「見る」から「一緒に創る」へ。次世代の参加型メディアをYOXO FESTIVAL 2026にて公開

DATTARUJIN株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：山本 晃）は、2026年1月31日（土）・2月1日（日）に開催される「YOXO FESTIVAL 2026」において、次世代のサイネージソリューションの実証実験を行います。

本展示では、SoVeC株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：上川 衛）の「音声同期を用いたスマートフォン連動技術 」を活用。横濱AIアイドル「湊くるみ」が登場する大型サイネージと、ユーザーの手元のスマートフォンをリアルタイムで連動させることで、従来の「見るだけ」のデジタルサイネージでは実現できなかった、「ユーザーがコンテンツと一緒に体験を創り上げる」新しいメディアの形を提案します。

地域に住む人々と街の連帯感を音楽で高めることを目指す横濱AIアイドル。(C)️DATTARUJIN

■開発の背景と特徴

- 参加型体験への進化従来のデジタルサイネージ（デジタルビジョン）は、情報を一方的に発信するものでした。本ソリューションでは、SoVeCの「音声同期を用いたスマートフォン連動技術 」を活用することで、サイネージ内のコンテンツとユーザーが相互に作用し、一緒に体験をつくる仕組みを実現しました。ユーザーが自ら参加し、身体を使ってコンテンツに関与することで、メッセージがより深く、記憶に残る形で伝わります。- 地域全体をテーマパーク化地域内に設置された複数のサイネージを連携させることで、点在する施設と移動経路をひとつのストーリーやテーマで繋ぐことが可能です。これにより、イベントで訪れるファンに対し、単なる移動ではなく「楽しみながら地域を回遊し続ける体験」を提供します。- 「身体的なふれあい」によるエンゲージメント向上キャラクターがサイネージの中に留まらず、ユーザーの手元のスマートフォンと連動してアクションを起こす演出が可能です。同じ空間で「一緒に何かをする（スマホを振る、掲げる等）」という身体的な体験を通じて、キャラクターへの理解を深め、強い親近感（エンゲージメント）を醸成します。- 将来は解像度の高い行動データ分析へ繋げるサイネージへのアクセスを起点に、ユーザーの回遊動態を詳細に取得・分析することも可能です。どのサイネージにアクセスし、その後どのような体験履歴を辿ったかという、テーマごとの濃密なデータを取得できる可能性があります。これにより、より解像度の高い施策改善やマーケティング活用なども視野にいれながら今後も開発を進めていきます。※イメージ

■YOXO FESTIVAL 2026 出展内容

「湊くるみと咲かせよう！ 花咲かシェイク！」

サイネージに登場する横濱AIアイドル「湊くるみ」を応援し、ユーザーがスマートフォンを振ることで、デジタル空間に花火を打ち上げる参加型体験を提供します。

- 開催日時：2026年1月31日(土) 11:00-19:00、2月1日(日) 11:00-17:00- 会場：クイーンズスクエア横浜 2F クイーンモール（ランドマーク側）- 出展ブース：E-03- 技術協力：SoVeC株式会社

■会社概要

DATTARUJIN株式会社

- 代表取締役：山本 晃- 所在地：〒220-8107 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー7階 NANA Lv.- 設立：2022年4月15日- 事業内容：横濱AIアイドル「湊くるみ」開発・育成、音楽・映像・音声コンテンツ制作、次世代メディア開発 等- URL：https://www.dattarujin.xyz/

■本件に関するお問い合わせ先

DATTARUJIN株式会社 広報担当

Email：[ info@dattarujin.xyz ]