part2のラインアップ
マジカルプリン2026のデザイン
わんわんパラダイスのデザイン
商品名 ：ポムポムプリン 繋がるラバーコレクションPart2(全15種)
発売日 ：2026年1月中旬より順次
価 格 ：1回400円(税込)
対象年齢：15歳以上
サイズ ：約W40×H100×D3mm
素 材 ：PVC・鉄
取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
