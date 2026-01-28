CNPトレカ公式大会『モノリスカップ』を東京・大阪の二拠点で開催。次世代型「TCG大会」へ多くの皆様にご参加いただきました。

モノリス株式会社

モノリス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齋 善晴）は、当社が展開する「CNPトレーディングカードゲーム（以下、CNPトレカ）」の大規模公式大会『モノリスカップ』を、東京および大阪の2拠点で開催いたしました。

日頃の感謝を込め、ファンが主役となる対戦の場を創出

今回の『モノリスカップ』は、いつもCNPトレカを楽しんでくださっているユーザーの皆様に、対面での対戦を心ゆくまで満喫していただく場として企画されました。会場には幅広い年齢層のプレイヤーが集結し、真剣勝負の中にもカードを通じた新しい交流が生まれるなど、コミュニティの熱量を感じさせるイベントとなりました。

勝利の証と参加の記憶を刻む、限定プロモーションカード

本大会では、来場した参加者全員に「参加賞プロモーションカード」を配布いたしました。さらに、激戦を勝ち抜いた優勝者には、その栄誉を称える特別記念カード「八岐大蛇（ヤマタノオロチ）」を贈呈。これらのカードには特許技術によるデジタル連動機能が備わっており、物理的な美しさと「自分だけの1枚」という希少性を両立させた、本大会ならではの記念品となりました。

戦略的思考を育む、対面対戦の醍醐味

CNPトレカは、単なる運に左右されない「戦略的思考」を重視しています。大会を通じて、相手の動きを読み、最適な一手を投じるというTCG本来の醍醐味が体現されました。参加者からは「対面での対戦が非常に刺激的だった」との声も多く、年齢を問わず誰もが真剣に、そして楽しく遊べる環境を改めて実証する機会となりました。

「CNPトレカ」プロダクト概要

コミュニティ発のIP「CNP」を、トレーディングカードゲームに。発行枚数・流通量の透明性が担保された「希少性証明カード（※）」による安心と、カードゲームとしての魅力を兼ね備え、TCGにおける新たな価値を創造します。

※希少性証明カード / 物理的なトレーディングカードに内蔵されたチップとブロックチェーン上のデータが結びつけられたトレーディングカード（特許出願中）

【公式YouTubeチャンネル】

モノリス株式会社について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FL_KxfiA514 ]

会社名： モノリス株式会社

代表者名： 齋 善晴

設立： 2024年5月30日

所在地： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

公式サイト：https://cnptcg.monolithos.co.jp/products/2

お問い合わせ： info@monolithos.co.jp