すべての人がスポーツを等しく楽しめる共生社会の実現を目指して　ヘリーハンセンが全盲のセーラー 岩本光弘氏の再挑戦をサポート

株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／代表取締役社長 CEO：渡辺 貴生）が展開するマリンウエアブランド「ヘリーハンセン（HELLY HANSEN）」は、全盲のセーラーであり、モチベーショナルスピーカーとして活動する岩本光弘（いわもと みつひろ）氏の新たな挑戦「HIRO’s CHOICE（ヒロズ・チョイス）」に賛同し、オフィシャルサプライヤーとして専用ウエアの開発・提供を通じた支援を行います。

「HIRO’s CHOICE」は、2019年に全盲のセーラーとして航海士のサポートを受けながら、米国のサンディエゴから福島まで世界で初めてヨットによる太平洋ノンストップ横断を成功させた岩本光弘氏によるプロジェクトです。「人生は選択の連続。どんな困難な状況でも、自ら選択し、果敢にチャレンジし続けることで道は開ける」というメッセージを、航海や講演活動を通じて次世代へ伝えることを目的としています。

2027年2月には、再びサンディエゴから天草（熊本県）への航海スタートを予定しており、2026年3月からは船上でのトレーニング開始を計画しています。現在は、米国の拠点にて船（栄福丸）の整備が進められています。

創業以来140年以上、過酷な自然環境下での防水テクノロジーを追求してきたヘリーハンセンは、岩本氏の志と姿勢に共感し、2019年の太平洋横断からサポートを開始しました。今回のサポートは、岩本氏へのウエア提供のみに留まらず、視覚障がいを持つアスリートからの貴重なフィードバックを今後の開発に活かすことで、多くの人にとって使いやすい「ユニバーサルデザイン」の確立を目指す重要なチャレンジでもあります。

【視覚に頼らない、極限状態を支える「専用ウエア」の開発】

現在、岩本氏が船上でより安全で快適に過ごせるよう、当社創業の地である富山県小矢部市本店内の研究開発施設「ゴールドウイン テック・ラボ」の持てる知見を活かし、ゴールドウイン独自のテクノロジーを用いたウエア開発を進めています。

■「音」を遮らない耳出しフード仕様

全盲の岩本氏にとって、風の音や波の音は周囲の状況を判断するための極めて重要な情報源です。従来のフードでは耳に干渉し聴覚が制限されるため、防水性を保ちながらも耳を露出させ音をダイレクトに捉えることのできる「耳出しフード」を開発中です。

■3Dスキャンを活用した精密な設計

岩本氏の頭部を3Dスキャンによりデータ化し、首回りのフィット感や動作時の追従性をミリ単位で検証し、過酷な荒天時でもウエアによるストレスをできる限り軽くして着用ができる設計を実現しました。

■触覚で判別できる「前後・表裏」のないデザイン

視覚に頼らず、触れただけで服の前後や表裏が素早く判別できるよう、マーキングの工夫や、前後どちらでも着用可能な設計のTシャツなどを作製し実用性を検証しています。

■過酷な環境に耐えるラインナップ

着用環境が気温5℃を想定したフリースやオーシャンフレイジャケットなど、航海スケジュールに合わせたアウター・インナーの組合せによるレイヤリングを準備。2026年春のトレーニング開始に向け、現在開発を行っています。

■“におい”が判断の妨げにならないような配慮

全盲の岩本氏にとっては、においも周囲の状況などを判断する重要な要素です。抗菌消臭加工生地を使用するなどの対策を施し、今後実際にトレーニングの中（船上）でその効果を検証していきます。

【プロフィール】

■岩本 光弘（いわもと みつひろ）

南カリフォルニアサンディエゴ在住。

先天性の弱視のため16歳で完全に失明。

一時は絶望の日々を送っていたが、熊本県立盲学校で鍼灸を学び、その後筑波大学理療科教員養成施設で鍼灸の教員の資格を取得。その後奨学金を得てアメリカに留学。筑波大学附属盲学校鍼灸手技療法科で14年間教鞭を取り同時に青山学院大学夜間部で心理学を学ぶ。

のちに妻となるアメリカ人女性からヨットの手ほどきを受けたことをきっかけに、ブラインドセーラーとしての道を歩みはじめる。これまで大小合わせて100以上のヨットレースに参加。2013年夢のヨット太平洋横断に、キャスター辛坊治郎氏と挑戦。しかしマッコウクジラに衝突し遭難。海上自衛隊に命を救われる。その際にトラウマとなった海と向き合うため、同年トライアスロンを始める。海で泳ぐ恐怖をパートナーと共に克服し、2017年にはトライアスロン大会として有名なアリゾナ州「IRONMAN」に参加、完走する。

「絶対にあきらめない」という信念から2019年2月に太平洋横断にパートナーダグ・スミスと再挑戦し、世界初ブラインドセーラーによる太平洋横断に成功。

一人でも多くの人に夢と希望を与えるために、セミナー講師、ライフコーチとして日米で現在活躍中。

2019年内閣総理大臣賞／2020年植村直己冒険賞受賞

http://hiroiwamoto.com

http://voyageofinspiration.com

【関連情報】

■HIRO’s CHOICE 公式サイト

https://hiros-choice.com/ja/

■ヘリーハンセン公式サイト

https://www.hellyhansen.jp/

※今回の開発ストーリーは、今秋よりヘリーハンセン公式サイト内の特設ページで紹介予定です。

■ヘリーハンセン公式インスタグラム

https://www.instagram.com/helly_hansen_jp/

Goldwin Inc.

株式会社ゴールドウインは、モノづくり、コトづくり、環境づくりの3つを軸に、スポーツやアウトドアの領域を中心に人々の新たな挑戦を支え、その可能性をひらいていくライフスタイルクリエイティブカンパニーです。素材や技術、テクノロジー、環境の研究を日々行いながら、多様な背景、専門性をもったブランドの知恵やアイディアをゴールドウイン全体で共有し、モノづくりとコミュニケーションを進化させ続けています。スポーツから日々の暮らしまで、人間のパフォーマンスを最大化することはもちろん、環境負荷を可能な限り減らし、人間を生かし、人間が遊ぶフィールドである自然をより豊かなものにしていきます。誰かがではなく、私たちが率先し、よりよい未来をつくっていきます。

東京本社 所在地：〒107-8570 東京都港区北青山3-5-6 青朋ビル

コーポレートサイトURL：https://about.goldwin.co.jp/