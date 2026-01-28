昆布水風まぜそば 鶏こく醤油味 新発売
エースコック株式会社
人気の「昆布水つけめん」をイメージした汁なしめんが新登場！
とろりとした口あたりと昆布の旨みが楽しめる昆布水風まぜそば
【発売日・発売地区】2026年2月23日（月）・全国
エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年2月23日より、「昆布水風まぜそば 鶏こく醤油味」を新発売します。
＜本商品のポイント＞
１. トレンドの「昆布水つけめん」を汁なしカップめんにアレンジ！
２. 後入れ醤油たれ×がごめ昆布パウダー入りふりかけのとろりとした新食感！鶏と昆布の旨みをしっかりと感じる、とろうまな味わい！
■商品名：昆布水風まぜそば 鶏こく醤油味
■発売日：2026年2月23日（月）
■発売地区：全国
■希望小売価格：298円（税抜）
たっぷりの鶏だし醤油たれに、別添の昆布パウダー入りふりかけを加えることで、鶏と昆布の旨みをしっかり感じる「昆布水風まぜそば」を新発売します。コシのあるめんとたれが絶妙に良く絡み、思わず搔き込みたくなるやみつき必至の一杯です。
【商品特長】
■商品名：昆布水風まぜそば 鶏こく醤油味
■めん：口の中で存在感のある、しっかりとした弾力と滑らかさのある丸刃の太めんです。(湯戻し時間:4分)
■たれ：チキンをベースに甘みを利かせた醤油たれです。別添のふりかけをかけることで、がごめ昆布特有の強い粘りや旨みが加わり、これまでに無い新しい味わいの一杯に仕上げました。
■かやく：焼のり、ねぎを加えて仕上げました。
■パッケージ：メニュー名と調理写真を大きく配した、明快でおいしさのあるデザインです。