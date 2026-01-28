デビュー30周年を迎えたポムポムプリンの繋がるラバーコレクションが、2026年1月中旬より全国のカプセルトイ自販機にて販売中！30周年にちなんで、Part1・2合わせて全30種で新登場！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターであるポムポムプリンをデザインしたカプセルトイの新商品「ポムポムプリン 繋がるラバーコレクションPart1」(全15種／1回400円・税込)と「ポムポムプリン 繋がるラバーコレクションPart2」(全15種／1回400円・税込)を2026年1月中旬より全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売中です。

■「ポムポムプリン 繋がるラバーコレクションPart1・2」(全30種)について

2026年にデビュー30周年を迎えたポムポムプリン。30周年にちなんで、Part1とPart2それぞれ15種ずつ、合わせて全30種のラバーコレクションが登場。

コレクション心をくすぐるラインアップは、おっきなプリンのぬいぐるみにぎゅっと抱きつく姿の「プリンだってだきつきプリン」や、王冠を被ったポムポムプリンの復刻デザイン「マジカルプリン 2026」など、一部はアニバーサリーデザインです。

また、全ての商品にクローバーまたはキャンディのチャームが付き、裏面には30周年ロゴをプリントしました。さらに、複数のラバーを上下に繋げて組み合わせて楽しめるよう、カニカンフック付きです。

ポムポムプリン30周年のキーメッセージ「むずかしいこと、しらんぷりん♪」のように、のんびりマイペースで癒やされる、さまざまなポムポムプリンの姿を集めてみてください。

■商品詳細Part1のラインアッププリンのおもてなしティーパーティのデザインプリンだってだきつきプリンのデザイン

商品名 ：ポムポムプリン 繋がるラバーコレクションPart1(全15種)

発売日 ：2026年1月中旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約W40×H100×D3mm

素 材 ：PVC・鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

Part2のラインアップ

マジカルプリン2026のデザインわんわんパラダイスのデザイン

商品名 ：ポムポムプリン 繋がるラバーコレクションPart2(全15種)

発売日 ：2026年1月中旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約W40×H100×D3mm

素 材 ：PVC・鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。

カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。

そんなモノづくりをしています。

最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。

公式ページ：https://benelic.com/capsuletoy/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/capsuletoybu

公式Instagram：https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/