（袋）わかめラーメン　ごま・しょうゆ　５食パック　新発売

エースコック株式会社

あのわかめラーメンのおいしさを袋めんで！

家族みんなでおいしく楽しめる5食パックになって新登場！

【発売日・発売地区】2026年2月23日（月）・全国

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年2月23日より、「（袋）わかめラーメン ごま・しょうゆ ５食パック」を新発売します。

＜本商品のポイント＞

１. わかめラーメンのおいしさを袋めんでも楽しめる！食物繊維豊富な“わかめ”に、香ばしい深煎りごまが入った具材入り袋めん！

２. オイスターやあさり等の魚介の旨みをベースに、香味野菜で味を引き締めた醤油スープに磯の香り豊かなわかめが加わる、飽きのこないおいしさ！

■商品名：（袋）わかめラーメン ごま・しょうゆ ５食パック

■発売日：2026年2月23日（月）

■発売地区：全国

■希望小売価格：680円（税抜）

「わかめラーメン」ブランドから、家族みんなで楽しめる5食パックの袋めんが新登場。魚介の旨みをベースにした香味野菜で味を引き締めた醤油スープに、磯の香り豊かなわかめと香ばしく風味の良い深煎りごまを入れた一杯は、何度食べても飽きのこない味わいです。

＜わかめ20％増量キャンペーン＞

2026年2月中下旬より期間限定で「わかめラーメン ごま・しょうゆ／しじみだし・みそ」の具材のわかめを20％増量した商品を販売します。

■期間 ：2026年2月中下旬 ～ 無くなり次第終了

■対象品：わかめラーメン ごま・しょうゆ／しじみだし・みそ

※キャンペーン告知パッケージのみ対象

【商品特長】

■商品名：（袋）わかめラーメン ごま・しょうゆ ５食パック

■めん：適度な弾力と歯切れの良さを併せ持った細めんです。醤油を練り込み、スープとの相性も良く仕上げました。(湯戻し時間:3分)

■スープ：オイスター等の旨みを加えたわかめと相性の良い醤油スープです。香ばしく焙煎したごまの風味と胡椒のスパイス感で飽きのこない味に仕上げました。

■かやく：磯の香りが豊かなわかめ、香ばしく焙煎したごまを加えて仕上げました。

■パッケージ：ロングセラーのわかめラーメンの世界観はそのままに、特長である「具材入り」のロゴを強調したデザインです。